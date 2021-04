Asesinato de Kathleen Lombardo: ¿encontraron a quién la mató?

La serie de HBO “I’ll Be Gone in the Dark” arrojó luz sobre el infame Golden State Killer que aterrorizó a California en las décadas de 1970 y 1980 y la búsqueda para encontrarlo de Michelle McNamara. La serie documental también explora otro caso separado, que fue el momento crucial en el que McNamara se sumergió en el mundo de la investigación de crímenes reales y casos sin resolver: el asesinato de Kathleen Lombardo.

McNamara tenía 14 años cuando Lombardo fue agredida sexualmente y asesinado a solo unas cuadras de distancia. En su sitio web True Crime Diary, McNamara escribió que conocía a Lombardo, de 24 años, de la iglesia, pero que las dos no eran cercanas debido a la diferencia de edad. Un día de agosto de 1984, Lombardo hacía jogging en Oak Park, al oeste de Chicago. Cuando estaba a poco más de una cuadra de su casa, la llevaron a un callejón, la agredieron sexualmente y la mataron.

¿Cómo está el caso hoy? ¿Ha sido resuelto?

Lombardo fue asesinada mientras corría el 1 de agosto de 1984, y su asesinato sigue sin resolverse hoy

La noche del 1 de agosto de 1984, Lombardo salió a correr cerca de su apartamento en Oak Park. Fue arrastrada a un callejón, violada, apuñalada y degollada. McNamara escribió que visitó la escena del crimen unos días después y encontró piezas de un Walkman que podrían haber pertenecido a Lombardo. Ella escribió que su pasión por el verdadero crimen comenzó allí:

“Mi obsesión se remonta al momento en el callejón con las piezas de Walkman cuando tenía 14 años. Kathy Lombardo se había ido. Ella no volvería. Pero él, quienquiera que fuera, todavía estaba ahí fuera. No saber su identidad me empujó a motivarme para encontrarlo.”

Hubo muchas teorías sobre quién mató a Lombardo, pero su asesinato sigue sin resolverse hoy. Ronald Surmin, quien fue uno de los detectives en la escena en agosto de 1984, dijo que recibió alrededor de 100 pistas. Según el Chicago Tribune, los testigos dijeron que vieron a un hombre siguiendo a Lombardo antes de su muerte. El Tribune escribió que los informes policiales describían al sospechoso como “un hombre negro de 6 pies de altura con cabello corto y rizado, de 25 a 30 años, vestido con una camiseta amarilla sin mangas, pantalones cortos oscuros, calcetines hasta la rodilla y un pañuelo azul alrededor de su cabeza.”

George Seibel, un ex detective de homicidios de la policía de Chicago, dijo al medio que creía que el asesino de Lombardo también era responsable de la agresión sexual y el asesinato sin resolver de Rita Hopkinson, de 22 años, en 1978, en una estación de la CTA. Aproximadamente en el mismo período, hubo una serie de denuncias de agresiones sexuales en el área, dijo Seibel. Christopher Lombardo, uno de los cuatro hermanos de Kathleen, le dijo al Tribune que cree que el asesino vio a Lombardo desde el andén de la estación Oak Park Green Line.

El jefe interino de la policía de Oak Park, Joe Moran, dijo al Tribune en una declaración enviada por correo electrónico: “Si bien pueden haber pasado más de tres décadas desde que la Sra. Kathleen Lombardo murió a manos de un asaltante aún desconocido, la determinación del Departamento de Policía de Oak Park de encontrar a su asesino no ha cesado.”

Su familia espera que la serie de HBO arroje luz sobre el caso y ayude a encontrar al asesino de Lombardo

Christopher Lombardo describió a su hermana como “una persona dulce, tranquila, muy buena estudiante, muy honesta. Ella no era alguien que mentiría o robaría. Tenía una fe fuerte. Se sentía cerca de Dios”. Lombardo practicaba el ballet y el claqué cuando era más joven, tocaba el piano y era una estudiante con honores en la escuela secundaria. Trabajó en una librería y luego como vendedora en el departamento de telas de la tienda Loop de Marshall Field. Lombardo también estudió brevemente en la Universidad de Quincy en el oeste de Illinois.

Cuando HBO comenzó a filmar “I’ll Be Gone in the Dark”, los productores fueron a Oak Park para indagar en el caso sin resolver de Lombardo, ya que la propia McNamara había investigado un poco el asesinato sin resolver antes de su muerte. Los productores se reunieron con el hermano de Lombardo, Christopher, en 2018 y juntos presentaron una solicitud de la Ley de Libertad de Información para obtener los registros policiales de la investigación, informó Chicago Tribune.

La solicitud fue denegada con el argumento de que “la divulgación de los registros solicitados interferiría con la capacidad del Departamento de recopilar pruebas, investigar a las personas de interés y obtener la cooperación de posibles testigos”. Según la respuesta, el laboratorio de criminalística de la Policía Estatal de Illinois recibió “varios artículos para el análisis de ADN del Departamento” en octubre de 2018 e indicaron que el FBI podría estar ayudando.

El equipo de producción de HBO también habló con los residentes de Oak Park que habían visto a Lombardo correr antes de su asesinato y también contactaron con otras mujeres que habían sobrevivido a ataques similares en el área en ese período de tiempo. Sin embargo, la directora de dos episodios y una de las productoras, Elizabeth Wolff, dijo: “Realmente tratamos de investigar tanto como pudimos para ver si podíamos avanzar en el caso de alguna manera, pero sin la cooperación del Departamento de Policía de Oak Park nuestras manos estaban realmente atadas”.

La familia de Lombardo ha dicho que esperan que el documental de HBO arroje luz sobre el asesinato sin resolver de Kathleen. “Oak Park sigue diciendo que hay una investigación en curso, pero no veo progresos”, dijo Christopher Lombardo. Otro de los hermanos de Kathleen, Dominic Lombardo, dijo que todavía tiene la esperanza de que su asesinato se resuelva algún día: “Puede que no haya una investigación activa en este momento, pero las agencias de aplicación de la ley NUNCA cierran completamente la puerta a casos sin resolver como este.”

Añadió: “Sigo convencido de que hay al menos una persona todavía luchando con su conciencia, posiblemente viviendo con miedo. Ore para que él / ella pueda tener el valor de hacer lo correcto HOY al levantar el teléfono y llamar a la Oficina del Fiscal del Estado del Condado de Cook (773-674-2700 o 312-603-1880) y al Departamento de Policía de Oak Park (708 -434-1636; esa es la línea de información anónima) y pueda brindar a ambas agencias información completa, veraz y actualizada al minuto sobre el nombre y el paradero actual del hombre que asesinó a mi hermana.”