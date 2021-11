Juicio Kyle Rittenhouse: acusado de matar a tiros a dos personas en Kenosha [IMÁGENES FUERTES]

El juicio de Kyle Rittenhouse está en curso en Kenosha, Wisconsin, y se han presentado numerosas fotos y videos de la escena del tiroteo como evidencia en el controvertido caso. Tenga en cuenta que muchas de las fotos y videos son gráficos o perturbadores. Un video de rodaje de Rittenhouse muestra el momento en que disparó a dos hombres en la calle. Puedes verlos a lo largo de este artículo.

Rittenhouse es el adolescente de Antioch, Illinois, que está siendo juzgado por múltiples cargos de homicidio y otros cargos graves por la muerte a tiros de Joseph Rosenbaum y Anthony Huber. También disparó e hirió a Gaige Grosskreutz. El equipo de Rittenhouse dice que no cometió ningún delito. Los abogados de Rittenhouse alegan que actuó en defensa propia.

El juicio se desarrolla en la sala de audiencias del juez Bruce Schroeder. Los tiroteos ocurrieron en agosto de 2020, después de días de incendios provocados, protestas y disturbios, en Kenosha luego del tiroteo de un oficial de policía contra Jacob Blake.

Aún no se han presentado todas las exhibiciones; muchas de las pruebas mostradas hasta ahora provienen del lado de la defensa porque solo la defensa presentó imágenes durante las declaraciones de apertura, y esas se pusieron a disposición de los periodistas.

Videos del tiroteo

El video de arriba muestra a Rittenhouse disparando a Rosenbaum, quien lo había perseguido hasta la esquina de un lote de autos usados. Este video muestra a Rosenbaum corriendo detrás de Rittenhouse antes de que Rittenhouse le dispare cuatro veces y lo mate. Tenga en cuenta que este video también es gráfico.

Aquí está el video principal de Rittenhouse que lo muestra disparando a Huber y Grosskreutz. Es muy gráfico y es el video clave en esos rodajes. Heavy proporciona el enlace en lugar de incrustarlo porque YouTube ha colocado una pantalla de advertencia de contenido perturbador en el video.

Video shows Rosenbaum chasing Rittenhouse, who was attempting to flee pic.twitter.com/BKUx3U2Vu0 — Cullen McCue (@CullenMcCue) November 2, 2021

State plays video of Rittenhouse shooting and killing Joseph Rosenbaum. As video played Kyle took notes and looked up at monitor a couple times. pic.twitter.com/LwtXKh3fv6 — Charlie De Mar (@CharlieDeMar) November 3, 2021

Aquí hay un enlace a otro video aún más gráfico de la escena del tiroteo en Rosenbaum; muestra a un Rosenbaum moribundo tendido en el suelo mientras la gente lo atiende. También es muy gráfico.





A Fatal Night in Kenosha: How the Rittenhouse Shootings Unfolded | Visual Investigations Sign up for our Visual Investigations newsletter: nyti.ms/3xhj7dE In the months leading up to Kyle Rittenhouse’s trial for killing two people, we analyzed hours of footage and interviewed key witnesses from that fatal night in Kenosha, Wis., to understand how the country’s polarization set the scene for violence. Subscribe: bit.ly/U8Ys7n More from The New York… 2021-10-28T17:00:16Z

Muchos medios de comunicación han unido numerosos videos para formar una cronología. Puedes ver uno de esos videos arriba. El tiroteo de Rosenbaum ocurrió primero; Rittenhouse luego corrió por la carretera. Luego vinieron los fusilamientos de Huber y Grosskreutz.

Fotos de la escena del tiroteo contra Anthony Huber y Gaige Grosskreutz

Estas fotos de la escena del tiroteo aparecieron en Getty Images antes del juicio; algunos de ellos se mostraron durante el juicio. Aquí hay más de esas fotos. Esto es lo que está sucediendo en ellos.

Según la acusación y la defensa, Rittenhouse acababa de correr calle abajo, en dirección a la policía, después de dispararle a Joseph Rosenbaum en el estacionamiento de un concesionario de automóviles. En el video de abajo, ves a Grosskreutz con la bolsa naranja y a Huber, quien ya recibió un disparo, comenzando a caer al suelo en la esquina derecha de la foto.

