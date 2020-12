[VIDEO] Tragedia en San Ysidro: aceleró, mató a una mujer discapacitada y murió estrellado en la frontera México-Estados Unidos

Una verdadera tragedia ocurrió este martes en el lado mexicano de la Garita de San Ysidro, en Tijuana, Baja California, cuando un conductor descontrolado aceleró a toda velocidad con su vehículo y atropelló a unas cinco personas, una de las cuales falleció horas más tarde en un hospital a raíz del fuerte impacto en la frontera entre México y Estados Unidos.

El cuerpo de Bomberos que trabajó en el lugar le confirmó a Telemundo 20 que el responsable de esta fatalidad era un hombre de 27 años de la ciudad de Santa Ana, California, que quiso ingresar a Estados Unidos por uno de los carriles cerrado, falló en su intento y murió en el acto tras colisionar con la barra de contención.

Infobae México, por su parte, detalla que el incidente se produjo a las 14:39 horas del martes, cuando el hombre que conducía un Hyundai color gris no pudo cruzar la frontera y arrolló a una mujer en silla de ruedas y su acompañante. Asimismo, también chocó a dos carros del comercio ambulante de la Línea Internacional.

En cuanto a la víctima fatal, se trata de una mujer discapacitada de 49 años. Las autoridades del Hospital General de Rosarito, adónde fue trasladada tras el accidente, le confiaron a Telemundo 20 que la mujer falleció producto de las graves heridas y una embolia pulmonar.

El Universal informa que la mujer se llamaba Cecilia, aunque no precisa su apellido.

Por su parte, The San Diego Union Tribune explica que el acompañante de la mujer fallecida, un hombre de 70 años, fue dado de alta el martes por la noche tras ser tratado por raspones y moretones provocados en el accidente.

Las voces de los testigos del accidente en San Ysidro

“Si mire el impacto del carro, yo corrí y ya no me di cuenta por eso te digo que aquí hace falta autoridad porque si hubiera autoridad, la gente se mantendría al margen a la distancia”, dijo Lidia Cantera, comerciante en la garita de San Ysidro desde hace 15 años y testigo del brutal choque, en diálogo con Telemundo 20.

CUATRO ATROPELLADOS EN LA GARITA DE SY… Un hombre atropelló a cuatro personas en la garita Intencional de San Ysidro para después darse a la fuga , el automóvil se encuentra destruido en estos momentos en la fila 28 de acceso, en el interior se encuentra el conductor sin vida. pic.twitter.com/6qwrS73XJC — JOUSIN PALAFOX (@JousinPalafox) December 22, 2020

Por su parte Miriam Hernández, quien pasa todos los días por la garita de San Ysidro desde hace tres años, señaló en diálogo con el citado medio que conocía a la mujer de 49 años fallecida.

“Siempre en las mañanas venía y yo le decía ‘hola ma, hola hija, ten’, me daba un dulce, ya en la tarde me decía ‘hija dios te bendiga, ma ya me voy, si hija’”, contó Hernández.

Caos vehicular en la Garita de San Ysidro

El impresionante accidente en la Garita de San Ysidro generó extensas filas de automóviles que esperaban para cruzar de México a Estados Unidos.

De acuerdo a Infobae México, los automovilistas debieron aguardar hasta tres horas y media para llegar hasta el paso fronterizo.

Otro testigo del fatal choque en San Ysidro le dijo a Telemundo 20 que un día antes ya había pasado otro incidente vehicular en la garita de San Ysidro, lo cual atribuyó a las prisas por ser días previos a la Navidad.

“La verdad la gente anda bien estresada y pasan este tipo de accidentes, y más en estas fechas. Ya había pasado algo similar aquí… y pues la verdad está mal que esas personas en vez de detenerse, y pasen este tipo de cosas, se quieran dar a la fuga, porque piensan que ya cruzando la línea van a poder dejar de lado lo que hicieron”, comentó el testigo en diálogo con el citado portal.

