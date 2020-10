Dr. Fauci acusa a Trump de sacar sus palabras de contexto en nuevo anuncio de campaña. ¿Qué dijo?

Crece la tensión entre el presidente Trump y el miembro del Grupo de Trabajo Coronavirus, el Dr. Anthony Fauci, después de que Trump publicó un anuncio que muestra a Fauci diciendo: “Mo puedo imaginar que alguien pueda estar haciendo más” de una manera que sugiere que Fauci estaba respaldando a Trump.

Fauci dijo que sus palabras en el anuncio fueron completamente sacadas de contexto y que nunca había dado su consentimiento para aparecer en un anuncio político, según un comunicado que envió a CNN el domingo 11 de octubre. El comunicado decía:

En mis casi cinco décadas de servicio público, nunca he respaldado públicamente a ningún candidato político. Los comentarios que se me atribuyeron sin mi permiso en el anuncio de la campaña republicana fueron sacados de contexto de una declaración amplia que hice hace meses sobre los esfuerzos de los funcionarios federales de salud pública.

Fauci se convirtió en director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, en parte, debido a su imagen no partidista cuidadosamente elaborada, que el anuncio puede poner en riesgo. Desde que se unió al grupo de trabajo de la Casa Blanca, Fauci ha tenido cuidado de no atacar directamente al presidente por su postura poco entusiasta sobre el uso de máscaras, promoción del tratamiento del coronavirus con hidroxicloroquina, afirmaciones que funcionarios de salud estaban ralentizando deliberadamente las pruebas de coronavirus (según un informe del Washington Post), y otras declaraciones relacionadas con el coronavirus.

Fauci dijo que no ha respaldado a un candidato político en las elecciones presidenciales de 2020

CarefullyText VOTE to 88022 2020-10-10T19:00:21Z

El anuncio de arriba, “Con cuidado”, ha ensanchado la brecha entre Trump y Fauci, quien dejó claro a CNN que no había aceptado aparecer en el anuncio. En el programa de CNN, “State of the Union”, Fauci le dijo al presentador, Jake Tapper, de la campaña de Trump, “Fue profundamente decepcionante que lo hicieran. Está muy claro que no soy una persona política”.

La cita que se usó en el anuncio fue tomada de una entrevista que Fauci hizo con Fox News en marzo, donde elogiaba el esfuerzo del equipo de trabajo. Esto es lo que dijo Fauci en contexto completo:

Bueno, nunca hemos tenido una amenaza como esta y la respuesta coordinada ha sido, hay una serie de adjetivos para describirla. Impresionante, creo, es uno de ellos. Quiero decir, estamos hablando de todas las manos a la obra, es que yo, como una de varias personas en el equipo, no soy la única, desde el principio que incluso reconocimos lo que era, me he estado dedicando casi a tiempo completo a esto, casi a tiempo completo. Estoy en la Casa Blanca prácticamente todos los días con el grupo de trabajo. Estoy conectado por teléfono durante todo el día y hasta la noche. Cuando digo noche, hablo a las 12, 1, 2 de la mañana. No soy el unico. Hay todo un grupo de nosotros que estamos haciendo eso. Es todos los días. Así que no puedo imaginar que, bajo ninguna circunstancia, alguien pueda estar haciendo más. Quiero decir, obviamente estamos luchando contra un enemigo formidable, este virus. Este virus es un problema grave aquí.

Durante una entrevista en “The News with Shepard Smith”, Fauci dijo: “Están sucediendo muchas cosas que preferirías que no sucedieran, como el anuncio, que me puso en un contexto político en el que he pasado todo el año por mantenerme fuera…eso no ayuda”.

Trump ha defendido el anuncio, tuiteando: “En realidad, el brazo de lanzamiento de Tony es mucho más preciso que sus pronósticos”.