El abogado defensor, Mark Richards, dice que Rittenhouse fue atacado por varias personas, una de las cuales se quitó el sombrero. Luego cayó al suelo. En ese momento, Rittenhouse estaba acostada y sentada. Un hombre que permanece sin identificar y fue etiquetado como “hombre de patadas en salto” por el abogado defensor, luego se apresuró a apresurar a Rittenhouse y le dio una patada en la cabeza. Huber luego corrió a Rittenhouse, haciendo contacto con su patineta y tocando su arma, según Richards. Esta foto aparece justo antes de que Rittenhouse disparara a Huber:

Richards le mostró al jurado una foto que, según él, prueba que Huber tocó el arma de Rittenhouse; la defensa está tratando de demostrar que Rittenhouse temía que tanto Rosenbaum como Huber estuvieran tratando de desarmarlo de su arma. Para establecer la autodefensa, Rittenhouse debe demostrar que temía razonablemente que él u otros estuvieran en peligro inminente de muerte o de un gran daño corporal.

Luego, Gaige Grosskreutz se dirigió hacia Rittenhouse con una pistola en la mano, según el abogado defensor.

But, but, but he was just a”peaceful protestor” holding a cell phone…👇🏼 pic.twitter.com/EEp45iDOqj — James Woods (@RealJamesWoods) August 26, 2020

Rittenhouse le disparó. Grosskreutz resultó herido, pero sobrevivió. Rittenhouse también disparó al “hombre de la patada en salto”, pero falló. En esta foto, Huber yace herido en el suelo y Grosskreutz ahora huye.

La denuncia dice que Rosenbaum “inicialmente trató de involucrar al acusado. (Richie) McGinnis (un periodista testigo presencial) declaró que mientras el acusado caminaba, Rosenbaum estaba tratando de acercarse al acusado. Cuando Rosenbaum avanzó, el acusado hizo un movimiento ‘juke’ y comenzó a correr”, según la denuncia. “McGinnis dijo que el tipo desarmado (Rosenbaum) estaba tratando de conseguir el arma del acusado. McGinnis demostró extendiendo ambas manos en un rápido movimiento de agarre e hizo eso como una imagen de cómo Rosenbaum trató de alcanzar el arma del acusado … McGinnis dijo que definitivamente hizo un movimiento de que estaba tratando de agarrar el cañón del arma. McGinnis declaró que el acusado lo quitó y luego lo levantó”.

Video tomado desde un avión de vigilancia del FBI





Kyle Rittenhouse Thermal Image Video from FBI Plane Kyle Rittenhouse Thermal Image Video from FBI Plane 2021-11-03T21:41:21Z

La fiscalía dijo que el FBI grabó un video infrarrojo que capturó la escena del tiroteo desde más de 8,000 pies en el aire. Puedes ver este video arriba.

El asistente del fiscal de distrito Thomas Binger dijo en su declaración de apertura que el video mostraría que Rittenhouse se postulaba por primera vez después de Rosenbaum. Luego reconoce que Rosenbaum comenzó a correr detrás de Rittenhouse, lo persiguió hasta una esquina del estacionamiento y le arrojó una bolsa de plástico de hospital. Richards dice que Rosenbaum estaba buscando su arma, y que un periodista que presenció la escena dice que Rosenbaum “se lanzó” por el arma mientras gritaba un improperio en Rittenhouse.

Wow, they just showed FBI helicopter surveillance video showing Rittenhouse running down Rosenbaum for half a block before killing him. This is absolutely premeditation. pic.twitter.com/ZXiJH9gclM — Prime Directive 🎬 (@PrimeDirective) November 3, 2021

Sin embargo, cuando llegó el momento de que el fiscal pusiera al agente del FBI en el estrado, el juez cortó el audio y el video y el fiscal terminó su presentación sin que el agente del FBI identificara a nadie en ese video.

Lo que se sabe de este testimonio proviene de un reportero de la piscina en la sala del tribunal. El informe del grupo decía, en palabras de ese reportero:

Los fiscales dijeron que habían terminado de interrogar al agente del FBI antes de que identificaran a alguien en las imágenes granulosas o explicaran su importancia para el caso Rittenhouse. Es probable que vuelvan al video más adelante en la presentación.

