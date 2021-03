Google celebra el Día de San Patricio con un Google Doodle

Google está celebrando el Día de San Patricio con un Google Doodle en la página principal de sus motores de búsqueda durante este miércoles, 17 de marzo. La ilustración de la compañía honra las bondades de la cultura irlandesa.

El Día de San Patricio se celebra anualmente cada 17 de marzo en países como Estados Unidos, Irlanda, Canadá, Francia y España.

El Doodle de Google para celebrar el Día de San Patricio fue creado por el artista irlandés Arron Croasdell, quien reemplazó las letras de la palabra “Google” con un diseño especial que simboliza la geografía, arquitectura e historia de Irlanda.

View this post on Instagram

Según NewsWeek, el Google Doodle diseñado por Croasdell tiene un significado muy representativo para cada letra del nombre de la compañía de tecnología: La primera ‘G’ refleja las montañas, los bosques y los faros de Irlanda, mientras que la primera ‘O’ representa las manos y el corazón del legendario anillo Claddagh, que simboliza el amor, la lealtad y la amistad. La segunda ‘O’ muestra un jarrón de flores silvestres irlandesas, azafranes y un trébol de tres hojas, el icónico emblema de Irlanda que representa la fe, la esperanza y el amor.

La publicación estadounidense continuó señalando que la segunda ‘G’ simboliza un río que fluye por los edificios de la ciudad, mientras que la ‘L’ fue reemplazada por un árbol para representar los bosques de Irlanda que se están restaurando en nuevas iniciativas estatales de reforestación. Finalmente, la ‘E’ muestra un nudo celta, que es un símbolo de esperanza irlandesa en la interconexión infinita de la humanidad.

En entrevista con Google para el blog oficial de la compañía, Arron Croasdell se refirió a la oportunidad que le brindaron de crear el Google Doodle para el Día de San Patricio 2021: “Siendo un diseñador irlandés, es muy agradable poder representar nuestra fiesta nacional a escala mundial”.

“Me inspiré en los estilos de diseño contemporáneo. Quería incorporar elementos que representen a Irlanda sin ser demasiado tradicional (es decir, duendes). Quiero que la gente sepa que Irlanda es más que solo estereotipos. Tenemos una cultura y un paisaje vibrante, así como una escena próspera de diseño e ilustración”, agregó Croasdell.

Whether within Irish borders or Irish at heart: Happy St. Patrick’s Day! 🇮🇪

Today’s #GoogleDoodle features symbols of Ireland’s geography, architecture, & heritage—from the Celtic knot to the 3-leaved shamrock ☘️

🎨 by guest artist Arron Croasdell → https://t.co/Z29LOcm79Z pic.twitter.com/2h8Bhu3H9s

— Google Doodles (@GoogleDoodles) March 17, 2021