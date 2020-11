Así reaccionaron Trump y Biden sobre la eficacia de la vacuna de Pfizer

En el lunes del día de hoy, la farmacéutica Pfizer aseguró que su vacuna contra el coronavirus había mostrado grandes resultados, logrando una efectividad del 90% en la fase tres de sus estudios clínicos. La noticia más importante que ha recibido en el día de hoy el mundo, y a la que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y el presidente electo, Joe Biden, se pronunciaron acerca de la noticia del laboratorio norteamericano Pfizer y la alemana BioNTech.

El tema sobre el manejo de la pandemia del coronavirus en Estados Unidos, fue uno de los aspectos que marcó significativamente las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre entre el candidato republicano Donald Trump y el demócrata Biden, ambos protagonistas en los últimos días.

El actual mandatario de los norteamericanos, apareció nuevamente en Twitter en la mañana de este lunes, luego de varios días ausente en donde se dedicó a realizar reclamos y anunciar, sin pruebas, que le habían robado las elecciones presidenciales y que no aceptaba el triunfo de Joe Biden, desconociendo los resultados obtenidos, realizó en el día de hoy un tweet diciendo que “Los mercados suben en grande, la vacuna llega pronto, reporta 90% de efectividad. Grandiosas noticias!”, escribió el presidente en mayúsculas después del anuncio de Pfizer, el cual provocó un salto en las bolsas europeas.

Con esto, el mandatario reafirma su apoyo y confianza en realizar una pronta campaña de vacunación para contener los casos de contagios en el país, que han influido enormemente en la salud publica de los americanos, y ha afectado la económica del país.

Por su parte, el hijo de Donal Trump, Donald Trump Jr., también se pronunció al respecto dejando ver sus interrogantes sobre esta noticia, justo una semana después de las elecciones. “Es asombroso. Nada malvado sobre el timing de todo esto, ¿cierto?”, escribió.

The timing of this is pretty amazing. Nothing nefarious about the timing of this at all right? 🙄 https://t.co/nS5rkywKXT

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) November 9, 2020