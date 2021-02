Friedrich Berger: Guardia de campo nazi de 95 años es deportado de Tennessee

Friedrich Karl Berger es el hombre de 95 años que fue deportado de Tennessee a Alemania después de que las autoridades se enteraran de que había servido como guardia armado en un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Berger tenía 19 años cuando era guardia en el sistema de campos de concentración de Neuengamme, dice el Departamento de Justicia. Berger, que tiene ciudadanía alemana, fue deportado el 20 de febrero de 2021.

Según el Departamento de Justicia, Berger es el 70º perseguidor nazi deportado de Estados Unidos. El pasado de Berger como guardia nazi se descubrió cuando se encontró una tarjeta en un barco hundido en el Mar Báltico, informa The Washington Post. Berger era conocido por el nombre de Fritz Berger en Estados Unidos.

“Estamos comprometidos a garantizar que Estados Unidos no sirva como un refugio seguro para los violadores de derechos humanos y criminales de guerra”, dijo el director interino de ICE, Tae Johnson, en un comunicado. “Nunca dejaremos de perseguir a los que persiguen a otros. Este caso ejemplifica la firme dedicación tanto del ICE como del Departamento de Justicia para buscar la justicia y cazar sin descanso a quienes participaron en una de las mayores atrocidades de la historia, sin importar cuánto tiempo tome”.

Esto es lo que necesita saber sobre Friedrich Berger:

Berger admitió ser guardia de los prisioneros mientras trabajaba en Neuengamme y dijo que todavía estaba recibiendo una pensión de Alemania por “servicio en tiempos de guerra”

East Tennessee man who worked as German concentration camp guard ordered to leave the USFriedrich K. Berger, 94, was a guard at a WWII concentration camp, but his attorney said he was not a Nazi. He plans to fight the deportation order. 2020-03-11T21:30:12Z

Según el Departamento de Justicia, “En noviembre de 2020, la Junta de Apelaciones de Inmigración confirmó una decisión del juez de inmigración de Memphis, Tennessee, el 28 de febrero de 2020, de que Berger era removible bajo la Enmienda Holtzman de 1978 a la Ley de Inmigración y Nacionalidad porque su servicio voluntario como guardia armada de prisioneros en un campo de concentración donde tuvo lugar la persecución “constituyó una ayuda en la persecución patrocinada por los nazis”.

El Departamento de Justicia agregó: “El tribunal determinó que Berger sirvió en un subcampo de Neuengamme cerca de Meppen, Alemania, y que los prisioneros allí incluían ‘judíos, polacos, rusos, daneses, holandeses, letones, franceses, italianos y opositores políticos’ de los nazis. Los grupos más grandes de prisioneros eran civiles rusos, holandeses y polacos”.

Según las autoridades federales, Berger admitió ser un guardia en el campamento, “para evitar que [los prisioneros] escapen durante su jornada laboral desde el amanecer hasta el anochecer, de camino a los lugares de trabajo y de regreso al subcampo dirigido por las SS por la noche”. El Departamento de Justicia también dijo que Berger ayudó a velar a los prisioneros que fueron evacuados por la fuerza de Neuengamme después de que los nazis lo abandonaran cuando las fuerzas británicas y canadienses avanzaban hacia ellos.

“La decisión también citó la admisión de Berger de que nunca solicitó un traslado del servicio de guardias del campo de concentración y que sigue recibiendo una pensión de Alemania en función de su empleo en Alemania, ‘incluido su servicio en tiempos de guerra'”, dijo el Departamento de Justicia.

Según las autoridades, Berger sirvió inicialmente en la marina alemana antes de ser trasladado a su papel de guardia de un campo de concentración durante los últimos meses de la guerra. Berger le dijo a The Washington Post: “Tenía 19 años. Me ordenaron ir allí”. Dijo que gran parte de la evidencia se basa en “mentiras”, informa el periódico. Dijo que no portaba un arma.

Berger, quien vino a Estados Unidos con su esposa e hija a través de Canadá, le dijo al Washington Post que su deportación era “ridícula” y dijo “Me estás obligando a salir de mi casa”

I've also uncovered a photo of Berger, which was published in the February 27, 2012 issue of the Farragut Shopper-News. As far as I know, it hasn't been reproduced elsewhere until now. pic.twitter.com/BFIjAnqACY — Matthew Kassel (@matthewkassel) March 13, 2020

Berger llegó a los Estados Unidos legalmente en 1959 con su esposa e hija ahora fallecidas después de haber vivido anteriormente en Canadá, según el Departamento de Justicia. Pudo mudarse a los Estados Unidos porque una ley que prohibía a los perseguidores nazis venir a Estados Unidos expiró en 1957, según The Washington Post. Berger dijo a las autoridades que había servido en la marina alemana.

Berger le dijo a The Washington Post en marzo de 2020: “Después de 75 años, esto es ridículo. No puedo creerlo. No puedo entender cómo puede suceder esto en un país como este. Me estás obligando a salir de mi casa”.

