Mujer es hallada muerta en el baúl de su automóvil: Melinda Kay Davis

El cuerpo sin vida de una mujer de Ohio fue encontrado en el baúl de su automóvil después de más de dos semanas de ser reportada como desaparecida, según informaron las autoridades locales.

Melinda Kay Davis, de 33 años de edad, fue encontrada muerta en el baúl de su automóvil, identificado como un Volkswagen modelo Jetta, en un complejo de departamentos de Galloway en Ohio en horas de la noche del pasado domingo 14 de marzo, reportó Mansfield New Journal.

El Departamento de Policía de Columbus dio a conocer durante una rueda de prensa que Davis se encontraba desaparecida desde el 25 de febrero, fecha en la que se dirigía a Mansfield en Ohio para encontrarse con su exnovio John H. Mack Jr.

“En caso de que no vuelvas a escuchar de mí, llama a la policía”, fue el alarmante mensaje que le dio la víctima a una persona muy allegada a ella tras dirigirse a Mansfield para encontrarse con su expareja, de acuerdo con documentos judiciales.

The body of Melinda Kay Davis was found in the trunk of her car near Galloway. She had last been seen on February 25. https://t.co/ONtk0I4JFm

— FOX 28 Columbus (@fox28columbus) March 16, 2021