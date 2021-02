Noah Fischbach: hombre asesinado en tiroteo masivo en tienda de armas en Louisiana

Noah Fischbach, el empleado de la tienda que fue asesinado en un tiroteo masivo en una tienda de venta de armas en Metairie, Luisiana, había trabajado como técnico de efectos especiales para películas de Hollywood.

Este detalle biográfico y su identidad fueron confirmados por WWL Radio.

La gente le ofreció tributos en Facebook, ya que muchos lo conocían por comprar armas de fuego en Jefferson Gun Outlet, donde trabajaba. “Que tu alma encuentre la paz y gracias por tus consejos cada vez que entré a la tienda.

Es un mundo triste”, escribió un hombre. “Es una situación triste. Era un tipo fenomenal, Descansa en paz Noah ”, escribió otro.

El sospechoso fue nombrado por NOLA.com como Joshua Jamal Williams, de 27 años. Cinco personas recibieron disparos y tres murieron, incluyendo el sospechoso, dijo el sheriff en una conferencia de prensa. La otra víctima que murió, una mujer que estaba dentro de la salida de armas, aún no ha sido nombrada.

Jefferson Gun Outlet en Metairie, Luisiana, fue el escenario del tiroteo masivo el sábado, 20 de febrero de 2021.

La tienda de armas se encuentra en el bloque 6900 de Airline Drive. El sitio web de Jefferson Gun Outlet dice: “Jefferson Gun Outlet es la principal tienda de armas de fuego para el área metropolitana de Nueva Orleans. ¡Nos especializamos en la mayoría de las marcas de armas de fuego, suministros de recarga, equipo de seguridad, fundas, accesorios y mucho más! ¡Visite nuestra tienda en 6719 Airline Dr. en Metairie, LA para todas sus necesidades de armas de fuego! ”

El sitio web dice que la tienda de armas también tiene un campo de tiro interior. El tiroteo se desarrolló el 20 de febrero de 2021.

Esto es lo que necesitas saber:

Los informes dicen que Fischbach estaba trabajando cuando le dijeron al tirador que no podía llevar una pistola cargada y sin tapizar a la tienda

Según WDSU-TV , fuentes de la Oficina del Sheriff de la parroquia de Jefferson dicen que el tiroteo estalló después de una discusión.

Estalló una discusión entre Williams, que entró a la tienda con una pistola cargada sin tapizar, y el empleado que dijo que no podía tenerla hasta que estuviera dentro del campo de tiro, informó WDSU. Otro hombre le dijo al New York Times que el oficial de la tienda le pidió a Williams que descargara su arma de fuego; no está claro si ese hombre era Fischbach.

Al menos dos clientes “se enfrentaron al hombre” y se produjeron disparos.

JPSO: Three dead, two injured in shooting at gun outlet. Two injured taken to University Medical Center. — Cody Lillich (@CodyLillich) February 20, 2021

Según la estación de televisión, Williams, clientes y transeúntes inocentes fueron baleados.

“En este momento, parece que un sospechoso le disparó a dos víctimas dentro del lugar, luego fue contratado y disparado fuera del lugar por muchas otras personas”, dijo el sheriff de Jefferson Parish, Joseph Lopinto, el sábado por la noche. “El sospechoso es uno de los fallecidos en la escena”.

NOLA.com informó, a través de fuentes, que el tirador entró en la tienda del arma con una pistola con un clip extendido. Cuando el personal dijo que tenía que descargar el arma, disparó un tiro de advertencia y luego le disparó al empleado, según el periódico.

En una conferencia de prensa, el alguacil explicó: “Parece que varias personas se enfrentaron al sospechoso original, ya sea dentro del lugar o aquí en el estacionamiento. Tenemos un total de tres fallecidos incluidos los dos que estaban adentro”.

Fischbach, que era un padre casado, trabajó como técnico de armamento en películas de Hollywood

Según WWL, además de empleado en la tienda de armas, Fischbach se desempeñó como “técnico de armamento” “para películas y televisión” y también fue técnico de efectos especiales.

