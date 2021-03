Declaran la emergencia en Hawaii por grandes inundaciones – Videos

Las fuertes lluvias que azotaron a Hawaii obligaron a las autoridades a decretar la emergencia ante posibles inundaciones. La crecida de un arroyo en la localidad de Haleiwa, al norte de Honolulu, fue evacuada por expreso pedido de el Departamento para el Manejo de Emergencias de Honolulu.

Las lluvias torrenciales que cayeron sobre la isla de Hawaii en la última semana provocaron crecidas de arroyos y el riesgo del desborde de la represa de Kaupakalua, en la comunidad de Haiku, en Maui. Inspectores se abocaron a una rigurosa revisión y por fortuna decretaron que no había peligro de un daño estructural.

Los vecinos de la presa también fueron evacuados de sus casas. Se mantendrán en centros de refugio hasta que pasen las emergencia meteorológicas.

La presa de tierra fue construida en 1885 y tiene una altura de 57 pies (17.4 metros) de altura y una longitud de 400 pies (122 metros). Es propiedad de la empresa East Maui Irrigation, fue creada justamente para desviar el agua de los arroyos a las plantaciones de azúcar de la compañía.

Mike Victorino, alcalde de Maui, confirmó que seis viviendas y dos puentes de esta pequeña localidad resultaron muy dañados por las lluvias torrenciales. Asimismo llamó a la población a mantenerse en estado de alerta ante posibles deslaves.

“Esta ha sido una inundación sin precedentes, y hoy realizaremos evaluaciones de daños. Les pido a todos que se mantengan alerta y a salvo”, expresó Mike Victorino en un comunicado.

El Servicio Nacional de Meteorología de los Estados Unidos reportó lluvias de 33,5 centímetros (13,2 pulgadas) en la zona de Haiku, al norte de Maui. Ese índice de precipitaciones se registró apenas en ocho horas, entre las 7 de la mañana y las 3 de la tarde del lunes 8 de marzo.

De acuerdo a la agencia Asociated Press, el Departamento de Bomberos de Maui debió trabajar a un ritmo extraordinario durante lunes y martes. Respondieron a más de una decena de pedidos de ayuda de residentes que habían quedado atrapados en sus casas como consecuencia de las inundaciones.

El estado de Hawaii regula 132 presas de tierra en todo el territorio de la isla. Según un informe de infraestructura, confeccionado en 2019 por la Sociedad de Ingenieros Civiles Estadounidenses, la gran mayoría de estos muros fueron construidos para favorecer los negocios de la plantación de la caña de azúcar.

