Cómo ver el especial “Watergate: High Crimes in the White House” gratis online

Un nuevo especial repasa el escándalo de Watergate 50 años después de que ocurriera. El especial se llama Watergate: High Crimes in the White House y se estrena el viernes 17 de junio a las 9 PM, Hora del Este/Pacífico en CBS.

Si no tiene cable, aquí hay varias formas diferentes de ver Watergate: High Crimes in the White House online de forma gratuita:

Heavy puede ganar una comisión de afiliado si se registra a través de un enlace en esta página.

Los suscriptores de Amazon Prime (Prime viene con una prueba gratuita de 30 días) pueden ver una transmisión en vivo a través del canal Prime Paramount+ (plan “Premium”). Puede probar Amazon Prime y Paramount+ Channel sin costo con una prueba gratuita aquí:

Prueba gratuita de Amazon Prime

Una vez que se haya registrado en el canal Prime Paramount+, puede ver Watergate: High Crimes in the White House en vivo o a posterior en la aplicación Amazon Video, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), Xbox One o Series X/S, PlayStation 4 o 5, varios televisores inteligentes, Xiaomi, Echo Show o Echo Spot, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

También puede mirarlo en su PC a través del sitio web de Amazon.

Puedes ver una transmisión en vivo de CBS (en vivo en la mayoría de los mercados) y más de 100 canales de TV en vivo en FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratuita de FuboTV

Una vez registrado en FuboTV, puede ver Watergate: High Crimes in the White House en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirarlo en su PC a través del sitio web de FuboTV.

Si no puede mirarlo en vivo, FuboTV viene con 250 horas de espacio de DVR en la nube, así como una función retrospectiva de 72 horas, que le permite ver la mayoría de los programas a pedido dentro de los tres días (y a veces más) de su conclusión, incluso si no los registra.

DirecTV Stream tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. CBS (en vivo en la mayoría de los mercados) está incluido en cada uno, pero puede elegir cualquier paquete y cualquier complemento que desee con su prueba gratuita de cinco días:

Prueba gratuita de DirecTV Stream

Una vez que se haya registrado en DirecTV Stream, puede ver Watergate: High Crimes in the White House en vivo en la aplicación DirecTV Stream, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirarlo en su PC a través del sitio web de DirecTV Stream.

Si no puede verlo en vivo, DirecTV Stream también viene con 20 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a horas ilimitadas).

En última instancia, esto es lo mismo que la opción Amazon Prime anterior, solo que verá en las plataformas digitales de Paramount en lugar de Amazon. Puede ver su canal CBS local en vivo a través de Paramount+ (plan “Premium”), que viene con una prueba gratuita:

Prueba gratuita de Paramount+

Una vez registrado en Paramount+, puede ver Watergate: High Crimes in the White House en vivo en la aplicación Paramount+, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, PlayStation 4, Samsung Smart TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

También puede mirarlo en su PC a través del sitio web de Paramount+.

Avance de Watergate: High Crimes in the White House

Play

En el 50 aniversario de Watergate, CBS presenta Watergate: High Crimes in the White House un “emocionante documental de dos horas sobre los delitos y el encubrimiento que derribaron a un presidente y aún resuenan hoy”, según el comunicado de prensa de CBS.

Continúa:

Watergate: High Crimes in the White House lleva a los espectadores a la extraordinaria historia de delitos y escándalos que acabaron con el presidente Richard Nixon. Fue uno de los delitos políticos más notorios en la historia de Estados Unidos. El arresto temprano en la mañana del 17 de junio de 1972 y el descubrimiento de dispositivos de escuchas telefónicas colocados dentro de la sede del Comité Nacional Demócrata desentrañaría una conspiración criminal en expansión y un encubrimiento perpetrado en los niveles más altos del gobierno estadounidense. Profundizando en el inigualable archivo de CBS News, el documental revela cómo la cadena siguió descubriendo nuevos detalles a través de los informes innovadores del legendario presentador Walter Cronkite y otros corresponsales de la cadena. Incluye tomas descartadas raras y entrevistas de archivo exclusivas que dan vida al presidente Nixon y sus ayudantes más cercanos, incluidos los co-conspiradores de Watergate John Dean y H.R. Haldeman, así como a aquellos que investigaron y procesaron estos delitos sin precedentes.

“Cada par de generaciones, tenemos un escándalo”, dijo la periodista Lesley Stahl en un comunicado. “Pérdida de confianza en nuestro liderazgo, pérdida de confianza en nuestro sistema… Lo hemos visto recientemente, y lo vivimos durante Watergate”.

Stahl en realidad cubrió el caso como reportera.

“Stahl se une en el documental a Bob Woodward y Carl Bernstein, los tenaces reporteros del Washington Post cuyas vidas fueron cambiadas por una historia que los convirtió en modelos a seguir para los periodistas de investigación en todas partes, y cuyo trabajo fue capturado en la famosa película Todos los hombres del presidente, protagonizada por Robert Redford y Dustin Hoffman”, se lee en el comunicado de prensa.

Continúa: “Sentados uno al lado del otro, Woodward y Bernstein reviven cómo sus revelaciones expusieron un esquema de abuso de poder inconcebible por parte de un presidente empeñado en destruir a sus enemigos, y trazan sorprendentes paralelismos entre la interpretación de Nixon del poder presidencial y los acontecimientos recientes”.

“Watergate no se trató del robo”, dijo Woodward en un comunicado. “Watergate se trató de toda una campaña de sabotaje y espionaje, de encubrimiento, de una guerra contra la prensa, una guerra contra la historia, una guerra contra el sistema de justicia”.

“Se pretendía”, agregó Bernstein, “socavar la base misma de la democracia estadounidense: elecciones libres y sin restricciones”.

Watergate: High Crimes in the White House se estrena el viernes 17 de junio a las 9 PM, Horas del Este y del Pacífico, en CBS.