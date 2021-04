[Videos]: Atacan con ácido en el rostro a estudiante en Nueva York: Nafiah Ikram

Una joven universitaria de Long Island, del estado de Nueva York, fue víctima de un brutal ataque, luego de que alguien le lanzara ácido en el rostro hace un par de semanas, el 17 de marzo, en Elmont, Long Island.

La joven, de 21 años, identificada como Nafiah Ikram, resultó con heridas serias en la cara, en un hecho repudiable, que familiares de la estudiante aseguran no fue al azar sino que se trató de un ataque planeado y premeditado.

Así lo reportó el periódico The New York Post, donde se aseguró que debido a la sustancia que el sospechoso le roció a Nafiah Ikram, la universitaria resultó “quemada de manera grave y casi ciega”.

El Post logró hablar con el padre de la víctima, identficado como Sheikh Ikram, quien insistió en que la agresión sufrida por su hija debe ser investigada como un asalto preparado.

“No, no fue un ataque al azar, es un ataque planeado”, dijo Ikram, afirmando que la agresión ocurrió justo cuando la joven entraba a su propia casa proveniente del trabajo. “Si fuera un ataque al azar, ¿por qué… esperaron a que ella regresara a casa?… Se le acercó mucho a ella y era tanto ácido, como… casi se puede decir una libra”.

El acongojado padre agregó al Post: ““Ella está muy asustada. Mi esposa duerme con ella todas las noches…Solo esperamos que atrapen a esa persona porque no queremos que nadie más esté en esa condición”.

De acuerdo con el citado medio, la policía del condado de Nassau, en Long Island aseguró que está tras la pista del presunto agresor, quien fue descrito como un hombre alto y delgado. Además aseguraron que el hombre llevaba una sudadera con capucha y guantes.

A través de un comunicado que emitieron después de confirmar el incidente, la policía de Nassau dijo que el agresor llevaba dentro de un pocillo blanco, la sustancia con la que atacó a Nafiah Ikram y luego al verla se la tiró en la cara.

Tras el ataque, la joven fue trasladada de emergencia hasta el hospital por sus padres, quienes se encontraban en casa al momento del brutal incidente.

Debido a la magnitud del ataque, la universitaria además de las heridas sufridas en el rostro, está teniendo problemas para comer y hablar, pues parte del ácido entró a su garganta, que presenta quemaduras serias.

El noticiero CBS Local logró hablar con la joven, quien estudia medicina en la Universidad de Hofstra, y quien mostrando sus heridas, protegida con una mascara de plástico, aseguró que su vida es otra ahora y que todo cambió en “cuestión de cinco minutos”.

“No nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que se acaba”, comentó la joven al citado noticiero. “Cuando me lanzó eso comencé a llorar y estaba entrando en pánico. Yo me quedé como, ‘¡Papá, alguien me tiró algo a la cara!’ Y él dijo, ‘Dios mío, es ácido’”.

La joven debió permanecer 3 semanas en el hospital y solo le funciona uno de sus dos ojos.

PIX 11 presentó imágenes de la joven y aseguró que la estudiante además de las heridas físicas de las que se recupera, que incluye daños en un brazo, se encuentra muy afectada emocionalmente.