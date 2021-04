[Video] Hilary Langlois: mujer racista dice a vecina negra “no tienes el color correcto”

Una mujer blanca en Colonial Heights, Virginia, fue despedida de su trabajo después de que la capturaran en un video diciéndole a su vecina, una mujer negra, identificada como Laquetta Good, que “no es del color correcto”, en una pelea de gritos. La mujer blanca fue despedida de su trabajo en el Chesterfield Food Bank, informó el Progress-Index. Good identificó a la mujer agresora como Hilary Langlois.

La mujer agraviada compartió varios videos en Facebook el 22 de abril de 2021, de los repudiables ataques.

“¡No tienes el color correcto, cariño!”, se escucha en el clip a la mujer racista gritándole a Good desde la parte delantera de su casa.

Esto es lo que necesita saber:

Langlois fue despedida de su trabajo y otros se reunieron para apoyar a Good

Langlois fue despedida de su trabajo en el Chesterfield Food Bank, luego del incidente con Good, escribió la directora ejecutiva, Kim Hill, en un comunicado en Facebook. Ella dijo que estaban “desconsolados” por el incidente.

La declaración decía:

“Queremos agradecer a todos por comunicarse con nosotros en relación con el video y la historia que se publicó esta mañana sobre una confrontación entre una persona y uno de nuestros empleados en su vecindario. Nosotros, aquí en la CFB, estamos desconsolados al ver esta conducta como una contravención directa de nuestros valores y creencias. Nos sentimos honrados de servir a todos los necesitados con dignidad e integridad. En respuesta a esta situación, hemos despedido a esta empleada. Seguimos comprometidos con la creación y la provisión de un entorno positivo, edificante y alentador para nuestro personal, voluntarios y clientes. Gracias por su continuo apoyo”.

Laquetta Good también agradeció al banco de alimentos por su respuesta.

“Hablé con la directora ejecutiva del banco de alimentos, dicen que no apoyan el incidente que sucedió conmigo”, escribió Good en Facebook. “Están emitiendo un comunicado. Ellos se van a encargar de ella por su parte. ¡¡A todos les agradezco el apoyo!! ¡Gracias a todos por apoyarme, significa mucho! No más llamadas al banco de alimentos; sin embargo, sigamos usando nuestras voces y notifiquemos a WTVR CBS 6 News”.

Un pequeño grupo de personas se reunió frente a la propiedad de Good para abogar por Good, quien dijo que no se sentía segura para salir de su casa después del incidente. Ellos corearon: “Si no hay justicia, no hay paz”, y hablaron en nombre de Good.

Good denunció que Langlois llamó a la policía para que registrara su casa

Good escribió en Facebook que ha tenido problemas con Langlois y dijo que la mujer llamó a la policía para registrar su casa porque pensaba que era una traficante de drogas.

“Retrocedamos al principio cuando llamó a la policía para registrar mi casa en busca de drogas porque sus palabras fueron que no podía pagar mi casa, que nunca salía de la casa, así que tuve que vender drogas porque soy negra (según su agresora) y tenía un Porsche”, escribió Good en Facebook. “Sí, la POLICÍA ESTÁ SEGURA QUE BUSCÓ DROGAS EN MI CASA SMH. No se encontraron drogas. Trabajo desde casa!! Esto ha estado sucediendo durante MESES”.

En otra publicación, escribió que Langlois y sus hijos se negaron a moverse para que ella pudiera estacionar frente a su casa.

Varios videoclips mostraron el altercado entre Langlois y Good.

“¿Soy una ni… (palabra ofensiva para llamar a personas negras)?”, se oye a Good preguntar a la mujer blanca en otro clip.

“Sí, lo eres”, responde la mujer.

Una versión más larga del video muestra a Langlois caminando rápidamente hasta el porche de Good y golpeando la puerta. Ella llama a los niños fuera de la pantalla para tener su teléfono. Los niños corren hacia la propiedad y se dispersan.

