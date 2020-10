Hombre de Chicago abusó sexualmente de su prima de 7 años durante una clase virtual

Catrell Walls es el hombre de Chicago que fue arrestado después de que la policía dijo que agredió sexualmente a su prima de 7 años frente a su clase virtual. La policía de Chicago dijo que Walls, de 18 años, está siendo acusado de un delito grave de agresión sexual criminal depredadora a una víctima menor de 13 años, informó el Chicago Sun-Times.

El incidente ocurrió alrededor de la 1:30 p.m. el jueves en la cuadra 200 de East 89th Place en West Chesterfield, en South Side, dijo la policía. Después de que se vio a Walls abusando sexualmente de la niña en un video durante una sesión de aprendizaje en línea con las Escuelas Públicas de Chicago, los oficiales de policía respondieron a la casa y lo arrestaron. La víctima fue llevada al Hospital de Niños Comer, escribió el periódico.

Los registros públicos muestran que Walls se encuentra actualmente en la cárcel en Chicago con una comparecencia ante el tribunal programada para el lunes. Un juez le negó la fianza el sábado.

Esto es lo que necesitas saber sobre Catrell Walls:

1. El incidente se grabó en video durante un receso en el aprendizaje en línea de la niña, dijeron los fiscales

Según los fiscales del condado de Cook, el encuentro fue grabado en video durante una pausa en el curso en línea de la víctima, informó el Chicago Sun-Times desde la audiencia de fianza de Walls. El medio informó que la niña de 7 años y algunos otros estudiantes habían iniciado una sesión de Google Meet y la maestra estaba trabajando desde una computadora cercana durante un receso en la clase.

Los fiscales dijeron que el micrófono de la niña estaba silenciado pero la cámara estaba encendida, cuando la maestra escuchó a otros estudiantes preguntar: “¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando?” La maestra miró la pantalla de la clase en línea y dijo que vio a la niña de 7 años siendo agredida sexualmente. Rápidamente les dijo a los otros estudiantes que cerraran la sesión y comenzó a llamar a la niña por su nombre, diciéndole que apagara la cámara. En ese momento, dijo que vio a Walls cerrar la computadora portátil.

El medio informó que la maestra se comunicó con el director de la escuela, quien a su vez llamó a la familia de la estudiante, a la policía y al Departamento de Servicios para Niños y Familias de Illinois.

2. Los fiscales dijeron que Walls admitió haberla agredido y la niña le dijo al director de la escuela que no fue el primer asalto

Después de que la maestra presenció el incidente, el padre de la víctima, el director y el director ejecutivo de la escuela fueron a la casa de la niña para hablar con ella. Según el Chicago Tribune, los fiscales le dijeron al juez en la audiencia de fianza que la niña inicialmente les dijo que Walls “simplemente la golpeó” y que era un “secreto”.

Sin embargo, cuando habló con el director sin su familia, describió la agresión sexual y admitió que había sucedido antes, explicaron los fiscales. Según el Tribune, la fiscal estatal adjunta del condado de Cook, Andreana Turano, dijo durante la audiencia: “La víctima reveló ‘me hizo poner mis labios sobre [él] y esto ha sucedido antes, y no quiero que mi papá lo sepa, es un secreto'”.

El tribunal también escuchó de los fiscales que durante la entrevista de Walls con los investigadores, este admitió haberla agredido desde que tenía seis años. Dijeron que Walls comenzó a llorar y dijo: “No sé por qué, lo siento, lo siento”.

Los fiscales también dijeron que la agresión sexual ocurrió cuando Walls estaba bajo fianza después de ser acusado de uso ilegal de un arma, un delito grave, en un incidente no relacionado. Al negar su fianza, el juez Charles Beach dijo: “Este historial continuo de agresión, durante aproximadamente un año, según la víctima, me lleva a creer que esto no es algo que simplemente se detendrá porque yo lo he ordenado. Esta historia y sus acciones en este caso me llevan a creer que él es una amenaza para un individuo y la comunidad completa”.

3. El abogado defensor de Walls dijo que su cliente es un estudiante de último año de secundaria que ha sido diagnosticado con un trastorno

Durante la audiencia de fianza, el abogado de Walls le dijo a la corte que su cliente es un estudiante de secundaria que quiere graduarse. Su abogado argumentó que Walls no está en riesgo de fuga, informó el Tribune, ya que trabaja 40 horas a la semana en la construcción y tiene “amplios lazos familiares”. También dijo que Walls no tiene antecedentes de delitos sexuales o violentos.

Según el Sun-Times, Walls también ha sido diagnosticado con un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, “algo así como una discapacidad”, dijo su abogado, que a veces afecta su capacidad para controlar sus impulsos.

4. La directora ejecutiva de las Escuelas Públicas de Chicago, Janice Jackson, abordó el incidente durante una conferencia de prensa el viernes

Durante una conferencia de prensa sobre un tema no relacionado, la directora ejecutiva de las Escuelas Públicas de Chicago, Janice Jackson, abordó el incidente y lo calificó de “perturbador”. Jackson dijo que el distrito ha logrado avances en los últimos años para apoyar a los estudiantes que son víctimas de agresión sexual y que los maestros son recursos importantes para identificar los problemas que los estudiantes pueden estar experimentando.

Jackson dijo que por eso es importante que los niños regresen a la escuela lo antes posible, donde los maestros puedan vigilar a los estudiantes: “Esta situación es definitivamente inquietante y algo que me ha inquietado personalmente desde que me enteré. Pero también creo que me compromete más a ver a nuestros niños de regreso en la escuela, bajo la mirada atenta de sus maestros que los cuidan profundamente”, escribió el Sun-Times.

The Tribune informó que Jackson también dijo:

El DCFS ya ha informado de una disminución dramática en el número de casos notificados. … Sabemos que estas cosas no han dejado de ocurrir, pero lo que ha sucedido es que hay menos ojos vigilantes velando a los estudiantes, conectándose con los estudiantes para asegurarse de que están a salvo.

5. Una madre fue asesinada a tiros durante la clase Zoom de una niña de 10 años a principios de este año

Dado que el aprendizaje en línea se ha convertido en la norma durante la pandemia de COVID-19, se han producido otros incidentes en los hogares de los estudiantes que han sido capturados en video o audio. El 11 de agosto, una mujer fue asesinada a tiros en Florida mientras sus hijos estaban en casa, incluida su hija de 10 años que estaba en una llamada de Zoom de la escuela.

Según los oficiales de policía, Maribel Rosado Morales, de 32 años, fue asesinada mientras su hija de 10 años estaba en una llamada Zoom de la escuela y su computadora fue alcanzada por una bala. El alguacil del condado de Martin, William Snyder, dijo: “La declaración de la maestra es que escuchó una conmoción, sabía que era una especie de confrontación, la silenció y luego vio a la niña de 10 años ponerse las manos en los oídos”. Agregó que una bala alcanzó la computadora de la niña y la pantalla se quedó en blanco.

En otro caso en Milwaukee en septiembre de 2020, Michelle Blackmon, de 52 años, fue asesinada a tiros por su hermano, según la policía, mientras una niña de 9 años en la casa asistía a una clase virtual. WFTV informó que un estudiante de las Escuelas Públicas de Milwaukee estaba participando en una clase en línea durante el tiroteo y “todos podían escucharlo”.

