Tiroteo en San José: Policía publica imágenes de cámara corporal: [VIDEO]

A casi una semana del fatal tiroteo que desató Samuel Cassidy en un patio de trenes de San José, California, y por el cual murieron 10 personas -incluido el tirador-, la policía local difundió el video de la cámara corporal de un efectivo que participó del operativo para detener al tirador, que finalmente se quita la vida cuando es encontrado por las fuerzas de seguridad.

Según reporta NBC News, el video del ataque perpetrado por Cassidy contra sus compañeros de trabajo dura casi cuatro minutos y medio y corresponde a la cámara corporal de un oficial que llega a la escena minutos después de los primeros informes de los disparos, y mientras aún se escuchaban detonaciones en el patio de autobuses y trenes perteneciente a la Autoridad de Transporte del Valle de Santa Clara, en San José.

Cassidy, de 57 años, se suicidó luego de un tenso encuentro con las autoridades policiales, recuerda el mismo medio de comunicación.

Las nueve víctimas del tiroteo en San José, California, fueron identificadas como: Paul Delacruz Megia, 42 años; Taptejdeep Singh, 36; Adrian Balleza, 29; Jose Dejesus Hernandez III, 35; Timothy Michael Romo, 49; Michael Joseph Rudometkin, 40; Abdolvahab Alaghmandan, 63; Lars Kepler Lane, 63 y Alex Ward Fritch, 49.

Las imágenes de la cámara corporal, difundidas por la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Clara a través de su canal de YouTube, muestran al equipo policial subiendo unas escaleras del patio de trenes hasta el tercer piso, donde un supervisor de VTA (Autoridad de Transporte del Valle de Santa Clara, por su traducción al español) sale con los brazos en alto y entrega su tarjeta de acceso para que los oficiales puedan ingresar al edificio.

Acto seguido, el equipo de cinco miembros ingresa al edificio con las armas en alto y utilizando las linternas montadas en ellas para iluminar mientras atraviesan habitaciones y pasillos hasta un centro de despacho, describe NBC News.

Mientras se escuchan varios disparos a su paso, los oficiales logran llegar a una puerta y uno de ellos grita mientras observa través de una pequeña ventana. “Tengo a alguien abajo” dentro del lugar.

A continuación, el equipo abre la puerta y uno de los integrantes grita: “¡Déjame ver tus manos!”

En ese instante, otros dos disparos se escuchan durante la grabación y la cámara registra a un hombre desplomado en una silla, cerca de una escalera y con una pistola en la mano.

Según declaraciones brindadas por la alguacil de Santa Clara, Laurie Smith, y recogidas por NBC News, no es seguro que Cassidy haya escuchado que los agentes se estaban acercando a su posición, pero es posible que haya visto sus linternas y escuchado los gritos entre sí mientras determinaban dónde estaban el tirador.





Smith informó que los investigadores aún estaban tratando de determinar el motivo de los disparos, aunque sus conocidos y su exesposa dijeron que Cassidy odiaba su trabajo hace al menos una década y que tenía una racha de enojo e impredecible, reporta el medio antes mencionado.

Residentes de San José dejan mensajes y condolencias para familiares y amigos de las víctimas del tiroteo en el patio de trenes

Mercury News informa que desde este martes por la tarde se puede encontrar una pizarra en Hayward’s Greenwood Park para dejar mensajes de apoyo y condolencias a familiares y amigos de las nueve víctimas que dejó el trágico tiroteo en San José, California.

Según el medio de noticias, Miles Ogle, Paola Pérez y Michael Fujimoto, residentes de Hayward, son los voluntarios que colocaron la pizarra y alentar a los transeúntes a escribir mensajes en apoyo de las familias de las víctimas.

“Esta puede ser una forma de que la comunidad se una, muestre apoyo y pueda recordarles a las familias que no están solas y que nos preocupamos por ellas”, dijo Paola Pérez, una de las voluntarias.

Anthony Sohn, nativo de San José, organizó el evento junto con Expresiones Sociales del Norte de California.

Otros pizarrones se instalaron durante el fin de semana en Hayes Valley en San Francisco, en Southland Mall en Hayward y en Sacramento, según reporta Mercury News.

