Rapero NBA Youngboy en problemas con el FBI: ¿Por qué lo arrestaron?

El rapero NBA Youngboy, conocido por otros solo como Youngboy, ha sido acusado formalmente de cargos federales, luego de ser arrestado en Los Ángeles, California por agentes del FBI.

Según información suministrada por The Advocate, el joven de 21 años ha sido acusado de posesión de un arma de fuego no registrada en el Registro Nacional de Registro y Transferencia de Armas de Fuego, así como de posesión de armas de fuego por un delincuente convicto.

Youngboy, nacido en Kentrell Gaulden, fue acusado el 10 de marzo y su acusación se hizo pública después de su arresto el 22 de marzo, señaló The Advocate. El rapero de “How I Been” fue arrestado y puesto bajo custodia del FBI el 22 de marzo de 2021 debido a una orden judicial pendiente, informó CBS.

Las autoridades del FBI y la policía LAPD persiguieron a Gaulden en su vehículo antes de que saliera y tratara de huir a pie. TMZ informó que después de que se desplegó una unidad K-9, se instaló un perímetro para evitar que escapara, Gaulden fue encontrado y puesto bajo custodia del FBI. La policía también encontró un arma de fuego en su vehículo, informó Complex.

Gaulden estaba bajo investigación federal después de ser arrestado el 28 de septiembre de 2020 junto con otras 16 personas por cargos de armas de fuego y drogas, informó Complex.

Mientras filmaba un video en Baton Rouge, Louisiana, la policía llegó y encontró siete armas de fuego, varios gramos de marihuana, hidrocodona y balanzas digitales, según WBRZ. Debido a que ninguna de las drogas y armas de fuego estaban registradas a nombre de Gaulden, fue posteriormente puesto en libertad con una fianza de $75.000 dólares y no se presentaron cargos formales en su contra.

NBA Youngboy ha sido arrestado 3 veces antes

Este no es el primer encuentro de Gaulden con la ley. El 11 de febrero de 2019, fue arrestado y acusado de conducta desordenada: uso de palabras de pelea, conducta desordenada, obstrucción física de otra persona y posesión de marihuana de menos de una onza, informó WAFB.

El arresto se debió a un altercado que ocurrió en su habitación de hotel en Atlanta, Georgia. WAFB informó que el personal de limpieza entró en una habitación de hotel que se suponía estaba vacía, pero encontraron a Gaulden y a una mujer llamada Starr Thigpen.

La policía dijo que después de que los encontraron en la habitación, Gaulden ordenó a Thigpen que sacara al personal de limpieza de la habitación. Thigpen fue acusada de agredir al personal. También fue arrestada y acusada de dos cargos de alteración del orden público y posesión de marihuana de menos de una onza.

El 25 de febrero de 2018, fue arrestado en Tallahassee, Florida, con una orden de fugitivo de Georgia y fue arrestado por asalto agravado con un arma y secuestro, informó The Advocate.

También fue arrestado en noviembre de 2016, cuando tenía 17 años, luego de que la policía lo identificara como sospechoso en un tiroteo, informó WAFB. La policía dice que luego confesó haber disparado un arma varias veces durante un tiroteo desde un vehículo.

Al principio, fue acusado de dos cargos de intento de asesinato en segundo grado, pero se declaró culpable de un cargo de asalto agravado con arma de fuego el 22 de mayo de 2017. Recibió una sentencia suspendida de 10 años junto con libertad condicional supervisada por tres años.

NBA Youngboy se convirtió en una superestrella del hip-hop después del lanzamiento de su mixtape de 2015 “Life Before Fame”, que estrenó cuando tenía solo 16 años.

