Presunto tirador de Buffalo había matado antes ¿Qué revelan sus escritos?

Payton Gendron, el acusado de haber disparado a diez afroamericanos en un supermercado de Buffalo, NY, estuvo planeando durante un largo tiempo el sanguinario ataque, y de acuerdo a entradas en su diario, se cuestionó en varias ocasiones si llevar a cabo o no la matanza, incluso consideró suicidarse.

Pero eso no es todo lo que revelan sus escritos, a los cuales tuvo acceso el New York Post, puesto que el joven, de 18 años, afirmó además que había matado violentamente antes.

En una entrada de su diario con fecha 25 de marzo en Discord App, Gendron detalló cómo asesinó a un gato salvaje a puñaladas y luego lo decapitó. “Cuando llegué a casa a las 10:30 estaba comiendo pizza y escuché a mi gata Paige aullar desde el estacionamiento. Entré rápidamente y el gato gris la estaba atacando. Estuve una hora y media persiguiendo al gato por el estacionamiento y apuñalándolo con un cuchillo”, publicó el New York Post.

Gendron detalló cuántas veces le enterró el cuchillo al gato y cómo logró cortar su cuello hasta decapitarlo, cómo chorreaba sangre por su boca y la nula empatía que sintió hacia el animal.

En otras publicaciones, el presunto asesino situó la fecha en que siente comenzó a perder su cordura. “Nací tres veces. Una el día de mi cumpleaños , 20 de junio de 2002, eso es obvio. La segunda vez un día de 2006, que fue también el día de mi primer recuerdo de haber despertado en la cama de mis padres. Tenía tres años y no tenía recuerdos de antes, estaba explorando mi casa ese día, preguntándome dónde me encontraba. La tercera vez fue en algún momento entre el 15 de marzo y 5 de mayo de 2020. En ese entonces me perdí a mi mismo y también un poco de sanidad. Recuerdo haber ido a la casa de mi primo con una máscara y nadie se levantó, eso me causó mucho dolor. Fue mucho para enfrentar y tuve que irme más temprano y caminar a casa por los arbustos, después me encerré en el sótano por un par de días”.

En otros escritos revelados por el New York Post, manifiesta sus pensamientos sobre cometer el tiroteo y las dudas que le surgían al respecto. “No puedo expresar lo mucho que no quiero realizar este ataque. Mi única otra opción es el suicidio, ya no puedo retroceder (…) Me he cuestionado si estoy mentalmente enfermo, y que es por eso que estoy planeando el ataque (…) Los últimos 7 años han dolido demasiado, estoy listo para abandonarlo todo”.

En ocasiones Gendron menciona la influencia que tuvo en él la internet. “Cada vez que pienso que no debería cometer el ataque me paso 5 minutos en /pol/ y mi motivación regresa”, escribió refiriéndose a la sección de política de una página web que se caracteriza por su contenido racista y antisemita.

Según palabras escritas por el joven, se transformó en un supremacista blanco navegando por internet, debido a un “aburrimiento extremo” a inicios de la pandemia.

“No estoy orgulloso de matar a estos muchachos, de hecho estoy desesperadamente buscando una señal de evidencia que me demuestre que no debería hacerlo”, escribió sobre sus planes de dispararle a personas negras en un esfuerzo por salvar a la raza blanca. En los escritos Gendron se autodefine como “fascista, supremacista blanco y antisemita”.

En el tiroteo que supuestamente llevó a cabo el pasado 14 de mayo, el adolescente habría matado a 10 personas. El joven transmitió el tiroteo en vivo por una cámara a través de la plataforma de livestreaming Twitch, popular entre los fanáticos a los videojuegos.

Antes de cometer los asesinatos, el sujeto subió a internet un manifiesto donde hace referencia a la teoría racista “de reemplazo”, donde se detalla que minorías étnicas y raciales buscarían supuestamente reemplazar culturalmente a los blancos en la sociedad estadounidense.