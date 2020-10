[FOTOS] Hombre colgando de una cuerda amenaza con suicidarse en Trump Tower Chicago

Un hombre colgando de una cuerda en el Trump Tower en Chicago este pasado domingo amenazó con suicidarse si no hablaba con el presidente Trump o los medios de comunicación, según informes de las redes sociales. Aún no había confirmación oficial del incidente, pero las fotos en las redes sociales muestran a un hombre colgando del costado del edificio.

En un video, el hombre dice que tiene la “Carta de Derechos”, que “le da a la gente el derecho a hablar”. Digan lo que quieran decir, ahora nos están quitando ese derecho. La ley me dan derecho a protestar. Estoy protestando aquí … por favor envíen los medios aquí “. Dijo: “No quiero morir”.

BREAKING VIDEO — Man hanging on rope from Trump Towers says this on FB Live He talks about the Bill of Rights, and he says that he is “protesting” https://t.co/uZBJTmyZLn pic.twitter.com/mY2uNbr5kk — FJ News Reporter (@FJNewsReporter) October 19, 2020

CBC Chicago, una página de Twitter que monitorea problemas de seguridad pública, escribió que el hombre amenazaba con “cortar la soga”. Un informe de un sitio llamado Spot News afirmó en Twitter: “Publicó un FB Live advirtiendo que si no habla con @realDonaldTrump o los medios de comunicación, cortará la cuerda. #Chicago #ChicagoScanner ”.

Luego de 12 horas, el portavoz policial Tom Ahern tuiteó: “Situación resuelta pacíficamente por los negociadores. Sospechoso en custodia. Sin heridas”, informó el Chicago Tribune.

El presidente estuvo en Nevada el domingo. No estaba en Chicago.

he posted on FB Live that if he does not talk to @realDonaldTrump or the media he's going to cut the rope. #Chicago #ChicagoScanner — Spot News (@SPOTNEWSonIG) October 18, 2020

Se desconoce el nombre del hombre. La policía de Chicago aún no lo ha identificado; Heavy (sitio hermano de Ahora Mismo) escribió al portavoz de la policía de Chicago para obtener detalles oficiales. Daily Mail informó que el hombre estaba colgando del balcón del piso 16.

A guy is hanging on a rope from Trump Tower Chicago. pic.twitter.com/KjTQRDo1QA — Richard (@Wildman_AZ) October 18, 2020

Esto es lo que necesitas saber:

Hombre colgando del edifiio Trump en Chicago empieza a ser noticia en las redes sociales

Live on the scene. Officers on top. Man refusing to move up or down. #Chicago pic.twitter.com/WiIk6obLTl — Lord Finesse (@Yoaarrboi) October 18, 2020

La gente respondió en Twitter cuando se difundió la noticia el 18 de octubre. “¿Qué está pasando hoy? Alguien colgando de la torre Trump”, escribió una persona. Puedes ver fotos de la situación a lo largo de este artículo.

“HAY UN HOMBRE COLGANDO DE UNA CUERDA DE LA TORRE TRUMP. REPITO: HAY UN HOMBRE COLGADO DE UNA CUERDA POR EL COSTADO DE TRUMP TOWER”, escribió una mujer en Twitter. Otro usuario de Twitter escribió: “Hay un tipo colgando de una cuerda del piso 16 de la Torre Trump en este momento y amenaza con cortarla si no habla con el propio Trump. Chicago realmente está subiendo los niveles de locura esta noche”.

Spot News, un sitio en Twitter que monitorea el tráfico del escáner, escribió: “Trump Tower: una llamada de amenaza de suicidio, la persona que llama dice que un hombre asiático está colgando del costado del edificio con un cuchillo en la mano, y pide a los medios de comunicación. #SWAT está llegando. La Unidad de la Marina ha sido notificada. #Chicago #ChicagoScanner”.

Fotos y videos capturan la escena

El incidente se produjo el día después de que el sindicato United Steelworkers uso un dispositivo de luz “estilo Batman” para proyectar el logotipo de campaña de Biden-Harris sobre el costado de la Torre Trump en Chicago, según Newsweek.

Aquí hay algunas fotos más:

Photo of man dangling from #Chicago Trump Tower, threatening to cut the rope #ChicagoScanner pic.twitter.com/y54evlpSXh — CWBChicago (@CWBChicago) October 18, 2020

Esta es la versión original de esta historia en Heavy.com