Berger, que vivía en Oak Ridge, Tennessee, le dijo a The Post que es viudo y tiene dos nietos que trabajaron en la construcción de máquinas pelacables después de mudarse a los Estados Unidos en 1959.

El “cazador de nazis” Eli Rosenbaum dirigió la defensa exitosa de la orden de deportación de Berger después de que el ex guardia nazi apelara

A former Nazi camp guard living in Oak Ridge appeals ruling to leave U.S.His lawyer says he's appealing the ruling and that Berger was never a member of the nazi party and has not been accused of war crimes. 2020-03-11T23:02:51Z

Según el Departamento de Justicia, el famoso director de Cumplimiento y Política de Derechos Humanos en la Sección de Derechos Humanos y Enjuiciamientos Especiales de la División de lo Penal, manejó con éxito la oposición de Berger a la apelación de la orden de deportación. Rosenbaum ha sido apodado “un cazador de nazis en la vida real” por Jewish Insider.

Rosenbaum dijo a Jewish Insider en marzo de 2020: “Definitivamente estamos en el último momento de la historia cuando estos casos aún pueden presentarse. Es simplemente una función del paso del tiempo”.

Dijo sobre la edad y apariencia de Berger: “Claramente, no salen del reparto central en ese sentido. No se puede guiar por las apariencias. Esto es todo lo que puedo decir”.

Berger no fue arrestado cuando llegó a Alemania y los investigadores archivaron un caso penal en su contra el año pasado

Tennessee Man Who Served as Nazi Guard During WWII Ordered to Return to GermanyA federal immigration judge in Memphis has ordered the removal of a local man who served Nazi Germany as a concentration camp guard during World War II. 2020-03-07T01:27:26Z

Se desconoce el destino de Berger ahora que está de regreso en su Alemania natal. Según Reuters, Berger no fue arrestado después de su llegada al aeropuerto de Frankfurt en Alemania, pero será interrogado por la policía local.

Las autoridades alemanas retiraron una investigación criminal sobre Berger en diciembre de 2020 debido a pruebas insuficientes, informa Reuters. Los investigadores dijeron que no podían disputar el lado de la historia de Berger, según Reuters. Estados Unidos cumplió con la deportación a pesar de que se retiraron los cargos.

El fiscal general interino dice que “el paso incluso de muchas décadas no impedirá que el Departamento busque justicia en nombre de las víctimas de los crímenes nazis”

95-year-old former Nazi guard deported from Queens to GermanyICE agents captured a suspected notorious Nazi war criminal who had lived in Queens for decades. Exclusive ABC News video showed agents remove 95-year-old Jakiw Palij on a stretcher from his Jackson Heights home Monday. He was deported early Tuesday morning to Germany. Palij, a former armed guard at a concentration camp, had lived in… 2018-08-21T19:37:33Z

El fiscal general interino de los Estados Unidos, Monty Wilkinson, dijo en un comunicado: “La destitución de Berger demuestra el compromiso del Departamento de Justicia y sus socios encargados de hacer cumplir la ley de garantizar que Estados Unidos no sea un refugio seguro para quienes han participado en los crímenes nazis contra la humanidad y otros abusos de derechos”.

Wilkinson agregó: “El Departamento reunió pruebas que nuestra Sección de Derechos Humanos y Enjuiciamientos Especiales encontró en archivos aquí y en Europa, incluidos los registros del juicio histórico en Nuremberg de los ex líderes más notorios del derrotado régimen nazi. En este año en el que celebramos el 75 aniversario de las condenas de Nuremberg, este caso muestra que el paso incluso de muchas décadas no disuadirá al Departamento de buscar justicia en nombre de las víctimas de los crímenes nazis”.

Según The Washington Post, Berger podría ser el último guardia nazi o criminal de guerra en ser deportado de Estados Unidos, ya que el Departamento de Justicia no tiene ningún caso en curso.

“Desde el inicio en 1979 del programa del Departamento de Justicia para detectar, investigar y remover a los perseguidores nazis, ha ganado casos contra 109 personas. Durante los últimos 30 años, el Departamento de Justicia ha ganado más casos contra personas que participaron en la persecución nazi que las autoridades policiales de todos los demás países del mundo juntas. El caso de HRSP contra Berger fue parte de sus esfuerzos continuos para identificar, investigar y enjuiciar a personas que participaron en genocidio, tortura, crímenes de guerra, reclutamiento o uso de niños soldados, mutilación genital femenina y otras violaciones graves de derechos humanos”, dijo el Departamento de Justicia en una declaración. “Los abogados de HRSP procesaron el primer caso de tortura iniciado en los Estados Unidos y han procesado con éxito casos penales contra perpetradores de violaciones de derechos humanos cometidas en Guatemala, Etiopía, Liberia, Cuba y la ex Yugoslavia, entre otros”.

Esta es la versión original de esta historia en Heavy.com