Arizona: Arrestan a dos latinas e incautan gran cargamento de fentanilo

El Departamento de Policía de Casa Grande (CGPD, por sus siglas en inglés) ha dado un importante golpe contra narcotráfico el último lunes por la noche, al lograr una gran incautación de fentanilo que se halló en el interior de un vehículo en el que viajaban dos mujeres, ambas detenidas, durante un retén de tráfico sobre la carretera interestatal 10, a la altura de la ciudad de Casa Grande, Arizona.

Mediante un comunicado de prensa difundido vía Facebook, las autoridades del CGPD informaron que se procedió al arresto de Martha López, de 31 años, y Tania Luna Solis, de 30, ambas de Phoenix.

“El lunes 23 de mayo, aproximadamente a las 5:42 p. m., un oficial K9 del departamento de policía de Casa Grande y K9 Deutz realizaron una parada de tráfico en la Interestatal 10 cerca de Casa Grande. El vehículo, un SUV negro, fue detenido por exceso de velocidad y Martha López fue identificada como la conductora. Tania Luna Solis era pasajera junto con dos pasajeros juveniles”, indica el reporte policial.

Durante la requisa de rigor, los efectivos hallaron aproximadamente 500 mil píldoras de fentanilo en el interior del vehículo, las cuales estaban escondidas en botellas de suplementos de colágeno.

También se descubrieron una pistola y una gran cantidad de dólares, señalaron las fuentes policiales.

“El transporte y la venta de drogas en nuestra comunidad nos afecta a todos. Es difícil cuantificar el número de vidas que esta investigación ha salvado, pero estoy seguro de que estamos marcando la diferencia. Nuestros oficiales están luchando contra este problema diariamente y yo elogio sus esfuerzos, especialmente sabiendo que nuestro K9 que fue mordido recientemente por una serpiente de cascabel ya está de vuelta en servicio completo”, destacó el jefe de policía de la ciudad de Casa Grande, Mark McCrory.

López y Solis fueron arrestadas y registradas en el Centro de Detención de Adultos del Condado de Pinal

Tras ser arrestadas por las autoridades policiales de Casa Grande, López y Solis fueron trasladadas hasta el Centro de Detención de Adultos del Condado de Pinal, donde fueron registradas.

Varios cargos, incluyendo posesión, transporte e importación de estupefacientes a la venta, mala conducta con armas y peligro infantil, serán enviados a la Oficina del Fiscal del Condado de Pinal para su revisión.

Los dos menores, en tanto, fueron puestos bajo la custodia del Departamento de Seguridad Infantil.

Las muertes por sobredosis en Estados Unidos han estado en aumento las últimas dos décadas

Esta incautación de fentanilo ha sido clave para salvar muchas vidas, en medio de una tendencia preocupante en todo Estados Unidos: las muertes por sobredosis en el país vienen en aumento durante en los últimos 20 años.

Según reporta The Associated Press (AP) , el alza comenzó en la década de 1990 con sobredosis de analgésicos opioides, y luego por otras sustancias como la heroína y, más recientemente, el fentanilo.

Sin ir más lejos, el año pasado se registraron más de 71 mil muertes por sobredosis de fentanilo y otros opioides sintéticos, un aumento del 23% con respecto al año anterior. También se registró un aumento de 23% en las muertes por cocaína y un incremento del 34% en las muertes con metanfetaminas y otros estimulantes, agrega la citada cadena de noticias.