BREAKING: Human Events Daily has obtained never-before-seen FBI footage of the Kyle Rittenhouse Shootinghttps://t.co/QFAfI7mmJp pic.twitter.com/J8vOOoD3rg — Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) November 2, 2021

Entonces, la defensa inició el interrogatorio. Durante el interrogatorio, cuando la defensa pidió el número de cola del avión de dos hombres, los fiscales objetaron. Luego, el juez pidió a los abogados que dieran un paso al frente para obtener una barra lateral sobre el tema.

Luego, el juez pidió a los miembros del jurado que abandonaran la sala del tribunal mientras continuaban discutiendo el video tomado por el agente del FBI en el avión de vigilancia. El abogado defensor Mark Richards le dijo al juez que cree que había otro video grabado por el FBI que ya no está disponible.

Richards dijo que estaba incrédulo de que el FBI pudiera tomar un video que capturaba presuntos homicidios y luego se deshiciera de ese video.

“Eso es absurdo”, agregó Richards. El juez se resistió cuando el fiscal Binger le dijo con respecto a las imágenes del avión que “el gobierno federal no está bajo nuestro control”.

“Le ruego me disculpe”, dijo el juez, interrumpiendo a Binger.

“No entiendo esto”, dijo el juez. “Este es un proceso penal … si va a haber cosas de capa y espada. ¿Qué pasa?”

Más tarde dijo que los fiscales deberían omitir al agente del FBI por ahora, llamar a un testigo diferente y volver al tema del avión más tarde.

Comportamiento de Joseph Rosenbaum antes del tiroteo





Joseph Rosenbaum begging, "Shoot Me NiQQA", before being shot. Sex Offender Joseph Rosenbaum begging for a confrontation, moments before being killed. Featuring Kyle Rittenhouse. 2020-08-29T05:41:39Z

Parte del video anterior se mostró al jurado. Tenga en cuenta que el lenguaje en él es muy perturbador. Rosenbaum, el primer hombre baleado por Rittenhouse, es visto poco tiempo antes del tiroteo en el estacionamiento de una gasolinera y se agita con otra persona. Rittenhouse no está en este video.

“Dispárame”, le dice Rosenbaum a alguien, usando un insulto racial. Rosenbaum fue declarado culpable de cargos relacionados con abuso de menores en Arizona y tenía un cargo pendiente de agresión por violencia doméstica en Wisconsin. Fue dado de alta de un hospital el día del tiroteo.

La defensa mostró al jurado una foto de Rosenbaum con una cadena la noche del tiroteo.

La defensa está tratando de establecer que Rosenbaum fue el agresor. La fiscalía, para contrarrestar eso, planteó el video de vigilancia del FBI. El abogado defensor dice que Rittenhouse primero ayudó a limpiar los grafitis de un edificio público y luego fue a ayudar a proteger un negocio local cuyo otro punto de venta se había quemado hasta los cimientos en los días anteriores.





New video shows Antioch teen just before deadly Kenosha protest shooting | ABC7 Chicago New video shows Kyle Rittenhouse being interviewed by an independent journalist the same night he allegedly opened fire on protesters in Kenosha. Full story: abc7chicago.com/antioch-teen-charged-with-murder-attempted-murder-in-kenosha-protest-shooting/6391337/ 2020-08-28T14:00:05Z

También estaba actuando como médico.

Las capturas de pantalla capturaron la agitación de Rosenbaum poco antes del tiroteo.

Rittenhouse estaba armado; los fiscales dicen que poseía ilegalmente el arma porque tenía 17 años. Rosenbaum no estaba armado cuando le dispararon.

Rosenbaum se ve con una máscara azul en esta foto presentada por los abogados defensores, quienes dicen que fue visto incendiando un contenedor de basura.

El otro hombre acusado

Este hombre, Joshua Ziminski, en la foto de arriba, está acusado de disparar un arma al aire justo antes de que Rittenhouse disparara a Rosenbaum.

Esta es la versión original de Heavy.com

