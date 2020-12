Arrestan a un presunto asesino serial por el homicidio de una niña de 9 años: el informe

Se ha realizado un arresto por el caso sin resolver de 1988, sobre el asesinato de una niña de 9 años que ha aparecido en programas como “Misterios sin resolver”. David Emery Misch, de 59 años, fue apresado este lunes 21 de diciembre de 2020 por el homicidio de Michaela Garecht, ocurrido hace 32 años, según el FBI y las agencias policiales locales.

Garecht fue secuestrada en el estacionamiento del Rainbow Market en Hayward, California, la mañana del 19 de noviembre de 1988, según el FBI. Michaela y su amiga fueron al mercado en un scooter. Cuando ella y su amiga estaban adentro, la policía alega que Misch movió el scooter cerca de su vehículo para poder agarrarla mientras se acercaba. La secuestraron cuando intentaba recuperar un scooter, que el sospechoso acercó a su automóvil mientras Michaela y su amiga estaban en el mercado. La policía alega que Misch agarró a Michaela cuando se acercaba al vehículo.

“Han pasado muchos días sin una aparente sensación de progreso o resolución en el caso de Michaela Garecht, de 9 años, secuestrada aquí en Hayward”, dijo el jefe de policía de Hayward, Toney Chaplin, en una conferencia de prensa. “Este no es uno más de esos días. Hoy se trata de familia, comunidad y sanación”.

1. Michaela Garecht fue secuestrada cuando ella y su amiga estaban comprando bocadillos en un mercado cerca de su casa

Garecht fue secuestrada poco antes del Día de Acción de Gracias de 1988 en el área de la Bahía de San Francisco, cuando ella y su amiga estaban comprando dulces y refrescos a unas dos cuadras de su casa, según la fiscal de distrito del condado de Alameda, Nancy O’Malley.

“Eran solo niñas. Despreocupadas, ciertamente desprevenidas del peligro que se avecinaba”, dijo.

El secuestro “devastó a su familia, los paralizó de dolor y los aterrorizó con el desconocimiento de lo que le pasó a Michaela”, dijo. “Su dolor fue y sigue siendo indescriptible. El crimen conmocionó no solo a la comunidad local de Hayward y el condado de Alameda, sino también al Área de la Bahía y a la nación. Fue tan descarado, tan despiadado, pero claramente planeado”.

Dijo que espera que los cargos presentados contra Misch traigan algo de consuelo a la familia.

“No hay palabras que puedan describir adecuadamente el horror de un niño secuestrado, especialmente cuando el niño o los restos del niño nunca se encuentran”, dijo O’Malley.

Dijo que Michaela y su amiga viajaron en scooter al mercado, y Misch trasladó el scooter al estacionamiento trasero del mercado para aislar a Michaela y agarrarla cuando viniera a recoger el scooter.

Los oficiales del Departamento de Policía de Hayward estaban examinando pistas continuamente durante los últimos 32 años, dijeron las autoridades. Cerca del 30° aniversario del secuestro de Michaela, los investigadores examinaron de nuevo todas las pruebas del caso, junto con pistas y posibles testigos, dijo la oficina de O’Malley en un comunicado.

Misch fue acusado en parte debido a la tecnología de impresión avanzada, dijo la declaración de O’Malley. Un examinador de huellas dactilares recibió una lista de personas de interés y comparó las impresiones con esa lista. El examinador pudo hacer coincidir las huellas dactilares de Misch con las huellas encontradas en el scooter.

2. La mamá de Garecht, Sharon Murch, tiene cáncer y dijo que se imagina a su hija “volando entre las estrellas”

La madre de Michaela, Sharon Murch, dio una declaración a la policía en la que describió su dolor durante el último año cuando comenzó a aceptar que su hija había sido asesinada. Murch ha sido diagnosticada con cáncer de mama y no puede viajar debido a los riesgos de COVID-19. Vive en Iowa, justificó. Murch dijo en su declaración que al principio no estaba segura de si quería respuestas a preguntas dolorosas, tal como saber detalles de la muerte de su hija. Decidió que si su pequeña podía pasar por ese dolor, ella podría soportar el dolor de conocer los detalles.

