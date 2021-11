Gaige Grosskreutz: atacado y herido por Kyle Rittenhouse en Kenosha

Gaige Grosskreutz es el único hombre atacado y herido por Kyle Rittenhouse en Kenosha, Wisconsin, que vivió para contarlo.

En la semana del 8 de noviembre de 2021, se espera que Grosskreutz asuma el estrado de testigos en el juicio de Rittenhouse, quien está acusado de homicidio y delitos graves por la muerte a tiros de Anthony Huber y Joseph Rosenbaum y por las heridas de Grosskreutz.

Los abogados de Rittenhouse argumentan que disparó a los tres hombres en defensa propia después de venir a Kenosha para ayudar a proteger negocios después de que otros se quemaron en una serie de incendios provocados cuando los disturbios sacudieron la ciudad de Wisconsin luego del tiroteo policial de Jacob Blake. El fiscal de distrito del condado de Kenosha luego se negó a acusar a ese oficial, pero un asistente del fiscal en su oficina está manejando el caso de Rittenhouse, que acaba de completar la primera semana.

Vea los videos del caso aquí. Uno captura el momento en que Rittenhouse disparó a Grosskreutz.

Esto es lo que necesita saber:

1. Grosskreutz se acercó a Rittenhouse con un arma cargada

Fotografías vívidas y gráficas capturaron la escena esa noche de agosto de 2020.

Grosskreutz participaba en las protestas en Kenosha esa noche cuando Rittenhouse disparó y mató a Rosenbaum. El video y el testimonio en el juicio muestran que Rosenbaum estaba persiguiendo a Rittenhouse, arrinconándolo cerca de autos en un estacionamiento. El testigo Richie McGinniss, un editor de video del Daily Caller, testificó anteriormente que Rosenbaum se estaba lanzando y tratando de obtener el arma de Rittenhouse cuando Rittenhouse disparó y lo mató. Rosenbaum estaba desarmado, pero el equipo de Rittenhouse está tratando de convencer a los miembros del jurado de que representaba una amenaza para Rittenhouse porque buscaba desarmarlo. Los fiscales intentaron establecer que era posible que Rosenbaum se cayera por un disparo, no se lanzara, pero McGinniss rechazó esa caracterización.

Rittenhouse luego corrió calle abajo en dirección a la policía. En ese momento, un hombre saltó sobre él y lo pateó. Le disparó a ese hombre aún no identificado y falló. El segundo hombre que disparó, Anthony Huber, se abalanzó sobre Rittenhouse y lo golpeó con una patineta. La defensa presentó una foto en el tribunal que, según dicen, muestra a Huber tocando el arma de Rittenhouse.

Entra en escena Gaige Grosskreutz. Luego se movió hacia Rittenhouse, levantó las manos y luego retrocedió en dirección a Rittenhouse, mientras sostenía un arma en una mano, dice la defensa y se muestra en video. Rittenhouse luego le disparó.

El abogado defensor dijo en la corte que Grosskreutz le dijo a la policía que perdió su arma antes del tiroteo; se le muestra sosteniéndolo en video y fotos cuando Rittenhouse le disparó. “Tenía un arma en la mano”, dijo el abogado defensor Mark Richards en la corte. Le dijo a la policía que estaba tratando de evitar que Huber “golpeara a Kyle” con una patineta, sostuvo Richards.

2. Grosskreutz ha cometido un delito con armas de fuego anteriormente, pero no es un delincuente

Se informó ampliamente y falsamente en las redes sociales que Gaige Grosskreutz es un delincuente y, por lo tanto, no tenía derecho legal a poseer el arma. Eso es falso. No es un delincuente.

Sin embargo, tiene una condena previa por un delito menor por el uso de un arma de fuego en estado de ebriedad en Wisconsin, según muestran los registros en línea. Recibió libertad condicional en ese caso de 2015, revelan los registros.

En enero de 2021, fue acusado de conducir en estado de ebriedad por segunda infracción, pero el caso fue desestimado por moción del fiscal.

Fue declarado culpable de confiscación en 2019 por obediencia a los oficiales y ruidos fuertes en Ashland, Wisconsin.





WATCH: Survivor of shooting in Kenosha speaks out for first time upLynk Clip 2020-09-11T23:40:37Z

Un informe policial en West Allis, Wisconsin, lo acusó de “estar al acecho” en un área donde la policía de esa comunidad suburbana de Milwaukee guarda sus vehículos privados y los graba en video. Heavy se comunicó con el tribunal municipal de West Allis para obtener la disposición de esa multa. Esa información se obtuvo a través de una solicitud de registros abiertos. Aquí está parte del informe policial:

“Gaige no tenía motivos para estar allí y no tenía ningún vehículo en el estacionamiento. Anteriormente fue detenido por merodear en la misma zona y puesto en libertad ”, dice el informe en el caso de merodeo. “Gaige parecía estar grabando vehículos personales en el estacionamiento trasero de la policía. Gaige dejó en claro sus puntos de vista contra la aplicación de la ley. Gaige fue arrestado por merodear, fichado, citado y puesto en libertad”.

3. La pistola de Grosskreutz tenía una bala en la recámara; está afiliado a un grupo de protesta llamado Revolución Popular y es médico

El testimonio en la corte indicó que el arma estaba cargada. Jason Lackowski, un veterano de la Marina que fue a Kenosha para proteger negocios, testificó que recogió el arma de Grosskreutz después del tiroteo y descubrió que tenía una bala en la recámara.

Grosskreutz fue fotografiado con una lesión en el brazo por el tiroteo.

