¿Tenía hijos la ya fallecida escritora de crímenes Michelle McNamara?

I’ll Be Gone in the Dark de HBO sigue la historia de la búsqueda de una escritora de crímenes reales para encontrar al Golden State Killer. Michelle McNamara, la autora de I’ll Be Gone in the Dark: One Woman’s Obsessive Search for the Golden State Killer, murió antes de que se encontrara al asesino. Su novela se publicó en 2018 y McNamara murió en 2016.

A lo largo de su vida, McNamara se sintió atraída por las historias de crímenes reales. Después de graduarse, comenzó un blog llamado True Crime Diary, que finalmente se convirtió en uno de los blogs de crímenes reales más reconocidos en Internet. A menudo se le acredita como una inspiración para los podcasters de crímenes reales hasta el día de hoy.

McNamara obtuvo una maestría en escritura creativa de la Universidad de Minnesota, que obtuvo después de graduarse con una licenciatura de la Universidad de Notre Dame. Creció en los suburbios de Chicago.

Esto es lo que debe saber sobre la familia de McNamara:

1. Su padre era abogado y su madre era ama de casa

McNamara nació en Oak Park, Illinois. Era hija de Thomas W. McNamara y Rita McNamara. Su padre era abogado litigante y su madre era ama de casa.

Cuando McNamara tenía solo 14 años, la corredora local Kathleen Lombardo fue asesinada cerca de la casa de la familia de McNamara, según el New York Times. Según Vulture, McNamara conocía a Lombardo de la iglesia. El asesinato nunca se resolvió y el evento más tarde marcaría el comienzo de una obsesión de por vida para McNamara.

McNamara describió más tarde la forma en que la perseguía el asesinato de Lombardo como “el espectro de ese signo de interrogación donde debería estar la cara del asesino”. Según la historia de Kera Bolonik en Vulture, a McNamara le inquietaba la idea de que el asesino pudiera “desvanecerse en la noche, que su vida pudiera seguir adelante, incluso volver a la normalidad, para los supervivientes tras la muerte violenta de la joven tenían que sufrir”.

2. Ella era la menor de seis hijos

McNamara era la menor de seis hijos de Thomas y Rita. Todos los niños eran católicos irlandeses.

Después de vivir en Oak Park durante la totalidad de su infancia y adolescencia, McNamara asistió a la Universidad de Notre Dame y luego a la Universidad de Missouri. Después de graduarse en ambas, se mudó a Los Ángeles para escribir guiones de televisión.

Ahí es donde lanzó True Crime Diary en 2006. En el blog, McNamara habló extensamente sobre asesinatos sin resolver. El blog no se trataba de mirar hacia atrás a los criminales notorios, sino que se centró en los casos que aún no se habían resuelto y quería sacarlos a la luz.

3. Estaba casada con Patton Oswalt

En 2003, McNamara conoció al comediante y actor Patton Oswalt en uno de sus programas de comedia. Los dos se unieron por su obsesión compartida por los asesinos en serie y el amor por la película The Creature From the Black Lagoon.

La pareja se casó solo unos años después de conocerse, y Oswalt la instó a usar su pasatiempo de investigar casos sin resolver para escribir, que era una de sus pasiones.

En 2011, usó su blog para comenzar a escribir sobre un hombre que en ese momento era conocido como el violador del área este, que más tarde sería conocido como el asesino de Golden State.

4. Ella tiene una hija

McNamara y Oswalt tienen una hija, Alice Rigney Oswalt. Oswalt le dijo a The Guardian en 2019 que la única forma en que superó la muerte de McNamara y la salvación que encontró después fue a través de la paternidad.

“Puedo decir con bastante confianza que si no hubiera tenido a Alice, si no hubiera tenido una hija, creo que estaría vivo ahora mismo, pero no estaría muy bien”. dijo. “Beber habría sido un problema. Los atracones habrían sido un problema”.

Dijo que tener a Alice fue algo que lo hizo decirse a sí mismo que debía levantarse de la cama, preparar el desayuno y cuidar de alguien.

5. Oswalt escribió el epílogo de I’ll Be Gone in the Dark

Tonight on ⁦@HBO⁩, the first episode of #IllBeGoneInTheDark. If you can spare it, head over to ⁦@RAINN⁩ and make a donation. They do amazing work and could not be more crucial now. pic.twitter.com/nIl5U2b6Ae — Patton Oswalt (@pattonoswalt) June 28, 2020

Después de la muerte impredecible y prematura de McNamara en 2016, Oswalt sabía que quería terminar el libro. McNamara había muerto mientras dormía debido a una combinación de medicamentos recetados y una afección cardíaca no diagnosticada.

Oswalt reclutó a Paul Haynes, asistente de investigación de McNamara, y al periodista de investigación Billy Jensen para terminar el libro, que se publicó dos años después de la muerte de McNamara. Cuenta con un avance de Gillian Flynn y un epílogo de Oswalt.

Oswalt también se desempeñó como productor ejecutivo en la docuserie de seis partes de HBO I’ll Be Gone in the Dark.