Su padre, John Fischbach, también le dijo a The New York Times que su hijo, de 47 años, trabajaba en utilería en la industria cinematográfica, y agregó que “todos lo amaban”.

Está casado y tiene al menos un hijo, informó la estación de radio. Él y su esposa celebraron recientemente su 14° aniversario de bodas. Su esposa es artista.

En 2010, Fischbach escribió en Facebook: “La familia esta bien. Casado, 2 hijos. Desempleado. Estuve en Nueva Orleans durante 11 años. Me mude a Portland en 2005 “. Con frecuencia publicaba sobre su esposa e hijos en Facebook.

La gente ofreció tributos a Fischbach en las redes sociales, describiendo su impacto en sus vidas

Heavy presence with @JeffParishSO at Jefferson Gun Outlet. Sheriff office confirms multiple shot multiple dead. Awaiting details. @WWLTV pic.twitter.com/iDxpBWG9t0 — Duke Carter II (@dcarterII) February 20, 2021

La gente ofreció homenajes a Fischbach en las redes sociales.

“Noah Fischbach era mi persona favorita en esta tienda”, escribió Heather Devall en Facebook. “Hizo que mi conocimiento sobre armas de fuego y cartuchos fuera mucho mejor, pero las conversaciones constantes en nuestras interacciones comprando lo que tenemos de él. Él nunca sabrá el impacto que tuvo en nuestras vidas y aunque no íbamos a menudo. Definitivamente lo extrañaremos”.

En una publicación desgarradora en Facebook, la madre de Fischbach escribió: “Que Dios lo bendiga y le permita descansar en paz”. Ella dijo que lo mataron a tiros.

El primo del empleado citó a Stevie Wonder: “La violencia armada es real. La gente no vuelve”, y luego escribió: “Primo Noah, mi corazón se rompe por la pérdida de tu alma. Mi corazón se rompe por la tía Stephanie, tu padre, esposa e hijo. Mi corazón se rompe por tus amigos, tu familia extendida y tu comunidad. El crimen armado es real”.

Deanna Theis escribió: “Lo ayudé con su gato hace unos años. Amaba a su gato. Cada vez que lo veía hablamos de rescate de animales y gatos. Un chico realmente bueno. Útil y experto en su campo. Lo vi a fines de diciembre. Me dijo que necesitaba otra pistola y que volviera a verlo. Luego hablamos de gatitos. Qué pérdida … mi corazón se rompe por su familia”.

La ATF respondió a la escena

There’s a spent brass bullet casing next to this orange triangle, about 40 yards away from the front entrance of Jefferson Gun Outlet in Metairie, a gun store and indoor shooting range. pic.twitter.com/6kPVjj11TH — Ramon Antonio Vargas (@RVargasAdvocate) February 20, 2021

Según NOLA.com, las autoridades instalaron dos coberturas en el estacionamiento para que el público no viera los cuerpos.

La oficina de la ATF en Nueva Orleans confirmó que está en la escena y escribió: “@ATFNewOrleans tiene agentes especiales en la escena de un tiroteo en una tienda en Metairie, LA. Los agentes están ayudando y trabajando con la Oficina del Sheriff de la parroquia de Jefferson”.

La página de Facebook explica: “Jefferson Gun Outlet es una tienda minorista de armas de fuego de servicio completo que se especializa en una gran selección de pistolas, escopetas y rifles de defensa personal. Tenemos una variedad de suministros de recarga, fundas y accesorios para satisfacer la lista de compras más exigente. Además de nuestras operaciones minoristas, Jefferson Gun ofrece ventas por contrato, agencias y agentes del orden para Glock, Smith & Wesson, Beretta y Rock River. También tenemos un campo de tiro de 14 carriles en el lugar con alquiler de ametralladoras totalmente automáticas disponibles”.

Esta es la versión original de esta historia en Heavy.com