Robert Guillaume: ¿cómo murió el famoso actor en 2017?

Robert Guillaume, el respetado actor de teatro ganador del premio Emmy que probablemente es mejor conocido por su papel como Benson DuBois tanto en la serie de televisión Soap como en su spin-off, Benson, murió a la edad de 89 años. ¿Cuál fue la causa de la muerte de Guillaume? ¿Como murió?

Guillaume falleció por complicaciones del cáncer de próstata el martes 24 de octubre de 2017. Durante su vida, superó una infancia difícil para convertirse en una figura respetada en el escenario estadounidense, en las pantallas de televisión e incluso como cantante de ópera, según The Root. Guillaume había vivido con cáncer de próstata durante 25 años y su esposa, Donna Brown Guillaume, proporcionó la causa de su muerte al New York Times. Murió en casa.

Anteriormente había sufrido un derrame cerebral en la década de 1990.

Antes de triunfar, tuvo muchos otros trabajos

Según The Root, Guillaume nació “en la pobreza en St. Louis el 30 de noviembre de 1927” como Robert Peters Williams, pero cambió su apellido y eligió una versión francesa. Su abuela lo rescató tras el rechazo de su madre. “Fue criado por su abuela cariñosa y estricta, quien lo envió a la escuela católica. En su autobiografía, Guillaume: A Life, Guillaume dijo que su madre, alcohólica y prostituta, lo rechazó por su piel oscura”, informó The Root. El libro se abrió con la línea discordante: “Soy un bastardo, católico, hijo de una prostituta y producto de los barrios marginales más pobres de St. Louis”.

Guillaume trabajó como todo, desde cartero hasta conductor de tranvía antes de dedicarse a la actuación, pero fue capaz de transformar el personaje de Benson, “un trabajador doméstico negro en una casa blanca” en un hombre que “nunca sería servil” aprovechando la riqueza de sus experiencias de vida, informó The New York Times. Encontró estabilidad con su esposa Donna en la década de 1980 y tuvieron una hija llamada Rachel, según The Chicago Tribune.

Tuvo mucho éxito en musicales

Aunque era más conocido por el personaje de Benson, Guillaume tuvo una exitosa carrera en musicales. “Entre los logros de Guillaume se encuentra interpretar a Nathan Detroit en la primera versión totalmente negra de Guys and Dolls, lo que le valió una nominación al Tony en 1977. Se convirtió en el primer afroamericano en cantar en el papel principal de El fantasma de la ópera, apareciendo con un elenco completamente blanco en Los Ángeles”, informó The Chicago Tribune.

Guillaume ganó premios Emmy por Soap y Benson (este último estuvo en la TV desde 1979 hasta 1986). “También era conocido como la voz de Rafiki en El Rey León, por la que también ganó un Grammy por su doblaje”, informó Daily Variety. Protagonizó la comedia Sports Night de ABC en la década de 1990. Tuvo apariciones especiales en otros programas de televisión, así como apariciones en algunas películas, como Big Fish de Tim Burton, según Daily Variety.