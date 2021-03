Fiesta en Colorado termina en violento caos y ataque a socorristas: [Videos]

Una fiesta masiva y disturbios en Boulder, Colorado, llevaron a la destrucción de un automóvil perteneciente a una mujer, llamada Isabella Sackheim. Los videos mostraron los daños en el automóvil de Sackheim, así como el caos general que ocasionó la fiesta.

Parece que el motín estuvo integrado por algunos estudiantes universitarios, incluidos los que asisten a la universidad CU-Boulder.

El padre de Sackheim, Jonathan Sackheim, compartió un video de la multitud dañando el auto de su hija.

Jonathan Sackheim shared video of his daughter's car being destroyed in the riots happening on the Hill tonight in #Boulder. pic.twitter.com/cu31TtsTDe — Shay Castle (@shayshinecastle) March 7, 2021

Los videos mostraban a personas que lanzaban bombas de humo y se reunían en la calle antes de que llegara la policía. Según Daily Camera, cientos de personas participaron en la fiesta, mayormente sin máscara.

“Los detectives revisarán cada pista que tengamos para identificar y arrestar a los responsables de este comportamiento reprobable e inaceptable”, dijo el comando de policía, a través de Maris Herold, en un comunicado publicado en la página de Twitter del Departamento de Policía de Boulder.

El sábado 6 de marzo de 2021, la noche de la fiesta, la policía escribió: “Alerta de CU: La policía de Boulder está respondiendo a una gran fiesta en el área de 10th & Pennsylvania. Las personas en el área podrían estar sujetas a arrestos y sanciones de CU”.

Jonathan Sackheim shared video of his daughter's car being destroyed in the riots happening on the Hill tonight in #Boulder. pic.twitter.com/cu31TtsTDe — Shay Castle (@shayshinecastle) March 7, 2021

Esto es lo que necesita saber:

La policía dice que la fiesta en Boulder Colorado se convirtió en disturbios que resultaron en agresiones

La policía de Boulder escribió en Twitter que están revisando videos y fotos de las redes sociales para identificar a los sospechosos.

“Con respecto a lo que sucedió esta noche en University Hill, el Departamento de Boulder está revisando todas las imágenes de cámaras y videos/fotos compartidos en las redes sociales, para identificar a las personas involucradas en dañar la propiedad y agredir a los socorristas”, escribió la policía.

Jonathan Sackheim shared video of his daughter's car being destroyed in the riots happening on the Hill tonight in #Boulder. pic.twitter.com/cu31TtsTDe — Shay Castle (@shayshinecastle) March 7, 2021

Agregaron: “BPD alienta a cualquier persona con información sobre los eventos de esta noche a enviarla a los detectives a través de nuestro sitio web o redes sociales. Se publicará más información cuando esté disponible”.

Jonathan Sackheim shared video of his daughter's car being destroyed in the riots happening on the Hill tonight in #Boulder. pic.twitter.com/cu31TtsTDe — Shay Castle (@shayshinecastle) March 7, 2021

El fiscal de distrito Michael Dougherty dijo en un comunicado que la comunidad “fue puesta en riesgo anoche por las personas involucradas en el incidente en el área de Hill. Su insensible desprecio por la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad es vergonzoso”.

El fiscal del distrito se comprometió a responsabilizar plenamente a las personas que dañaron la propiedad privada o “agredieron a los socorristas”.

Glass and trash line 10th Street near College Ave in Boulder after a day of partying turned into a night of violence. pic.twitter.com/wQOrvvTu87 — Scott DePuy (@ScottDePuy) March 7, 2021

La Universidad de CU Boulder calificó la violencia de “inaceptable e irresponsable”

En un comunicado emitido a FOX31, la universidad condenó las “acusaciones de violencia hacia los agentes de policía”, escribiendo:

Statement this morning from #Boulder DA Michael Dougherty on Hill riot: pic.twitter.com/jrvnZT5ooO — Mitchell Byars (@mitchellbyars) March 7, 2021

“Estamos al tanto de una gran fiesta que ocurrió en University Hill el sábado por la noche y de denuncias de violencia contra los agentes de policía que respondieron a la escena. Condenamos esta conducta. Es inaceptable e irresponsable, particularmente a la luz del volumen de capacitación, comunicación y cumplimiento, que el campus y la ciudad han dedicado a garantizar el cumplimiento de las órdenes de salud pública COVID-19. CU Boulder no tolerará que ninguno de nuestros estudiantes participe en actos de violencia o dañe la propiedad”, dijo la institución en su misiva.

Glass and trash line 10th Street near College Ave in Boulder after a day of partying turned into a night of violence. pic.twitter.com/wQOrvvTu87 — Scott DePuy (@ScottDePuy) March 7, 2021

Sigue a AhoraMismo en Instagram

Esta es la versión original de Heavy.