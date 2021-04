William Moore: Policía hostiga a joven negro en un restaurante: [VIDEO]

Un oficial de policía en Vandergrift, Pensilvania, está bajo investigación luego de que circulara un video filmado en un restaurante, que se volvió viral en Twitter. El video muestra al oficial William Moore enfrentándose a un hombre negro después de recibir un informe sobre un sujeto fumando marihuana.

Moore, de 53 años, fue removido de sus horarios a la espera de una investigación sobre el incidente, dijo la alcaldesa, Barb Turiak a TribLive. Al policía se le pagará mientras está de licencia, informó el citado periódico.

El incidente ocurrió en el restaurante G&G en el condado de Westmoreland, Pensilvania, aproximadamente a las 8 a.m. del sábado 17 de abril de 2021. Moore estaba de licencia el lunes siguiente, informó el periódico. Puedes ver el video del incidente aquí.

Cop in Pennsylvania who sounds drunk racially profiles an innocent Black man pic.twitter.com/AUlFbRHciD — Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) April 25, 2021

Moore enfrentó cargos en 2017 por presuntamente agredir a un adolescente, indican documentos judiciales. Los cargos más graves fueron desestimados y pagó una multa por un cargo sumario de acoso.

Video muestra discriminación racial después de que la policía fue llamada por un informe de un hombre negro fumando marihuana

El jefe de policía de Vandergrift, Joe Caporali, dijo a TribLive que Moore respondió al restaurante por un informe de un hombre negro fumando marihuana fuera del restaurante. Caporali no le dijo al periódico quién llamó al 911. Moore le dijo a otro oficial en el video: “Ya sé quién llamó”.

Después de la llamada, Moore se acercó a Marcus Townsend, de 20 años, de Vandergrift, y Townsend comenzó a filmar.

“Viniste directamente al tipo negro que estaba sentado en la mesa”, dijo Townsend en un clip.

“Porque me llamaron por ti”, respondió Moore.

“¿Por mi?”, Townsend pregunta.

“Sí, porque eres el único que fumaba marihuana”, respondió Moore.

Townsend negó haber fumado marihuana fuera del restaurante.

Un video de dos minutos y veinte segundos muestra al oficial William Moore enfrentándose a Townsend. El video tuvo más de 600.000 visitas el 25 de abril. En el video, Moore le dice al hombre que estaba allí porque lo llamaron allí y le pregunta si tiene alguna identificación.

“No, no tengo que darte una identificación”, responde el hombre.

“Tienes que mostrármela”, responde Moore.

Cuando el hombre se niega a darle una identificación, Moore pide refuerzos. El hombre le pide a Moore que llame a su oficial superior, a lo que Moore responde que es un oficial superior.

“Mi número de placa es 4. ¿Lo entiendes?”, dice Moore.

Moore le pide al hombre que se identifique varias veces más antes de decirle que se levante y salga. Moore también dice que varias veces lo llamaron por el hombre.

“Eso no está bien, señor, y todo está siendo grabado”, dice el hombre negro.

El hombre hostigado le da una identificación y dice que lo están perfilando racialmente.

“Oh, sí, discriminación racial”, responde Moore con sarcasmo.

This is part 2 of drunk Officer William Moore with the Vandergrift Police in PA racially profiling an innocent Black man pic.twitter.com/wzNQONPNGp — Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) April 25, 2021

Moore dice en el radio que el hombre afirma que lo están discriminando racialmente.

“Todos los que me conocen saben que no me importa si eres blanco, moreno o bronceado”, dice el policía a los reclamos del hombre al que señala.

Funcionarios publicaron poca información sobre la investigación o el incidente

Vandergrift suspends longtime police officer William Moore https://t.co/LkrB4SE85W — Donald Verger Fine Note Cards & Postcards (@Donaldverger) April 26, 2021

Los funcionarios dieron a conocer información limitada sobre la investigación de Moore o sobre el incidente que impulsó la investigación. Citaron una investigación en curso en respuesta a preguntas en busca de detalles.

“Es una investigación en curso y no puedo hacer más comentarios”, dijo Turiak a TribLive.

El Concejo Municipal de Vandergrift decidirá si a Moore se le permite regresar al trabajo, luego de una investigación interna sobre el incidente, informó el mencionado periódico.

