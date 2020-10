[IMAGENES]: ¿Cuántas personas asistieron al mitin de Trump en Sanford, FL? Mira aquí.

El presidente Donald Trump encabezó ayer su primera manifestación desde su diagnóstico de coronavirus. A continuación, puedes observar la cantidad de personas que asistieron al mitin de Sanford, Florida, el 12 de octubre, junto con fotos de la multitud. La manifestación tuvo lugar en el Aeropuerto Internacional Orlando Sanford en Sanford, Florida.

Este fue el primer discurso de Trump desde que contrajo el coronavirus. Su médico dijo por primera vez el lunes antes del mitin que Trump había dado negativo en la prueba de COVID-19 en días consecutivos, informó AP

Ben Riley-Smith, editor estadounidense del Telegraph, mostró a la multitud y estimó que habían al menos 4,000 personas, posiblemente más. Escribió: “Hay mucha gente aquí en el mitin de Trump en Florida. ¿Supongo que más de 4000? ”

El Orlando Sentinel estimó que la multitud era de “miles”.

Richard Hall, del Independent, compartió el video a continuación, y señaló que la multitud no estaba socialmente distanciada y que muchos no usaban máscaras.

View of the crowd here in Sanford, Florida. Trump’s first rally since being infected with Covid-19. Crowd is not socially distanced and lots of people with no masks. pic.twitter.com/IRy81n5Cws

Hall compartió más fotos mostrando la multitud en Florida.

Esta foto de Trump subiendo al escenario fue compartida en Twitter por Doug Mills del New York Times.

. @realDonaldTrump arrives on stage for a campaign rally at the Orlando Sanford International Airport in Sanford, Fl. pic.twitter.com/LtTnznFCVh

Durante su discurso, Trump le dijo a la multitud que se sentía energizado por sus oraciones y apoyo. “Ahora dicen que soy inmune… Me siento tan poderoso. Los besaré a todos aquí”, bromeó Trump. “Besaré a todos los chicos y a todas las mujeres hermosas”.



Antes de hablar, Trump arrojó máscaras a la multitud como suele hacer. Estuvo bastante enérgico durante su discurso, que duró unos 60 minutos.



El discurso de Trump fue más corto que su discurso normal de 90 minutos, pero fue más largo que el discurso de 45 minutos que ofreció justo antes de su diagnóstico y su discurso de 17 minutos en la Casa Blanca el 10 de octubre.

Durante la manifestación, Trump le dijo a la multitud que Estados Unidos va a llevar un astronauta a Marte “muy pronto”.

Biden ha estado liderando a Trump en las recientes encuestas, pero Trump le dijo a la multitud durante su discurso en el mitin de Orlando que el tamaño de sus mítines son “las verdaderas encuestas”.

Trump expresses sympathies to people whose family members have died from the virus; he has rarely said such things at rallies. The crowd chants to him, "We love you." He thanks them, then baselessly alleges there's a politically motivated effort to prevent a pre-election vaccine.

Daniel Dale de CNN compartió que en un momento durante su discurso, Trump expresó su simpatía por las familias de quienes han muerto por el coronavirus. Dale informó que la multitud gritó: “¡Te amamos!”

Trump bailó al final de su mitin, como suele hacer.

The president is dancing. pic.twitter.com/PXQcHOjufc

RSBN, una fuente de noticias pro-Trump, compartió estas capturas de pantalla de la “Overflow Cam” durante el mitin de Trump.

Overflow cam! Trump rally in Sanford, FL is 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/5O8UKaLVnN



También compartieron esta foto:

Overflow crowd already at the @realDonaldTrump event in Sanford, FL. 👀 pic.twitter.com/abSPuIysMn

Nicole Sganga de CBS News compartió un video de la multitud en fila siete horas antes de que comenzara el evento.

SANFORD, FL — Seven hours ahead of President Trump’s rally, supporters line up to witness their candidate’s return to the campaign trail.

“He’s back and so are we,” one calls out. pic.twitter.com/XPLZZZZrtd

— Nicole Sganga (@NicoleSganga) October 12, 2020