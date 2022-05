Hillel Slovak: ¿cómo murió el primer guitarrista de Red Hot Chili Peppers?

Jack Sherman, el segundo guitarrista de los Red Hot Chili Peppers, murió en 2020 a la edad de 64 años. El grupo ha tenido varios guitarristas en su larga historia, cada uno aportando una contribución y un sonido diferente a la banda.

Hillel Slovak fue miembro fundador del grupo y su distintivo sonido de guitarra sería una gran influencia en la creación del sonido inicial del grupo. Después de la muerte de Sherman, muchos fanáticos de la banda lloraron no sólo la muerte del segundo guitarrista, sino que también recordaron al guitarrista fundador del grupo, Hillel Slovak, quien murió hace más de dos décadas.

Durante su corta pero exitosa carrera musical, Slovak se volvió adicto a la heroína y, aunque intentaba dejar la droga con regularidad, finalmente murió de una sobredosis el 25 de junio de 1988. Tenía 26 años.

Slovak conoció a sus compañeros de banda fundadores de RHCP en la escuela secundaria y contribuyó a sus primeros álbumes

Slovak nació el 13 de abril de 1962 en Israel antes de mudarse con su familia a los EEUU, primero a la ciudad de Nueva York y luego al sur de California en 1967. Conoció a sus futuros compañeros de banda de RHCP, Anthony Kiedis, Michael “Flea” Balzary y Jack Irons, cuando todavía estaba en la escuela secundaria y los cuatro se hicieron amigos. Slovak en realidad terminó enseñando a tocar el bajo a Flea, quien era trompetista pero se convertiría en el bajista responsable del sonido icónico de los Red Hot Chili Peppers.

El líder Kiedis, el bajista Flea, Slovak a la guitarra y Jack Irons a la batería formaron Red Hot Chili Peppers y comenzaron a actuar en Los Ángeles a principios de la década de 1980, a menudo frente a multitudes con entradas agotadas. Slovak, Kiedis y Flea tenían una fuerte química en el escenario y sus espectáculos eran conocidos por tener mucha energía. En ese momento, el trío comenzó a consumir drogas con regularidad, incluida LSD, cocaína y heroína.

Slovak dejó el grupo por su otra banda, What Is This?, porque también recibió un contrato discográfico al mismo tiempo que RHCP. Sin embargo, después de sentirse frustrado con la dirección de esa banda, se reincorporó a RHCP. Fue durante su tiempo fuera que fue reemplazado por el guitarrista Sherman. Slovak ayudó a coescribir muchas de las canciones del álbum debut homónimo del grupo, aunque Sherman fue el guitarrista que grabó el álbum con el grupo. Slovak luego apareció en los siguientes dos álbumes, “Freaky Styley”, que salió en 1985 y “The Uplift Mofo Party Plan”, lanzado en 1987.

Slovak luchó contra su adicción a la heroína y su salud declinó rápidamente en 1988 mientras la banda estaba de gira

Slovak y Kiedis sufrieron de adicción a la heroína y mientras estaban de gira promocionando “Freaky Styley”, el grupo pudo ver cómo la salud de Slovak se deterioraba. Kiedis escribió en su autobiografía Scar Tissue: “Me di cuenta de que Hillel no tenía fuerza. Su adicción le había robado la fuerza vital que le permite al menos defenderse. Fue un momento triste.”

Los dos decidieron intentar dejarlo en su gira europea, pero ambos sufrieron una abstinencia intensa. Algunos días, los efectos eran tan poderosos que la forma de tocar la guitarra de Slovak se vio afectada y no pudo actuar en uno de los espectáculos. Después de la gira europea, Slovak se apartó del resto de la banda en su apartamento. El 25 de junio de 1988 murió de una sobredosis de heroína y fue encontrado en su apartamento dos días después.

Sus compañeros de banda han rendido homenaje a su difunto amigo en los años posteriores a su muerte, reuniéndose con el baterista fundador Jack Irons en 2017 para un espectáculo tributo. El 7 de enero de 2019, Flea visitó la tumba de Slovak en el cementerio Mount Sinai Memorial Park y publicó en Instagram sobre su “amado hermano”:

Kiedis habló sobre su amigo cercano y difunto compañero de banda después de que Red Hot Chili Peppers fuera incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2012. Slovak, como miembro clave del grupo, fue incluido en la inducción. Kiedis le dijo a Rolling Stone: “La parte más emotiva para mí fue pensar en Hillel Slovak… Porque ya no está con nosotros, me pareció emotivo y hermoso. Es realmente su inducción lo que más me emociona. Es una persona hermosa que tomó una guitarra en la década de 1970 y no sobrevivió a la década de 1980. Está siendo honrado por su belleza”.