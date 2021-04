Niño murió en accidente en un parque acuático en México: Leonardo Luna Guerrero

Un niño de 13 años, identificado como Leonardo Luna Guerrero, perdió la vida después de sufrir un trágico accidente en horas de la tarde del sábado 27 de marzo en una atracción del parque acuático Xenses, ubicado en Playa del Carmen en Quintana Roo en México.

Forbes México reveló que el menor sufrió múltiples heridas después de haber quedado atorado en un succionador de basura en una atracción acuática llamada “Riolajante”.

El medio de comunicación agregó que el niño recibió primeros auxilios por parte de su padre, quien lo encontró de manera inconsciente y con una pierna gravemente herida.

Dallas News reportó que el menor fue trasladado de emergencia al Hospital Amerimed, lugar en donde murió un día después del incidente tras sufrir una hemorragia pulmonar.

El padre del niño, Miguel Luna-Calvo, un cardiólogo del estado de Durango en México, declaró a Mexico News Daily que los socorristas del parque acuático y el personal médico del hospital fueron negligentes e incompetentes al tratar a su hijo.

“Mientras llegaba la ambulancia le di respiración boca a boca, minutos después llegó la ambulancia sin oxígeno, el personal no tiene noción de qué son los primeros auxilios. De ahí, llegamos al hospital Amerimed, mi hijo necesitaba un catéter y no se lo pusieron, yo me ofrecí como médico cardiólogo a ponérselo, es mi especialidad, soy experto en eso y no me dejaron”, puntualizó Luna-Calvo.

Forbes México detalló que el padre del niño fue obligado a firmar un perdón a favor del parque Xenses para que le pudieran entregar el cuerpo sin vida de su hijo.

“No se imaginan lo que tardaron en darme el cuerpo de mi hijo, no me lo querían entregar, me pidieron firmar antes un perdón a favor del parque Xenses, el cual fue muy condicionado por los asesores jurídicos del Grupo Xcaret”, aseguró Miguel Luna-Calvo al medio de comunicación mexicano.

Por otra parte, Luna-Calvo señaló que la muerte de su hijo debía ser reportada por las autoridades locales como un caso de homicidio. Sin embargo, la carta de defunción estableció que la muerte del menor se debió a un incidente de “ahogamiento”.

“Mi hijo murió por negligencia del parque, si esto no lo hacemos público va a seguir pasando”, reiteró el familiar del menor para instar a los medios de comunicación a difundir el lamentable incidente.

A través de un comunicado de prensa emitido el pasado jueves 31 de marzo, el Grupo Xcaret dio a conocer que la muerte de Leonardo Luna Guerrero estaba relacionada con un error humano por parte del personal de mantenimiento del parque acuático Xenses.

“Un error humano ocasionó la falla que condujo a este accidente, tras el cual de inmediato se activaron nuestros protocolos de seguridad y paramédicos de planta acudieron al lugar para aplicar los primeros auxilios y trasladar al menor al hospital”, puntualizó la empresa.

“En la investigación realizada, pudimos determinar un error humano al realizar unos arreglos no autorizados en la zona del accidente. Queremos expresar nuestra total disposición para colaborar con las autoridades competentes para esclarecer cualquier responsabilidad”, agregó Grupo Xcaret para confirmar que están colaborando con los autoridades locales en las investigaciones que se están llevando a cabo por la lamentable tragedia.

Autoridades mexicanas dieron a conocer a Mexico News Daily que actualmente la muerte de Leonardo Luna Guerrero está siendo tratada como un posible homicidio tras confirmarse el error humano por parte del personal del parque acuático Xenses.