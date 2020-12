[VIDEO] Golpea en la cara a un racista con una lata de Twisted Tea y se vuelve viral

Un video de un hombre blanco siendo golpeado en la cabeza con una lata de Twisted Tea después de decir “n****” en una tienda de conveniencia Circle K de Elyria, Ohio, se ha vuelto viral en las redes sociales. La grabación se publicó por primera vez en Nochebuena y ha sido vista millones de veces en Twitter y otros sitios de redes sociales.

El video muestra al hombre, que no lleva tapabocas, esperando en la fila para comprar cerveza en el Circle K del área de Cleveland mientras habla y usa el insulto racial. Un hombre negro parado detrás de él en la fila, sosteniendo una lata de té helado Twisted Tea que planeaba comprar, se enfrenta a él. Después de que el hombre blanco le dice al hombre negro, “golpéame con eso”, el hombre negro hace exactamente eso, lo golpea en la cara y lo tira al suelo. Después de que el hombre se levanta, el video lo muestra cargando contra el hombre que lo golpeó, pero el hombre lo derriba al suelo y lo golpea varias veces.

Según los usuarios de las redes sociales, el incidente ocurrió en Circle K en Broad Street. El video se volvió viral rápidamente después de que Rex Chapman, Snoop Dogg y otros lo compartieran en Twitter, y generó muchos memes y bromas.

Puedes ver el video a continuación:

Se puede escuchar al hombre blanco en el video que dice: “Voy a decir n***** todo el día”, pero dice que no está tratando de ser irrespetuoso.

El video comienza con el hombre blanco maldiciendo y diciendo “n****” varias veces mientras espera para comprar cerveza en la tienda de conveniencia ubicada en Elyria. Luego dice dónde vive, a dos cuadras de la tienda, y le dice al hombre negro que espera en la fila detrás de él con una lata de Twisted Tea: “No estoy tratando de faltarle el respeto, hermano, no lo estoy. Voy a decir “n****” todo el día, todos los días. ¿Me estás tomando el pelo? ¿De dónde eres n****? ¿De donde eres? ¿De donde eres?”.

El hombre negro lo mira fijamente y responde: “Aquí, n****”. El hombre blanco responde: “¿De aquí? Lárgate a la m**** de aquí. Eres un payaso n****. Por Dios, eres un payaso”. El hombre negro luego toma su lata de Twisted Tea y la sostiene debajo de su cintura, mientras el otro hombre dice: “¿Qué me vas a golpear con ella?. Luego deja su cerveza, se inclina y se da una bofetada en la cara diciendo: “Golpéame”.

El hombre deja caer su lata de Twisted Tea mientras intenta voltearla y agarrarla con la mano, y el otro hombre intenta apartarla de una patada. El hombre negro luego balancea la lata y se la estrella directamente en la cara, enviándolo al suelo y a un bote de basura. Luego se levanta y ataca al hombre que acaba de golpearlo, pero es arrojado al suelo y golpeado en la cabeza varias veces. Mientras lo golpea, el otro hombre dice: “Llámame j****** n***”. Luego lo pone de pie y se aleja, dejando al hombre blanco sacudiendo las manos y diciendo “estás bien” repetidamente.

La policía de Elyria dice que el incidente no se les informó antes de que se volviera viral

Los hombres que se ven en el video no han sido identificados y no se han pronunciado sobre lo sucedido. Se han revelado pocos detalles sobre cuándo ocurrió el incidente. Heavy se contactó con el hombre que publicó el video en Twitter el 24 de diciembre, donde tiene más de 1 millón de visitas, pero no recibió respuesta inmediata. Él tuiteó: “Este NO es mi video lmao, simplemente lo estoy compartiendo para difundir la alegría de ver a un racista cocinar su mierda. Simplemente deja de decir n **** si no eres negro LMFAO, literalmente no es nada difícil”.

Lmaooooo yeah bro I know forsure who it is pic.twitter.com/AQMQLX3sV7 — RatedR | Blu 🥀 (@BluSznTTV) December 24, 2020

El teniente de la policía de Elyria, James Welsh, dijo al Elyria Chronicle-Telegram que vio el video y cree saber quiénes son los hombres, pero dijo que nadie del video ha sido acusado y que no se han hecho informes a la policía sobre algún involucrado.

Welsh dijo al periódico local el 25 de diciembre: “Obviamente, se ha vuelto viral en Internet, pero que yo sepa, nunca se llamó ni se informó”.

Esta es la versión original de Heavy.com

