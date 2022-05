Revelan desgarrador mensaje de Miss USA antes de suicidarse ¿Por qué lo hizo?

En enero pasado Cheslie Kryst ex Miss USA se lanzó del piso 29 del lujoso edificio donde residía en Manhattan. La joven, de solo 30 años, padecía hacía años de depresión. Durante una visita que realizó su madre, April Simpkins, al programa “The Red Table Talk”, de Jada Pinkett, compartió el último mensaje que le mandó su hija antes de suicidarse, y en donde le revela en detalle por qué tomó tan drástica decisión.

Simpkins leyó en voz alta gran parte del mensaje que le mandó su hija, donde revelaba que por años sufría de depresión.

“Lo siento, ya cuando leas esto no estaré viva. Me pone aún más triste escribir esto porque sé que te va a doler a ti más que a nadie. Te amo mamá y tú eres mi mejor amiga y la persona por la que he vivido durante años. Me gustaría poder quedarme contigo, pero ya no puedo aguantar el peso aplastante de la tristeza persistente, la falta de esperanza y la soledad. Nunca te conté sobre estos sentimientos porque no quería preocuparte y porque esperaba que eventualmente cambiaran, pero ahora sé que nunca pasará. Estos sentimientos me seguirán en cada logro, cada éxito, cada reunión familiar, cada cena con amigos. Yo lloro casi todos los días, como si estuviera de luto. He deseado la muerte durante años. Yo sé que tú quisieras saberlo y ayudar, pero no he querido compartir este peso con nadie”, señaló entre lágrimas Simpkins durante su lectura.

“Te agradezco sinceramente por haber estado a mi lado en mis momentos más solitarios, sin siquiera decirte que te necesitaba. Me mantuviste viva y lista para enfrentar un nuevo día porque respondiste a cada llamado telefónico. Me escuchaste y te preocupaste cuando te contaba lo que sucedía en mi vida y siempre me hiciste sentir amada. No has hecho nada mal, hiciste todo bien”, agregó.

“Alejé a gran parte de mis amistades y no puedo arreglar eso por más que lo intente. No quiero irme, pero sinceramente siento que debo hacerlo para escapar al sentimiento de soledad que me invade y no tiene fin. He luchado contra la depresión por mucho tiempo, pero me ha ganado. Eres la madre perfecta y te amaré por siempre incluso en la muerte”, concluyó.

Simpkins reveló que tras leer el mensaje se enteró a través de la policía que su hija ya había muerto y quedó totalmente en shock. Afirmó además que en otras partes del mensaje la joven detallaba sus últimos deseos y les daba instrucciones para poder acceder a sus pertenencias personales.

Cheslie Kryst ya había intentado suicidarse anteriormente en sus 20. Todo indica que el cumplir 30 años en 2021 gatilló algo en su interior, así lo describió en un artículo que escribió.

“El cumplir 30 años se siente como un frío recordatorio de que se me está acabando el tiempo ante los ojos de la sociedad y da rabia (…) Mi desafío al status quo me ha significado muchos trolleos, no puedo decir cuántas veces he borrado comentarios en mis redes sociales con emojis de vómito e insultos diciendo que yo no era lo suficientemente hermosa para ganar el concurso de Miss USA, o que mi contextura musculosa era en realidad el cuerpo de un hombre”, fue parte del artículo que escribió en ese entonces.