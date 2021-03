Tiroteo en Wisconsin: mata a dos compañeros de trabajo y se suicida

Fraron Cornelius es el sospechoso fallecido de 41 años acusado de matar a tiros a dos compañeros de trabajo en un importante centro de distribución de Roundys en Oconowmowoc, Wisconsin.

Esta es la información de WTMJ-TV y Fox 6, que informaron del nombre basándose en fuentes y un funcionario sindical. Thomas Bennett, Secretario-Tesorero del Consejo Conjunto # 39 de los Teamsters de Wisconsin, dijo a WTMJ-TV que dos trabajadores sindicalizados fueron encontrados muertos a tiros en diferentes áreas de la instalación la noche del 16 de marzo de 2021.

Oconomowoc es una comunidad suburbana ubicada en un condado adyacente al condado de Milwaukee, a unos 40 minutos de la ciudad de Milwaukee. Cornelius trabajaba en las instalaciones de distribución del supermercado al igual que las dos víctimas.

Esto es lo que necesita saber:

BREAKING OVERNIGHT: Oconomowoc Police responding to an "active tactical situation" at Roundy's Distribution Center.

Police tell us the building is still on lockdown.

We have updates starting at 4:30 a.m. on @tmj4 pic.twitter.com/qjiOahKxGE

— Ryan Jenkins (@RyanJenkins_TV) March 17, 2021