Actually, Tony’s pitching arm is far more accurate than his prognostications. “No problem, no masks”. WHO no longer likes Lockdowns – just came out against. Trump was right. We saved 2,000,000 USA lives!!! https://t.co/YyLyCsbZ7a — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 13, 2020

El director de comunicaciones de campaña de Trump, Tim Murtaugh, dijo: “Estas son las propias palabras del Dr. Fauci. El video es de una entrevista televisiva transmitida a nivel nacional en la que el Dr. Fauci elogiaba el trabajo de la Administración Trump. Las palabras pronunciadas son precisas y directamente de la boca del Dr. Fauci ”, según CNN.

Cuando Tapper preguntó qué pensaba Fauci sobre la campaña de Trump que lanzó otro anuncio sobre él, Fauci dijo: “Estarían jugando a un juego que realmente no queremos jugar”.

Sabes que sería terrible. Quiero decir, sería indignante si lo hicieran. De hecho, eso podría volverse contra ellos. Espero que no hagan eso porque eso sería jugar a un juego que no queremos jugar. Entonces, espero que lo reconsideren. Si de hecho están considerando hacer eso, espero que lo reconsideren y no lo hagan.

Fue un paso más allá y le dijo a The Daily Beast que consideraría otro uso no autorizado de sus palabras como acoso. “Al hacer esto en contra de mi voluntad, de hecho me están acosando”, dijo. “Dado que los anuncios de campaña tratan de obtener votos, su acoso hacia mí podría tener el efecto contrario de desanimar a algunos votantes”.

Fauci dijo que el otoño y el invierno podrían producir más muertes por coronavirus

“I think we’re facing a whole lot of trouble” as we enter the fall and winter, Dr. Fauci says. “We’re in a bad place now, we’ve got to turn this around.” pic.twitter.com/Uc8Lx3Sg0r — The News with Shepard Smith (@thenewsoncnbc) October 12, 2020

Durante su entrevista en “The News with Shepard Smith”, Fauci dijo que el país estaba “en un mal lugar ahora”.

Entre la mayoría de los estados del país, el número de casos de coronavirus ha ido aumentando. Como informó el Washington Post, ocho estados establecieron “nuevos máximos promedio de casos de 7 días” y que “en 40 estados, los casos son más altos en comparación con la semana anterior”.

Un modelo del Institute for Health Metrics and Evaluation de la Universidad de Washington proyectó que EE. UU. está en camino a alcanzar 394,693 muertes para febrero de 2021. Incluso con las máscaras universales, se prevé que el número de muertos alcance las 315,000 en febrero y con las restricciones relajadas se prevé que el número de muertos supere las 500,000.

Fauci también tuvo unas predicciones nefastas para el próximo otoño e invierno, y le dijo a Smith:

Creo que nos enfrentamos a muchos problemas y la razón por la que digo eso… es que ahora tenemos una línea de base de infecciones que varía entre 40 y 50,000 por día. Ese es un mal lugar para estar, ya que nos acercamos al clima más fresco del otoño y al clima más frío del invierno… A medida que ingresas a un sistema meteorológico, donde vas a pasar más tiempo en el interior que en el exterior, lo cual es un configuración perfecta para enfermedades de transmisión respiratoria, eso es sin duda un problema. Estamos en un mal lugar en este momento y tenemos que darle la vuelta.

Fauci también dijo de manera inequívoca que no ha abogado por el cierre de todo el país, aunque le dijo a Smith que creía que las restricciones basadas en la ciencia tenían sentido en áreas específicas. Animó a las personas a seguir las pautas adecuadas sobre el uso de máscaras y el lavado de las manos. “Tenemos que convencer a los estadounidenses de que las medidas de salud pública no significan cerrar el país, no estamos hablando de cerrar nada”, dijo Fauci. “Estamos hablando de utilizar las medidas de salud pública como un vehículo, una puerta para mantener el país abierto, para mantener abierta la economía”.

Fauci también señaló que está comprometido a ayudar a combatir el coronavirus y le dijo a Smith: “Ciertamente no me voy a rendir. Este es un problema demasiado importante. He dedicado toda mi vida profesional a la lucha contra las enfermedades infecciosas, este es un brote de proporciones históricas. No voy a alejarme de este brote, sin importar quién sea el presidente”.

Esta es la versión original de la historia en Heavy.com