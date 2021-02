“No tienen agua”: Voraz incendio consume edificios en San Antonio durante tormenta invernal

Un voraz incendio se ha extendido a lo largo de un complejo de apartamentos en San Antonio, Texas, donde los bomberos luchan por apagarlo en el clima gélido, lo que causa problemas con los hidrantes. Testigos capturaron un video de las llamas extendiéndose al norte de la ciudad.

El jefe del Departamento de Bomberos Voluntarios de Bexar-Bulverde, Jerry Bialick, dijo en un comunicado de video que los hidrantes estaban congeladas y que una parte del edificio se estaba derrumbando. Los residentes fueron evacuados, dijo. Una parte del edificio de cinco pisos se cayó en llamas al momento que Bialick hablaba con un periodista en el aire.

El incendio comenzó en el segundo piso del edificio de apartamentos Stone Oak en Cortland Estates en TPC. Las bocas de incendio en el complejo no dispensaban agua, según KSAT. Las tripulaciones trajeron camiones cisterna y ya vaciaron seis. El Departamento de Bomberos de San Antonio y el Departamento de Bomberos Voluntarios de Bexar-Bulverde estaban en la escena, y se esperaba que se les uniera más personal.

Al momento se desconoce si hay lesiones.

Esto es lo que necesitas saber:

Testigos capturaron un video del incendio masivo que dañó un complejo de apartamentos en el norte de San Antonio

a building at my brothers apartment complex caught on fire and now they are asking everyone to evacuate, it has caused two other buildings to catch on fire. the cause is suspected to be a water heater exploding. pic.twitter.com/IxDdVRUHHc — 𝕸. (@MRHOLVRZ) February 18, 2021

Varios testigos, amigos y familiares de las víctimas compartieron video del gran incendio que provocó la evacuación de apartamentos en medio de un frío récord en San Antonio el jueves 18 de febrero de 2021.

Una usuario de Twitter escribió que su hermano vive en uno de los apartamentos, ubicado en la cuadra 4000 de TPC Parkway.

“Un edificio en el complejo de apartamentos de mis hermanos se incendió y ahora están pidiendo a todos que evacuen, ha provocado que otros dos edificios se incendien. Se sospecha que la causa fue la explosión de un calentador de agua”, escribió en Twitter.

Más tarde compartió una foto del edificio de apartamentos esqueletizado, que todavía estaba en llamas.

Un hombre filmó los 26 segundos desde el rellano de un edificio cercano. Muestra escombros volando por el aire y humo saliendo de varios lugares del complejo. El hombre tose mientras habla en el video.

“Bruh, le están entrando con todo”, dijo, filmando a un bombero en una escalera que tenía la mitad superior de su cuerpo dentro del edificio en llamas.

Otra toma muestra un camión con escalera que dispersa agua en otra parte del edificio.

“Dios mío”, dice el hombre.

Su hermana escribió más tarde, “¡esto está sucediendo en San Antonio, Texas! Si puedes, por favor, mantén a mis seres queridos en tus oraciones y pensamientos”.

Una transmisión en vivo del incendio mostró llamas de color naranja brillante provenientes de múltiples partes del edificio. De fondo se oye una cacofonía de alarmas de incendio.

Otra persona compartió una foto de la escena del incendio.

This is my son's apartment complex in San Antonio. They don't have water so the fire department is trying to use 2 tanker trucks. pic.twitter.com/uS2ki74sIR — #Justice is coming! (@jaxtell123) February 18, 2021

“Este es el complejo de apartamentos de mi hijo en San Antonio. No tienen agua, por lo que el departamento de bomberos está tratando de usar 2 camiones cisterna”, escribió la persona.

Otro usuario de Twitter compartió un video de 20 segundos de llamas disparándose desde el techo.

@KENS5 apartment fire near Marriott TPC San Antonio pic.twitter.com/WP91JCcBMI — John Albright (@johnalbright) February 19, 2021

“Incendio en un apartamento cerca del Marriott TPC San Antonio”, escribió.

Otra persona compartió un video anterior de TikTok de un incendio en Houston. Una persona respondió diciendo que su papá es bombero en San Antonio y describió problemas con el agua en medio de temperaturas bajo cero.

They are just letting houses burn. No water,…Houston, tx. pic.twitter.com/fGXW6QmU5g — ♥Kathy♥Lucky Charms 🇺🇸🇵🇷🇩🇪🇮🇪❤❤❤ (@LuckieKathy) February 18, 2021

“Mi papá es bombero en San Antonio. Dijo que debido a que no hay agua corriente, no pueden conectarse a ninguna de las bocas de incendio y lo único que pueden hacer es rescatar a las personas y los animales y tratar de evitar que se propague. Es una pesadilla aquí”, decía el comentario.

El complejo de apartamentos tenía electricidad, pero perdió el agua antes de que golpeara la tormenta de invierno

BREAKING – I’m at an apartment complex off TPC Parkway where a massive fire erupted. I’m trying to get you info soon, but I’m told the complex has had electricity but did not have water since last Sunday. pic.twitter.com/eWqwuo2BTW — Alejandra Guzman (@AlejandraG_TV) February 19, 2021

El edificio de departamentos tenía electricidad pero no tenía agua desde el domingo, según Alejandra Guzmán, reportera de News4SA y KABBFox29 que se encontraba en el lugar el jueves por la noche. Ella también compartió un video del incendio.

“NOTICIA DE ULTIMA HORA – Estoy en un complejo de apartamentos cerca de TPC Parkway donde estalló un incendio masivo”, escribió en Twitter. “Estoy tratando de obtener información pronto, pero me dijeron que el complejo tenía electricidad pero no tenía agua desde el domingo pasado”.

This is the scene of the fire, which has clearly destroyed parts of the Stone Oak complex already. https://t.co/cqrCMXiNGV

VC: Jill Lorden pic.twitter.com/5iKeA9fpul — Alejandra Guzman (@AlejandraG_TV) February 19, 2021

Ella compartió otro video sobre la destrucción.

“Esta es la escena del incendio, que claramente ya ha destruido partes del complejo Stone Oak”, escribió.

