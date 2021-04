Google Doodle promueve la prevención del COVID-19

Google hace un llamado a la prevención del COVID-19 con un Google Doodle animado en la página principal de sus motores de búsqueda durante este martes, 6 de abril.

Para hacer énfasis en la importancia del COVID-19, el Google Doodle muestra a las características letras de la palabra “Google” con una ilustración especial que crea conciencia sobre el uso correcto de las mascarillas, así como del distanciamiento social que se debe cumplir para evitar cualquier tipo de contagio con el virus.

“Usa mascarilla. Salva vidas” es el eslogan del nuevo Google Doodle que actualmente se encuentra disponible en los motores de búsqueda de Google en países como Estados Unidos, Argentina, Canadá, Venezuela, México, Perú, Colombia y Ucrania.

“Las mascarillas siguen siendo importantes. Usa mascarillas y salva vidas”, puntualizó Google en el blog oficial de la compañía.

Masks are still important. Wear a mask and save lives.

As COVID-19 continues to impact communities around the world, help stop the spread by following these steps → https://t.co/yn3hm5iZ5Y#GoogleDoodle pic.twitter.com/rH7xyNLoDP

— Google Doodles (@GoogleDoodles) April 6, 2021