“Sé que al escuchar esta noticia, sus corazones se rompen junto con el mío”, dijo Murch en un comunicado, leído por Chaplin. “En el último año, tuve que llegar a un punto de aceptar que probablemente Michaela ya no estaba viva. Pero de alguna manera, esa aceptación estuvo mucho más envuelta en la idea de Michaela sentada en una nube rosa mullida, caminando por calles doradas, bailando en colinas cubiertas de hierba, elevándose entre las estrellas”.

Murch escribió una publicación de blog dos días antes del anuncio cuestionando cómo alguien podría asesinar a un niño.

“Es un monstruo. En serio, ¿qué impulsa a un ser humano a hacer algo como esto? ¿Qué le permite siquiera hacerlo? ella escribió.

Murch escribió:

“¿Cómo para mí? Lo que escucharás de mí es lo único que me importa. Michaela. Y tal vez amor, tal vez dolor, tal vez fe, aunque tengo que decirte que me siento como si estuviera vagando perdida. Estoy buscando, buscando de nuevo las respuestas que pensé haber encontrado, pero todo lo que puedo encontrar ahora mismo es el vacío. Ha habido una sensación realmente grande que ha estado rodando dentro de mí, creando un agujero gigante, y esta mañana descubrí qué es. Es un sentimiento que mi hija ha estado sola durante estos 32 años. Mientras yo corría por ahí haciendo entrevistas, escribiendo blogs, atando cintas a los árboles, ella yacía fría y sola. Sabes que he podido aceptar la probabilidad de que Michaela ya no estuviera viva. ¿Cuántas veces he dicho que sería un consuelo saber que ella había estado en un lugar mejor durante todos estos años en lugar de pasar toda la vida con dolor, miedo, pena? Pero me doy cuenta de que nunca había sido capaz de imaginarla muerta… Así que esto es lo que me queda. Solo puedo tocar los bordes de este conocimiento, simplemente rozando la superficie, porque es demasiado doloroso. Aunque imaginé que Michaela no vivía en este mundo, siempre estuvo en un buen lugar. La he visto flotando en las nubes, corriendo en prados de hierba. Literalmente, me he imaginado a las dos sentadas en las estrellas por la eternidad, bebiendo té y charlando, en un lugar donde todos los horrores de esta vida se han desvanecido en la insignificancia en un todo mayor. Ahora, por alguna razón, ya no puedo ver esos lugares. Solo puedo ver a mi hija fría y sola. Siento que la abandoné para seguir el rastro del conejo, cuando todo este tiempo debería haber estado acostado con ella”.

Ella escribió que no hay una respuesta fácil a la simple pregunta: “¿Cómo estás?” y que hay días en que no ha podido levantarse de la cama. Murch dijo que siente que decepcionó a su hija. Dijo que espera que su hija no sienta dolor.

“Te amaré por siempre, niña”, concluyó Murch. “Descansa bien. Todavía tengo algunas cosas que hacer aquí, pero te veré en un futuro no muy lejano”.

Ella firmó la publicación, “mamá”.

3. Misch también fue acusado en 2018 en el caso sin resolver del asesinato de dos mejores amigos de 1986 y fue condenado por otro homicidio en 1990

Misch ya ha sido acusado de tres asesinatos, además de la muerte de Garecht. En 2018, fue acusado del secuestro y asesinato de Michelle Xavier, de 18 años, y Jennifer Ann Duey, de 20. Está a la espera de juicio en el caso. La pareja, a quienes SFGate describió como “mejores amigas”, fue encontrada apuñalada y baleada en la banquina de una carretera en Fremont, California, por un transeúnte en una motocicleta en 1986. Fueron asesinadas al salir de una reunión familiar.

Ese caso fue reexaminado por los detectives de la policía de Fremont en 2016, que incluyó pruebas de ADN. Misch se convirtió en el principal sospechoso del caso.

Misch fue arrestado por la muerte de Duey y Xavier el 5 de marzo de 2018 después de que se emitiera una orden a través de la oficina del fiscal de distrito, según su registro de prisión. Fue acusado en ese caso de asesinato y circunstancias especiales de homicidio grave y cargos relacionados. Su próximo procedimiento judicial es una audiencia previa al juicio programada para el 17 de febrero de 2021, en el Salón de Justicia del Este del Condado.