“Estas acusaciones están siendo tomadas en serio por los funcionarios del municipio”, dijo Caporali al periódico.

No dio un plazo sobre cuándo se completará la investigación.

Moore fue acusado de agredir y amenazar a un niño de 14 años en 2017

Esta no es la primera vez que Moore recibe una licencia pagada. En 2017, fue acusado de agredir y amenazar a un niño de 14 años. Sus registros judiciales en línea muestran que se declaró culpable de un cargo sumario de acoso y pagó una multa en el condado de Armstrong, Pensilvania.

Su hoja de expediente muestra que Moore fue inicialmente acusado en ese caso de poner en peligro el bienestar de un niño, tres cargos de agresión simple y tres cargos de acoso. Los cargos de agresión simple fueron delitos menores, junto con dos de los cargos de acoso. Todos los delitos menores se retiraron en su audiencia preliminar y su cargo sumario de acoso se llevó a la corte.

Moore fue acusado por el Departamento de Policía del municipio de Gilpin y el caso fue procesado por la Oficina del Fiscal General. Moore contrató a un abogado privado para defenderlo.

TribLive informó que los cargos surgieron de un informe de la oficina de Servicios para Niños y Jóvenes del condado de Armstrong, que dijo que el niño fue visto en la escuela con un rasguño en el brazo. Cuando los empleados de la escuela le preguntaron cómo se lesionó, dijo que fue por un altercado con Moore. El informe fue transferido al departamento de policía de Gilpin, que presentó los cargos.

El incidente fue grabado en video, informó TribLive en el momento en que se presentaron los cargos. El video mostraba a Moore agarrando al niño del brazo y colocando su mano sobre la boca del niño, según documentos judiciales resumidos por el periódico. Un transeúnte apartó la mano de Moore del rostro del niño, según documentos judiciales.

Moore también fue acusado de agredir al niño por segunda vez en el mismo caso. Los documentos judiciales alegan que colocó su antebrazo contra la garganta del niño y le tapó la boca con la mano. Según los informes, parecía estar ebrio y amenazó con llevar al niño a una institución mental, según documentos judiciales.

Moore tiene 53 años y ha trabajado para el Departamento de Policía de Vandergrift durante más de 20 años

Moore ha trabajado para el Departamento de Policía de Vandergrift durante más de 20 años, informó TribLive.

Townsend frecuenta el restaurante donde ocurrió el incidente. Le dijo a WTAE que fue allí con su novia y su perro de servicio, Diamond. Townsend dijo a la estación de noticias que Moore inicialmente pidió papeles para el perro de servicio. Si bien Townsend dijo que no necesitan llevar papeles, le pidió a su novia que se llevara al perro y se fuera para disolver la situación. Después de eso, dijo que Moore le preguntó sobre estar fumando marihuana, lo que él negó.

“No odio a la policía. No, nada de eso”, le dijo a la estación de noticias. “Solo quiero que la gente se dé cuenta de que situaciones como esta van a suceder al final del día, todo esto de Black Lives Matter, es algo real y entiendo cosas como esa, pero tenemos que filtrar a los malos policías y ese es su trabajo y el trabajo de todos los demás”.

El restaurante donde ocurrió el incidente, G&G Restaurant, publicó en Facebook que les entristeció lo sucedido y que quieren que todos se sientan cómodos allí.

Townsend le dijo a WTAE que lo invitaron a volver a comer más tarde ese día.

“Me hicieron la misma pregunta, cómo te sientes al respecto. Esa es la vida normal, ¿sabes? Y es triste al final del día, ¿sabes? Simplemente sigo con mi día, sabiendo que si nos encontramos con un policía, podríamos meternos en una situación como esa”, dijo.

La publicación decía:

Todo el día nos ha entristecido profundamente lo ocurrido hoy. La situación era imperdonable y condenamos rotundamente cualquier tipo de comportamiento degradante hacia cualquier individuo que entre por nuestras puertas. Todo nuestro objetivo es que cada persona que visite nuestro restaurante pueda disfrutar de toda su experiencia y que podamos servir a nuestra comunidad. Si puedo salir con algo, me gustaría decirles a todos y cada uno de nuestros amigos y clientes que siempre tengan en cuenta que siempre sean amables y que siempre se esfuercen por ser moralmente lo mejor que puedan ser.

