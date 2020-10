Cheques de estímulo COVID-19: Trump dice que China pagará por nuevo proyecto de ley

Durante meses, los republicanos y demócratas han debatido los parámetros del próximo proyecto de ley de alivio del coronavirus. Ahora, el presidente Trump está diciendo que elevaría su oferta de un paquete de estímulo por encima de la propuesta actual de 1.8 billones de dólares, y que China lo pagará.

En un video publicado en su cuenta de Twitter, el presidente dijo: “No fue culpa de ustedes (el brote de coronavirus) que esto sucediera, fue culpa de China, y China va a pagar un alto precio (por) lo que le han hecho a este país. China va a pagar un alto precio (por) lo que le ha hecho al mundo. Esto fue culpa de China “.

Asked how the US can get coronavirus relief money out of China, as he just claimed, Trump says, "Well, there's a lot of ways. Okay? There's a lot of ways. And I'll figure every one of 'em out. I already have 'em figured out."

— Daniel Dale (@ddale8) October 15, 2020