¿Dónde están hoy los secuestradores de un autobús escolar en 1976 en Chowchilla?

En 1976, Frederick Newhall Woods IV y los hermanos James y Richard Schoenfeld secuestraron a un conductor de autobús escolar y a 26 niños y luego los enterraron vivos en una camioneta en en una cantera. Milagrosamente, el conductor y los niños lograron salir y escapar relativamente ilesos, y los secuestradores finalmente fueron capturados. 48 hours emitió un capítulo en 2020 sobre este infame secuestro de Chowchilla, California.

Esto es lo que necesita saber sobre dónde están los secuestradores hoy.

Dos secuestradores han sido puestos en libertad condicional, mientras que uno permanece en prisión

Sneak peek: The Chowchilla Kidnapping"48 Hours: Live to Tell": Twenty-six school children abducted and buried alive in a truck trailer by three young men. An incredible survival story. CBS News' David Begnaud reports Saturday, July 11 at 10/9c on CBS. Subscribe to the “48 Hours" Channel HERE: bit.ly/1DvRWbT Watch Full Episodes Of "48 Hours" HERE: bit.ly/1fop6N1 Investigate with "48… 2020-07-09T01:40:27Z

Después de que los niños lograran liberarse, los secuestradores huyeron. Pero ocho días después, Richard Schoenfeld se entregó a las autoridades, según el San Francisco Gate. Menos de una semana después, Frederick Woods fue capturado en Vancouver, Canadá, y James Schoenfeld fue capturado en Menlo Park, California.

Los tres hombres se declararon culpables de secuestro en julio de 1977 y fueron sentenciados a cadena perpetua. Sin embargo, según CBS News, sus familias apelaron la condena y en 1980, un grupo de jueces dictaminó que los secuestradores eventualmente serían elegibles para libertad condicional en lugar de pasar cadena perpetua sin dicha elegibilidad.

En 2012, a Richard se le otorgó la libertad condicional y en 2015, fue el turno de James, según CNN. SF Gate informó en 2001 que los hermanos habían estado en contacto con algunas de las víctimas del secuestro y que se habían disculpado con ellos repetidamente por lo que habían hecho. Un afiliado local de NBC informó en el momento de la libertad condicional de James que se uniría a Richard para cuidar a su anciana madre en su casa en Mountain View, California.

En octubre de 2019, a Woods se le negó la libertad condicional por decimoséptima vez. Según CBS News, parte de la razón por la que se le negó la libertad condicional fue que estaba realizando negocios desde el interior de la prisión para los que no tenía permiso del alcaide. Dicho negocio incluía comprar una mansión, operar una mina de oro y operar una granja de árboles de Navidad. Woods también se ha casado tres veces en prisión.

Woods será elegible para la libertad condicional en 2024. Es el heredero de una considerable fortuna familiar y su abogado, Gary Dubcoff, ha argumentado repetidamente que “Woods no tiene antecedentes de violencia, ya sea antes de la cárcel o dentro de ella. Es un preso anciano, se acerca a los 70 y claramente no presenta ningún peligro para nadie”.

Los supervivientes todavía están lidiando con el impacto de su terrible experiencia

VideoVideo related to ¿dónde están hoy los secuestradores de un autobús escolar en 1976 en chowchilla? 2021-04-16T19:25:17-04:00

Después de llevar a las víctimas en una furgoneta durante casi 12 horas, los secuestradores las enterraron en una camioneta remolque en movimiento a 12 pies bajo tierra con muy poca comida y agua.

Los niños estaban a 12 pies bajo tierra y aterrorizados. El superviviente Larry Park le dijo a CBS News que Ray y Mike Marshall, uno de los estudiantes con más edad entre las víctimas del secuestro, apilaron los colchones que quedaron en el remolque para llegar justo debajo de la tapa de la alcantarilla en la parte superior. Finalmente, pudieron mover la tapa.

“Marshall cavó mucho para poder salir. No se rindió”, dijo Park, y agregó que finalmente Marshall salió a la superficie y “como persona valiente que es, salió del hoyo primero”.

Habían estado en el hoyo durante casi 16 horas.

“Solo recuerdo que los niños me agarraron. Estaban muy asustados”, dijo Marshall a CBS News. Agregó: “Todos lloraban. Yo también lloraba porque pensaba que no había podido despedirme de mi mamá. Recordaba la última vez que la vi y deseaba poder haberle dicho adiós”.

En los años posteriores al secuestro, los niños continuaron afectados por el trauma.

Park dijo que se convirtió en un “niño rebelde” y sus padres finalmente lo enviaron a un centro para delincuentes juveniles.

“Cuando cumplí 21 años, consumía metanfetamina. Fumaba crack. Toamaba ácido. Estaba enojado con todo el mundo”, dijo Park.

Sin embargo, en el capítulo de 48 Hours, Park cuenta que lleva nueve años sobrio y que es voluntario como pastor en una iglesia local. Dijo que las pesadillas finalmente se habían detenido.

Park también dijo que conoció a sus secuestradores, les estrechó la mano y los perdonó, hecho que “cambió su vida”.

Marshall también luchó contra la adicción durante un tiempo cuando era un adulto joven, pero ahora también está sobrio y tiene un perro de terapia llamado Blue.

“Lo adopté antes de que cumpliera un año. Y ahora me adopta él todos los días ”, dijo Marshall.

48 Hours se emite los sábados por CBS.