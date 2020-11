FDA autoriza el uso de emergencia del fármaco de Eli Lilly para casos leves de Covid-19

La Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) dio la autorización de emergencia del uso del tratamiento experimental con anticuerpos monoclonales contra el Covid-19, llamado Bamlanivimab, elaborado por la farmacéutica Eli Lilly basándose en los resultados de un ensayo clínico realizado en 465 adultos no hospitalizados. Esto, luego de que se conociera que Estados Unidos había superado los 10 millones de contagios de coronavirus y suma ya más de 238.000 muertes.

Este fármaco, apunta a combatir la enfermedad solo en casos leves o moderados, para mantener a las personas infectadas con coronavirus fuera del hospital. Este medicamento, consiste en una inyección intravenosa y se realiza en una sola ocasión, va destinada a pacientes recién diagnosticados con coronavirus, y debe de aplicarse luego de obtener el resultado, dentro de los 10 días en que se desarrollan los síntomas. Además, esta también podría ofrecer protección temporal contra el contagio a la población con riesgo de infección.

Esta autorización, abarca a personas 12 años y beneficiara a los mayores de 65 años y obesas, indicó la FDA. “Si bien se sigue evaluando la seguridad y eficacia de esta terapia experimental, en ensayos clínicos se ha demostrado que Bamlanivimab reduce las hospitalizaciones o las visitas de emergencias relacionadas con COVID-19 en pacientes con alto riesgo”, ha indicado la FDA en un comunicado.

Today, we issued an emergency use authorization (EUA) for an investigational monoclonal antibody therapy for treatment of mild-to-moderate #COVID19 in adult and pediatric patients. https://t.co/ZLr5tjeKzr pic.twitter.com/tAjAlcpMBV

“El rápido desarrollo y disponibilidad de este fármaco, no se podría haber logrado sin el incesante trabajo de nuestro equipo, colaboración a lo largo de la industria y el trabajo urgente hecho por el gobierno para asegurar que llegue a aquellos que lo necesitan más”, dijo el CEO de Eli Lilly, David Ricks, en un comunicado.

La autorización de emergencia tendrá la misma duración que la pandemia del coronavirus, y para lograr una aprobación completa deberá de enviar más videncias, para determinar la eficacia del anticuerpo y los beneficios en los pacientes.

While its safety & effectiveness continue to be evaluated, the therapy was shown in clinical trials to reduce #COVID19-related hospitalization or emergency room visits in patients at high risk for disease progression within 28 days after treatment when compared to placebo.

— U.S. FDA (@US_FDA) November 9, 2020