Terror en biblioteca de Vancouver: Hombre apuñala a 6 personas y una murió -Video

Un sospechoso de apuñalar a varias personas en la Biblioteca Lynn Valley, en Vancouver, Canadá, fue arrestado este sábado 27 de marzo. Global News Canada informó que una mujer había muerto en el ataque. El arresto del sospechoso fue grabado en video.

Según informó la agencia Reuters, el ataque ocurrió en una biblioteca pública en un suburbio acomodado.

Aquí hay un video del arresto del sospechoso.

North Vancouver Stabbing Incident – Culprit Apprehended, March 27, 2021 2021-03-27T22:05:42Z

Un segundo video muestra a la policía pateando algo lejos del sospechoso. Puedes ver ese video aquí.

Las autoridades dicen que el “sospechoso solitario” está bajo custodia

La Real Policía Montada confirmó que “varias” personas resultaron heridas, según la cuenta de Twitter de la agencia.

#ALERT: informing the public of multiple victims stabbed within & outside #LynnValley Library. One suspect in custody. Appears this was a lone suspect. No ongoing threat to public. We are still looking for potential additional victims. Any witnesses please call us at 604-985-1311 — North Vancouver RCMP (@nvanrcmp) March 27, 2021

North Vancouver RCMP escribió en Twitter: “#ALERTA: informamos al público de múltiples víctimas apuñaladas dentro y fuera de la Biblioteca #LynnValley. Un sospechoso bajo custodia. Parece que este era un sospechoso solo. Sin amenaza continua para el público. Todavía estamos buscando posibles víctimas adicionales. Cualquier testigo por favor llámenos al 604-985-1311”.

Global News informó que el sospechoso fue grabado en video y parecía haberse herido con un cuchillo antes de ser detenido.

Breaking: At least 6 people injured after a mass stabbing at Lynn Valley Library in North Vancouver, Canada. A suspect is in custody. pic.twitter.com/bMTjzNArqH — PM Breaking News (@PMBreakingNews) March 27, 2021

“Estaba en la sala comunitaria de la biblioteca y justo afuera, de repente, escuchamos gritos y todos se detuvieron y miraron, todos comenzaron a salir corriendo por la puerta lateral”, dijo la testigo Mary Craver a Global News.

Seis personas fueron llevadas al hospital

La periodista Natasha Fatah informó que seis personas fueron llevadas al hospital y que el sospechoso, que no fue identificado, “es conocido por la policía, y tiene antecedentes penales”.

La reportera agregó en su mensaje de Twitter que se desconoce el móvil que llevó al hombre a cometer los apuñalamientos.

#BREAKING North Vancouver Police update on the fatal stabbing incident at the library: ▪️1 woman is dead

▪️6 people in hospital

▪️Lone suspect in custody

▪️He is known to police, has a criminal record

▪️Motive is not known

▪️All witnesses are asked to contact police pic.twitter.com/EhGZupF2kx — Natasha Fatah (@NatashaFatah) March 28, 2021

En una conferencia de prensa, el sargento. Frank Jang dijo: “Esta tarde, justo antes de la 1:40 p.m., hubo varios informes de un incidente en la biblioteca de Lynn Valley… los primeros en responder lo más rápido posible llegaron a la escena y se encontraron con una escena muy inquietante. Tenemos múltiples víctimas de un apuñalamiento. Tenemos seis víctimas que sufrieron heridas de arma blanca. Tenemos una víctima que lamentablemente sucumbió a las heridas. Esa víctima es una mujer, y esos son todos los detalles que tengo en este momento”.

El oficial Jang agregó que los oficiales que respondieron hicieron “un gran trabajo” durante el caos que se produjo.

“Un hombre fue detenido y actualmente se encuentra bajo custodia. No creemos que exista ningún riesgo adicional para la seguridad de la comunidad o la seguridad pública. Creemos que tenemos al único sospechoso bajo custodia”, agregó el oficial.

Jang dijo además que la policía está trabajando para determinar cuál fue el móvil.

“Creemos que sabemos quién, qué, dónde y cuándo. Ahora es nuestro trabajo determinar el por qué”, advirtió el vocero de la policía, quien dijo que la Uniformada estaba hablando con testigos, pero necesitaba que todos los testigos se comunicaran con ellos.

El sargento hizo hincapié en que cualquier pequeño detalle podría ser importante. Si algún testigo escuchó al testigo decir algo, la policía les instó a que se pusieran en contacto con las autoridades. Lo mismo ocurre con cualquiera que tenga videos, dijeron las autoridades, porque creen que esas imágenes podrían ser útiles para la investigación en curso. “No estamos pasando por alto nada sobre esto”, dijo Jang.

El policía agregó que estaban circulando imágenes de video que mostraban a las víctimas y pidió a la gente que no compartiera esos videos perturbadores.

