Tony Dovolani: su gran evento de baile para la investigación del autismo

Un ex profesional de Dancing With the Stars está listo para poner su conocimiento de baile al servicio de una buena causa.

A principios de mayo, la Autism Science Foundation compartió un comunicado de prensa sobre un próximo evento protagonizado por Tony Dovolani. Está listo para unirse a las estrellas de Real Housewives of New Jersey Teresa Giudice y su prometido Luis Ruelas en un evento en Westchester, Nueva Jersey.

“Inspirado en el popular programa de televisión Dancing With the Stars, este evento une a personalidades destacadas del área de Nueva York con profesionales talentosos del Fred Astaire Dance Studio de Mamaroneck”, dice el comunicado de prensa, en parte.

Diez bailarines competirán en la gala y serán juzgados por Dovolani, Giudice y Ruelas. Aquellos que quieran votar por cualquiera de los bailarines pueden hacerlo en el sitio web del evento, junto con una donación.

La gala se celebrará el 18 de junio de 2022.

Dovolani tiene un hijo con autismo

Las Dancing Stars of Westchester son cercanas y queridas para Dovolani, ya que tiene un hijo con autismo.

Dovolani y su esposa tienen tres hijos, Luana, de 8 años, y los mellizos Adrian y Ariana, de 5.

“Como padre de un hijo con autismo y una persona que ha dedicado su carrera al baile de salón, no puedo pensar en un mejor evento para juzgar que este”, dijo Dovolani.

“La danza tiene el poder de transformar vidas y agradezco a los talentosos bailarines profesionales de Fred Astaire Mamaroneck que se hayan asociado con estas estrellas locales para recaudar fondos para una causa cercana”, agregó.

Ruelas también tiene un hijo con autismo y expresó sentimientos similares sobre la próxima gala.

“Como padre de un hijo adulto joven con autismo, estamos viviendo el viaje del autismo junto con muchas otras familias a las que sirve ASF. Este evento combina una fiesta divertida con una hermosa causa. Recaudará fondos para la investigación del autismo, lo que tendrá un impacto positivo en la vida de mi hijo y de otras personas con autismo”, dijo Ruelas.

Dovolani dejó DWTS en 2018

Dovolani formó parte de Dancing With the Stars de ABC desde la temporada 2 hasta la 22, pero finalmente decidió dejar el programa en 2018.

“Cuando decidí renunciar, no sucedió nada importante, fue solo una acumulación de cosas”, dijo Dovolani a Hollywood Life.

“Yo estaba allí para enseñarles a bailar. Entonces, cuando se trata de otra cosa que no sea enseñarles a bailar, no quiero ser parte de eso”, agregó.

En los años que siguieron, Dovolani siguió bailando y actualmente se desempeña como Director Internacional de Danza de Fred Astaire Dance Studios. Ha estado afiliado al estudio desde 1990.