The Mercury News informó que las mujeres fueron violadas y asesinadas al salir de una fiesta de cumpleaños. Los cuerpos fueron encontrados desnudos. Misch podría ser condenado a muerte si es declarado culpable en el caso, informó el medio de comunicación.

Misch ha estado encarcelado durante unas tres décadas. En 1990, fue declarado culpable de otro asesinato en el condado de Alameda, California, según SFGate. Está encarcelado en la cárcel de Santa Rita en el condado de Alameda y se le ha negado repetidamente la libertad condicional.

“La desaparición de Michaela Garecht es una historia trágica que se ha apoderado del Área de la Bahía durante décadas”, dijo Chaplin.

Dijo que los investigadores originales del caso se retiraron después de trabajar “incansablemente” y “pasaron la antorcha” a los investigadores que presentaron cargos en el caso. Dijo que la policía tuvo un “gran avance” a principios de este año cuando las pistas apuntaban a Misch. Chaplin dijo que esperaba que el anuncio ayudara a traer la paz a la familia de Michaela.

4. Nunca se ha encontrado el cuerpo de Michaela y los investigadores ahora tienen la esperanza de recuperar sus restos

El cuerpo de Michaela Garecht nunca fue encontrado. Más de tres décadas después de su desaparición, los investigadores esperan poder encontrar sus restos.

“Mucho de eso dependerá de la información que podamos obtener de la persona que tenemos bajo custodia”, dijo Chaplin en una conferencia de prensa.

En la desaparición de Garecht, Misch está acusado de asesinato en circunstancias especiales, agresión con un arma mortal y cargos relacionados, según sus antecedentes penales. Está programado para la lectura de cargos por los cargos a las 9 AM del martes 22 de diciembre de 2021. Las autoridades no revelaron detalles del caso en espera de la investigación en curso, y con la esperanza de localizar los restos de la niña.

O’Malley señaló que han procesado con éxito casos de homicidio anteriores sin localizar un cuerpo. Ella dijo que en un caso, un asesino reveló la ubicación del cuerpo de una víctima después de que fue condenado.

5. Misch era transitorio y con frecuencia se quedaba en hoteles en Hayward, California y trabajaba como soldador

Misch fue descrito como una persona transitoria por la policía de Hayward. Tenía vínculos con el área y en ocasiones “entraba y salía de los hoteles de Hayward”, dijo el investigador principal de la policía de Hayward, Robert Purnell.

Su historial de la cárcel del condado de Alameda indica que trabajó como soldador.

“Nunca te rendiste en @HaywardPD”, escribió el Departamento de Policía de Fremont en un tweet. “La desaparición de Michaela Garecht tuvo un impacto significativo en las comunidades de East Bay. Nuestros corazones están con la familia de Michaela durante este tiempo. Estamos orgullosos de tener un pequeño papel: ¡gran trabajo en equipo!”.

Las fuerzas del orden dieron a conocer una descripción del sospechoso de la desaparición de Garecht en 1986. La amiga de Michaela, Katrina Rodríguez, fue la única testigo de su secuestro. El sospechoso fue descrito como “de entre 18 y 24 años con una complexión delgada”, aproximadamente 6’0 ″ y 180 libras con cabello rubio sucio hasta los hombros. Tenía la cara picada o con granos. Conducía un modelo más antiguo, un sedán de cuatro puertas de tamaño completo, posiblemente de color dorado o tostado, con daños en el paragolpes delantero”.

El FBI también publicó un boceto compuesto del sospechoso y una descripción de Garecht.

Garecht nació el 24 de enero de 1979. Ella “fue vista por última vez con una camiseta blanca con la palabra ‘Metro’ en el frente y fotos de personas en la cintura. Llevaba pantalones de mezclilla enrollados por encima de las rodillas, zapatos negros y aretes de perlas de tres pulgadas o de color blanco que parecían plumas”, dijo el FBI.

Medía 4 pies y 8 pulgadas de alto, y pesaba 75 libras en el momento de su desaparición.

