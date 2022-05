Autor del tiroteo en Texas: Era tímido y había sufrido bullying

Poco a poco comienzan a surgir datos del presunto autor del tiroteo en la escuela Robb en Uvalde, Texas. Salvador Ramos era un joven de 18 años que al momento de ejecutar el tiroteo se encontraba viviendo con sus abuelos, debido a diferencias con su madre. El 24 de mayo le disparó a su abuela, quien actualmente se encuentra hospitalizada, y se dirigió hacia la escuela primaria Robb a bordo de su vehículo cargando un rifle semiautomático que había adquirido luego de cumplir 18 años.

De acuerdo a declaraciones emitidas por su madre, Adriana Martínez, de 39 años, Salvador Ramos era tímido. “No sé lo que estaba pensando, él tenía sus razones para hacer lo que hizo, por favor no lo juzguen (…) Él era bien callado, no le molestaba a nadie, no le hacía nada a nadie. Yo nada más quiero a los niños inocentes que murieron perdónenme”, aseveró en declaraciones transmitidas por Televisa.

Durante una conferencia de prensa, el Gobernador de Texas Greg Abbott señaló que Ramos ingresó a Facebook media hora antes de los ataques y dejó tres mensajes. El primero decía que iba a dispararle a su abuela, el segundo que ya le había disparado y en el tercero escribió “Dispararé en una escuela primaria”. Minutos después ingresó a la escuela, entró a la sala de clases de cuarto grado y mató a 18 niños y 2 maestras.

Un amigo de infancia de Ramos identificado como Santos Valdez Jr., de 18 años, señaló en declaraciones al Washington Post que se conocían desde pequeños y que eran amigos, pero con el tiempo su comportamiento se fue deteriorando.

“En una ocasión llegó al parque donde jugábamos basketball con cortes en su cara. Primero dijo que un gato lo había rasguñado, pero luego confesó que él se había cortado para divertirse. El joven agregó que durante la secundaria Ramos sufrió de bullying debido a su tartamudeo y ceceo”.

“Recibió mucho bullying de parte de hartas personas. En redes sociales, en juegos en todas partes (…) Era un buen chico, solo necesitaba salir de su caparazón”, agregó.

Según Santos en una ocasión el joven posteó una foto usando delineador de ojos por lo que fue tildado con palabras peyorativas de gay.

Según declaraciones de sus ex sus compañeros al periódico The Washington Post, el comportamiento de Ramos fue de mal en peor.

“Comenzó a vestirse todo de negro con botas militares. Se dejó crecer el cabello y faltaba a clases por largos periodos. Finalmente ese año no terminó la escuela.

Una prima de Ramos, identificada como Mía, señaló que las burlas en la escuela por sus dificultades para hablar le afectaron. “Con el tiempo dejó de sociabilizar. Ya no se sentía cómodo en la escuela”. El joven habría comenzado a tener interacciones en internet utilizando diferentes aplicaciones para conectarse con otras personas.