Hombre amenaza de muerte a mujer y es filmado por cámara de seguridad – VIDEO

La cámara de un timbre se está volviendo viral después de que un hombre amenazara la vida de una mujer mientras lo grababan. En el video, que tuvo lugar en Las Vegas, el hombre sigue diciendo “¿Estás segura?” una y otra vez a la mujer que está adentro mientras está de pie muy cerca de su puerta y trata de mirar adentro. Más tarde amenazó con violarla y matarla en el video.

Amanda Nowak, la víctima de la amenaza, compartió el video en Facebook con el objetivo de ayudar a la policía a atrapar al hombre. Ahora está detenido.

El hombre intentó abrir su puerta en el video y amenazó con matar a la mujer que estaba adentro

Amanda Nowak compartió el video en Facebook en un posteo público, pidiendo ayuda para identificar al hombre mientras la policía lo buscaba. La publicación se compartió por primera vez el 21 de julio y puedes ver el video a continuación. También puede ver el video en Facebook aquí si no se inserta correctamente en tu navegador.

Nowak escribió:

Así que esto pasó esta noche… ¡bastante aterrador! Estaba sola en casa. Oirás a mi esposo saltar sobre el timbre después de un rato, él no estaba aquí… me estaba escondiendo donde este tipo no podía verme y nunca dije una palabra… todo ese comienzo él solo estaba hablando solo. Se llamó a la policía, la señora del 911 permaneció en la línea hasta que llegó el policía. Se informó de la grabación y le mostré el video. Buscándolo… lo suficiente como para arrestarlo si lo encuentran. Mi esposo está en casa ahora. ¡¡Cierren sus puertas amigos!!

Más tarde editó su publicación para compartir que el hombre estaba bajo custodia y agradeció a la comunidad. Ella escribió: “En una nota personal, ¡el poder del uso comunitario de las redes sociales es fuerte y esto lo demuestra! ¡Gracias a todos! Me alegro de que esté fuera de las calles y no pueda dañar a nadie más. No deseo hacer más comentarios”.

El video muestra al hombre preguntando repetidamente “¿Estás segura?” y “Solo tengo un par de preguntas para ti”.

Nowak le dijo a Fox 5 Vegas que nunca interactuó con el hombre y que estaba sola en casa en ese momento.

En el video, su esposo usó el timbre para hablar con el hombre justo cuando se alejaba y le preguntó “¿Quién eres tú?”. Fue entonces cuando el hombre amenazó a la mujer que estaba adentro, le dijo a la cámara que la iba a “violar y matar”, y luego afirmó que tenía un cuchillo y una pistola. Todavía se le podía escuchar decir las mismas palabras una y otra vez mientras se alejaba.

El video ahora se está volviendo viral, con más de 1.2 millones de visitas al momento de la publicación de este artículo.

La policía tiene al hombre bajo custodia por tres cargos, pero no ha sido identificado

El hombre fue arrestado el 22 de julio, pero la policía no lo ha identificado, informó Fox 5 Vegas.

Fox 5 informó que el incidente ocurrió en el centro de Las Vegas y la policía recibió una llamada sobre una persona sospechosa alrededor de las 8:38 p.m., el pasado 21 de julio.

El hombre fue acusado de acecho, coacción y obstrucción a un oficial de policía, informó 8 News Now. Fue arrestado en East Clark Avenue y South 3rd Street cuando fue reconocido por las publicaciones en las redes sociales.

La policía dijo que fue fichado como “John Doe” porque aún no ha sido identificado.