“Según su formación y experiencia, ¿estaba lista para disparar ese arma?” un abogado defensor de Rittenhouse preguntó a Lackowski sobre el arma de Grosskreutz.

“Sí”, respondió Lackowski. Dijo que vació la cámara y ayudó a aplicar un torniquete al Grosskreutz herido.

Grosskreutz se ha afiliado al grupo de protesta People’s Revolution, según el Chicago Sun-Times. Ese grupo estuvo involucrado en el ataque físico de un oficial de policía llamado Joseph Mensah en la casa de su novia en Wauwatosa, lo que dio lugar a cargos por delitos graves, pero no se alegó que Grosskreutz estuviera en ese lugar. Grosskreutz, de West Allis, un suburbio de Milwaukee, Wisconsin, tenía 26 años en el momento del tiroteo.

El Chicago Tribune informó que Grosskreutz está certificado como EMT y lo describe como “un paramédico capacitado de los suburbios de Milwaukee” que “había viajado a Kenosha para brindar asistencia médica a las personas que protestaban por el tiroteo de Jacob Blake”. Rittenhouse también estaba actuando como médico esa noche, aunque no era un EMT certificado a los 17 años. Trabajó como salvavidas.

El Tribune informó que Grosskreutz “proporcionó primeros auxilios a las personas heridas durante las manifestaciones”.

Durante el testimonio, un oficial de policía declaró que la policía decidió no registrar el teléfono de Grosskreutz a pesar de que tenían una orden de registro para hacerlo debido a la Ley de Marsy, que es la legislación sobre derechos de las víctimas. También testificó que Grosskreutz indicó que no tenía el arma. Tampoco grabaron su entrevista con él.

“¿Por qué le disparaste?”, Se le pregunta a Rittenhouse mientras Gaige Grosskreutz corre a su lado en un video que la fiscalía reproduce en el tribunal. Su foto de portada de Facebook dice Reflect & Resist y le dijo a un escritor de comentarios que “no era un héroe”.

4. Grosskreutz, que perdió el 90% de su bíceps derecho, está demandando a Kenosha

Según los registros judiciales recuperados a través de Pacer, Grosskreutz ha presentado una demanda federal que alega que la policía permitió erróneamente que una milicia armada pusiera en peligro su seguridad.

Sin embargo, el abogado defensor de Rittenhouse niega que él fuera parte de una milicia organizada y dijo en el tribunal que Rittenhouse no conocía a la mayoría de los otros hombres que estaban presentes en Kenosha ese día.

“No fue un error que Kyle Rittenhouse matara a dos personas y mutilara a una tercera esa noche. Fue una consecuencia natural de las acciones del Departamento de Policía de Kenosha y la oficina del Sheriff de Kenosha al delegar a una milicia itinerante para ‘proteger la propiedad’ y ‘ayudar a mantener el orden’”, dice la demanda.

La demanda alega: “Al ver este asesinato (de Huber), Gaige Grosskreutz se acercó a un Rittenhouse todavía sentado. Grosskreutz levantó las manos en un esfuerzo por demostrar que no estaba atacando a Rittenhouse. En cambio, Rittenhouse le disparó, afortunadamente fallando su cabeza y masa central, pero desafortunadamente golpeando a Grosskreutz en el brazo. Grosskreutz sufrió heridas graves y perdió el 90% de su bíceps derecho. Como un verdadero médico y no alguien corriendo con un AR15 que dice ser médico, Grosskreutz tenía un torniquete en su maletín médico. Pero para su formación como técnico de emergencias médicas, Grosskreutz probablemente habría sido el tercer asesinato de Rittenhouse. No obstante, la vida de Grosskreutz ha cambiado enormemente”.

El abogado de Rittenhouse dijo en el tribunal que Grosskreutz regresó a Rittenhouse después de levantar las manos y antes de que Rittenhouse le disparara.

5. Grosskreutz lo describió todo como “mucho para procesar”





Play



'I walked away with my life that night': Wounded Kenosha medic Gaige Grosskreutz tells his story Gaige Grosskreutz was among three people shot on the third night of protests after Kenosha police shot a Black man, Jacob Blake, seven times in the back. The two other victims of the Aug. 25 triple shooting, Joseph Rosenbaum and Anthony Huber, did not survive. The shooter, Kyle Rittenhouse, 17, of Antioch, Ill., considered himself… 2020-09-11T13:37:20Z

Grosskreutz reapareció en otras marchas de protesta después del tiroteo, y sus amigos le dijeron a WTMJ-TV que actuó como médico en las protestas.

“Las palabras son difíciles en este momento, es mucho de procesar”, dijo Grosskreutz a la estación de televisión. “En ningún momento, independientemente del tema, ya sea que esté a favor o en contra del tema que se está protestando, nadie debe temer por su seguridad”, dijo Grosskreutz. “Nadie. Independientemente de sus opiniones. Nadie debería perder la vida por expresar su opinión”.

En otra entrevista, dijo que comenzó su capacitación para EMT en 2012 y trabajó como pandemia. Dijo que pensaba que estaba “ayudando a la gente de la comunidad … la gente está sufriendo”. Dijo que quería “amplificar las voces de hermanos y hermanas”.

Añadió: “En Kenosha era diferente … se sentía como una zona de guerra. Hay armas militarizadas en todas partes

En otra entrevista, Grosskreutz dijo que fue a Kenosha para protestar y también para actuar como médico. “Esto no ha sido fácil ni emocional ni físicamente”, dijo, y agregó que tiene “un dolor insoportable que no desaparece”. En mi brazo y en mi corazón”.

Esta es la versión original de Heavy.com

