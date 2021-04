Hallan muerta a estudiante universitaria de 20 años: Christina María Matos

Una estudiante universitaria de Carolina del Norte fue encontrada muerta en el interior de su departamento en Raleigh, según información suministrada por las autoridades locales.

La víctima, identificada como Christina María Matos, de 20 años, cursaba estudios universitarios en Wake Technical Community College.

CBS 17 reveló que el cuerpo sin vida de Matos fue encontrado por las autoridades policiales dentro de su departamento en Raleigh en horas de la noche del pasado domingo, 4 de abril.

El medio de comunicación agregó que el Departamento de Policía de Raleigh está investigando la muerte de Christina María Matos como un posible homicidio.

WRAL reportó que el cuerpo de la víctima fue encontrado en una habitación cerrada en su departamento en el complejo residencial Signature 1505, ubicado en la calle Hillsborough en la ciudad de Raleigh en Carolina del Norte.

The New York Post detalló que los amigos de Matos se mostraron muy preocupados después de que la joven no se presentó a su fiesta de cumpleaños que estaba pautada para celebrarse en horas de la noche del sábado, 3 de abril.

Los padres de la víctima declararon a CBS 17 que la última vez que entablaron un contacto telefónico con su hija fue durante el viernes 2 de abril, fecha en la que se encontraba celebrando su vigésimo cumpleaños.

Camila Romero, una amiga de Christina María Matos, aseguró a ABC 11 que la joven fue vista con vida por última vez en horas de la noche del viernes 2 de abril cuando se encontraba con un grupo de amigos bailando en un club nocturno.

De acuerdo con ABC 11, Matos regresó esa noche a su departamento tras festejar con sus amistades. Sin embargo, lo que sucedió después de la celebración sigue siendo un gran misterio para las autoridades policiales.

Christina Maria Matos moved to Raleigh from Clayton about a year ago to go to school at Wake Tech.https://t.co/CZyTDWKEGA

— CBS 17 (@WNCN) April 6, 2021