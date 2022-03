Hoguera de Aggie: 12 estudiantes muertos por una tradición universitaria en Texas en 1999

Una larga tradición en Texas A&M, la hoguera de Aggie fue construida y quemada como parte de la rivalidad de la escuela con la Universidad de Texas en Austin. A lo largo de los años, la pila creció en tamaño.

En 1999, era tan grande que se derrumbó durante su construcción, matando a 12 personas (once estudiantes actuales y un ex estudiante) e hiriendo a otras 27.

En julio de 2016, en 20/20 de ABC News, múltiples testigos y víctimas involucradas en la tragedia discutirán lo que sucedió en esas primeras horas de la mañana del 18 de noviembre y cómo sus vidas cambiaron para siempre por el evento.

Siga leyendo para obtener más información sobre el infame colapso de la hoguera de Aggie de 1999.

1. Doce estudiantes murieron durante el colapso





El 18 de noviembre de 1999, a las 2:42 AM, la hoguera de Aggie colapsó, matando a 12 estudiantes e hiriendo a otros 27. La pila tenía 59 pies de altura y estaba compuesta por unos 5.000 troncos. 58 estudiantes estaban trabajando en el montaje del cuarto nivel en ese momento, y más de la mitad de ellos resultaron heridos o murieron por el choque.

El servicio de primeros auxilios dirigido por estudiantes fue el primero en llegar al sitio y administró primeros auxilios a la mayor cantidad de estudiantes posible. Después de que la Policía de la Universidad recibiera constancia de los hechos, solicitaron ayuda del estado. El equipo de respuesta de emergencia de élite de Texas, Texas Task Force 1, llegó para ayudar.

Según el informe oficial de la USFA, la primera persona que llamó al 911 informó que unas treinta personas quedaron atrapadas debajo de los troncos después de que se derrumbaran.

Más de 3200 personas trabajaron juntas durante casi 24 horas para ayudar en el rescate, que se dividió en tres fases según la USFA. La primera fase consistió en transportar tantas víctimas como fuera posible al hospital; el segundo, extrayendo víctimas que estaban atrapadas en la pila. La fase final consistió en retirar los cuerpos de los difuntos y “desmantelar completamente la pila de la hoguera”.

2. La hoguera se lleva a cabo fuera del campus hoy

Después de que la hoguera colapsara, Texas A&M declaró una pausa en la tradición. A raíz de la tragedia, toda la escuela estaba conmocionada y de luto por la pérdida de amigos y compañeros de estudios. Sin embargo, desde 2002, los estudiantes han construido una “hoguera para estudiantes” no autorizada fuera del campus en honor a la hoguera original.

3. La primera hoguera se encendió en 1907

La primera hoguera Aggie se quemó en 1907 para felicitar al equipo de fútbol de la escuela por su reciente victoria. Luego, en 1909, la hoguera se trasladó al campus. Pasó una década antes de que el evento girara en torno al juego de rivalidad anual entre Texas A&M y la Universidad de Texas. Tradicionalmente, se esperaba que los estudiantes de primer año hicieran la hoguera para “demostrar su valía”.

4. Entre 30,000 y 70,000 personas llegan anualmente a la hoguera para verla arder





Cada año, el encendido de la hoguera atrae entre 30.000 y 70.000 observadores, que se unien para honrar la rivalidad entre las dos escuelas. El sitio web de Texas A&M escribe que la hoguera “se convirtió en un símbolo de la camaradería profunda y única que es el Espíritu Aggie”.

Durante la ceremonia de iluminación, los estudiantes tocan The Spirit of the Aggieland y leen el poema The Last Corps Trip.

5. Hay dos veces que la hoguera no se ha quemado





La primera vez que la hoguera no ardió fue en 1963, en honor al asesinato del presidente John F. Kennedy. El líder de Texas A&M Head Yell, Mike Marlowe, dijo: “Es lo máximo que tenemos y lo mínimo que podemos dar”. La segunda vez que no se encendió la hoguera fue el 18 de noviembre de 1999, cuando se derrumbó y mató a doce estudiantes.