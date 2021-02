[VIDEO] Ashanti Robinson: Insólito momento que hombre ataca ciclista con bate de béisbol en NY

Un video del violento ataque que tuvo lugar frente a varios testigos en Brooklyn, Nueva York, ha estado circulando en las redes sociales y ha enfurecido a los usuarios que expresaron su indignación porque más personas no intentaron intervenir.

La cuenta de Twitter @NY_Scoop publicó un clip el 18 de febrero que muestra a un hombre golpeando a un ciclista con un bate de béisbol, dejando a la víctima inconsciente en la calle. La víctima, que no ha sido identificada públicamente, fue trasladada al Hospital del Condado de Kings en estado crítico.

Un portavoz del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York confirmó a Heavy (sitio hermano de Ahora Mismo) por correo electrónico que el atacante fue identificado como Ashanti Robinson, de 46 años. Fue arrestado y enfrenta cargos que incluyen agresión.

Esto es lo que necesitas saber:

Robinson fue grabado golpeando al ciclista ocho veces antes de que interviniera un testigo

Brooklyn: Flatbush Avenue & Parkside Avenue, person #CaughtOnCamera beating up a biker with a bat until he falls to the ground unconscious. pic.twitter.com/3PXr06gCNc — NYC Scoop (@NY_Scoop) February 18, 2021

El video de un poco más de un minuto fue filmado por un testigo sentado en un vehículo en la intersección. El clip comienza con el ciclista, que vestía una chaqueta azul, ya en el suelo. Todavía está sentado a horcajadas sobre la bicicleta mientras sostiene la parte superior de su cuerpo con el brazo derecho. Se ve a la víctima sosteniendo su brazo izquierdo en un intento por defenderse.

El atacante, ahora identificado como Robinson, impacta con el bate a la víctima dos veces sobre la cabeza. El segundo golpe parece dejar a la víctima inconsciente temporalmente mientras la parte superior de su cuerpo cae al suelo.

Pero Robinson continúa golpeando a la víctima a pesar de que está caído. Golpea al ciclista con el bate cuatro veces más antes de detenerse brevemente. Los conductores que pasaban tocaron la bocina, pero no está claro si esos testigos reaccionaron al ataque.

Mientras Robinson se prepara para comenzar a golpearlo nuevamente, un testigo con pantalones rojos se les acerca. Robinson golpea a la víctima dos veces más cuando el testigo, que es más alto y más grande que Robinson, parece decir algo para que Robinson detenga el ataque.

Robinson sale de vista de la cámara cuando el hombre de los pantalones rojos se acerca a la víctima, que en este punto no se mueve en absoluto. Robinson luego regresa y le dice algo al testigo mientras parece apuntar con el bate en la dirección de la víctima. No está claro qué se dijo; la persona que estaba filmando estaba dentro de un vehículo y no capturó la conversación. Robinson se aleja unos metros de nuevo cuando un segundo testigo se acerca a la víctima.

Pero el enfrentamiento no termina. Al 1:06, Robinson se acerca más a la víctima y levanta el bate de béisbol como si fuera a golpearlo de nuevo. El testigo de los pantalones rojos levanta su brazo para bloquear a Robinson, quien luego se aleja nuevamente.

Testigos señalaron a Robinson a los agentes del NYPD que se acercaron después de notar una multitud en la intersección

El ataque ocurrió el 17 de febrero alrededor de las 5:30 p.m. en la intersección de Parkside y Flatbush Avenue, confirmó el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York a Heavy. Esta área se encuentra dentro del vecindario Prospect Lefferts Gardens de Brooklyn, en el lado sureste de Prospect Park.

The New York Post informó que los dos hombres no se conocían. No está claro qué provocó el ataque. El portavoz de NYPD no respondió a esa pregunta en el intercambio de correo electrónico con Heavy. Según el NYPD, Robinson vive al final de la calle donde ocurrió el ataque.

El área está patrullada por el 71er Recinto. Según el New York Daily News, los oficiales de la policía de Nueva York respondieron después de notar una multitud que se había reunido en la intersección. No está claro si alguien llamó al 911. El periódico, citando a la policía, informó que Robinson todavía estaba parado cerca del lugar cuando los oficiales se acercaron y los testigos lo identificaron.

Heavy también se comunicó con el distrito 71, que es la división del NYPD que patrulla esta área, para tratar de obtener más información sobre el ataque. Al momento de escribir estas líneas, no habíamos recibido respuesta.

Robinson fue arrestado en la escena y la víctima fue trasladada al hospital

El portavoz del NYPD confirmó a Heavy que la víctima era un hombre de 54 años. Fue golpeado varias veces en la cabeza con el bate y estaba en estado crítico cuando lo llevaron al hospital. Según el New York Daily News , la víctima permanecía inconsciente el 18 de febrero.

Robinson fue arrestado en el lugar de los hechos. Ha sido acusado de agresión, amenaza y posesión criminal de un arma. Su caso aún no ha sido ingresado en el sitio web del Sistema de Tribunales Unificados del Estado de Nueva York; ese registro indicaría si tenía un abogado que pudiera hablar en su nombre.

The Daily News informó que Robinson fue arrestado en 2014 y acusado de posesión de armas. Según el medio, Robinson fue arrestado en Flatbush Avenue cuando los oficiales lo vieron con “dos espadas de 15 pulgadas colgando de su cinturón”. Según el New York Post, Robinson ha sido arrestado al menos 14 veces, pero los registros del caso estaban sellados.

