Devastadora explosión en el centro de Nashville, Tennessee parece ser un ‘acto intencional’: [INFORME]

Una caravana estacionada explotó en el centro de Nashville, Tennessee, la mañana de Navidad. Varios edificios resultaron con daños. Puedes ver videos y fotos a lo largo de este artículo.

Don Aaron, de la policía de Metro, le dijo a WKRN-TV que parece que la explosión de la RV “fue un acto intencional”. Otra estación, WPLN-TV, también informó que las autoridades creen que la explosión fue intencional.

#UPDATE: Don Aaron with Metro police says it appears the RV explosion "was an intentional act." The scene at 2nd/Commerce in downtown Nashville will be active for an extensive period of time. ATF, FBI and other agencies involved in investigation. We are LIVE on @WKRN. pic.twitter.com/SfYilpVdqf — Josh Breslow (@JoshBreslowWKRN) December 25, 2020

“Una explosión relacionada con un vehículo ocurrió a las 6:30 de esta mañana en las afueras de 166 2nd Ave N en el centro. Investigación activa por MNPD y socios federales”, confirmó la Policía Metropolitana de Nashville en su primera declaración sobre la explosión. La policía no ha dado a conocer detalles adicionales, incluidos sospechosos, motivos o lesiones.

An explosion linked to a vehicle occurred at 6:30 this morning outside 166 2nd Ave N downtown. Investigation active by MNPD & federal partners. — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) December 25, 2020

Este dramático video circuló mostrando los daños después de la explosión.

El mismo residente de Nashville, Buck McCoy, también transmitió en vivo desde la escena.

Oh my god! This video from downtown #Nashville of the explosion!!! This is from Buck McCoy on Facebook! pic.twitter.com/xA1J8AgyGc — Ryan Graney👩🏻‍🦰 (@RyanEGraney) December 25, 2020

“Estas son fotos de 2nd Avenue sur. Se rompieron ventanas desde el área de la explosión hasta Broadway. ¡EVITE esta área! Los medios están en 2nd Avenue South y KVB”, escribió el Departamento de Bomberos de Nashville. Los escombros llenaron la calle.

These are pictures from 2nd Avenue south. Windows were broken out from explosion area to Broadway. Please AVOID this area! Media staging is at 2nd Avenue south and KVB. pic.twitter.com/tocdpHWFgj — Nashville Fire Dept (@NashvilleFD) December 25, 2020

WKRN había informado anteriormente que no se sospechaba de juego sucio. Ese informe llegó a WKRN-TV desde la Oficina de Manejo de Emergencias de Metro Nashville, pero fue contradicho por la declaración posterior del oficial de policía de que sí parece intencional.

Otro periodista informó que el escuadrón de bombas de la policía se aseguraba de que no hubiera coches bomba en la zona. NewsChannel5 informó que las autoridades federales estaban ayudando a investigar. No está claro qué provocó la explosión, pero hubo una zona de explosión bastante grande. Un periodista de WKRN, hablando en el segundo video de esta historia, informó haber hablado con un hombre en el área que informó haber escuchado lo que sonaron como múltiples disparos. Sin embargo, no está claro si realmente fueron disparos.

JUST IN: Metro Nashville Office of Emergency Management district chief said a parked RV exploded and caused damage to several buildings. No injures reported. Metro crews are working to assess damage. This is near 2nd/Commerce. #NashvilleExplosion @WKRN https://t.co/G2jOCcDeBK pic.twitter.com/MUCh6cy4bq — Nickelle Smith (@NickelleReports) December 25, 2020

Phil Williams, un reportero de NC5, escribió: “Explosión en el centro de Nashville, aparentemente de un vehículo estacionado en 2nd Ave. Al personal del departamento de bomberos se le dijo que se retirara dos cuadras del lugar de la explosión, debido a preocupación por posibles vehículos bomba. El escuadrón de bombas de la policía y el equipo de materiales peligrosos contra incendios están en la escena”.

Esto es lo que necesitas saber:

La policía cerró un radio de 10 cuadras del centro de Nashville

La policía cerró un radio de 10 cuadras del centro de la ciudad de Tennessee, según WSMV-TV.

Williams agregó: “Según los escáneres, la Policía de Metro ha identificado un campo de escombros extendido que se extiende hasta la 2ª Avenida hasta el antiguo Palacio de Justicia de Metro. Se trata de dos cuadras de la ciudad. A los equipos de bomberos de Nashville se les dijo que retrocedieran OTRAS dos cuadras del lugar de la explosión en el centro de la ciudad. Preocupaciones: posibles vehículos bomba dejados en el área, radiación potencial. Todo esto es PRECAUCIONARIO en este momento. La policía de Nashville y los bomberos instalan monitores de radiación para evaluar la situación en el centro de la ciudad cerca del lugar de la explosión. Todo esto es una precaución en este momento”.

Según WKRN-TV, la explosión ocurrió en el área de Second Avenue y Broadway cerca de Commerce Street alrededor de las 6:30 a.m. el día de Navidad.

Fotos y videos capturan la devastación de la explosión

Las fotos y los videos muestran el daño. Se veían humo y llamas.

Las ventanas volaron.

#NashvilleExplosion 6:35 from Printers Alley looking toward 2nd on Church. Some windows blown out along Church around 3-4th. pic.twitter.com/uztxHclH5u — Pat Ryan (@patryanreport) December 25, 2020

En las redes sociales, la gente expresó su preocupación. “Es extraño que de tantos vehículos, una casa rodante esté estacionada casualmente en el centro, tenemos una autocaravana y ciertamente nunca ha estado estacionada en el centro de la ciudad”, escribió una mujer. Otros expresaron su preocupación de que la explosión pudiera tener un propósito porque ocurrió en una festividad cristiana.

Un hombre que vive a una cuadra de la explosión escribió: “Sacudió todo mi edificio y voló algunas ventanas”.

#NashvilleExplosion NFD still evacuating more buildings but not going inside any buildings til bomb squad clears them. Bomb squad just beginning. pic.twitter.com/uA4FhD1ID0 — Julie Hinton (@Julie_Hinton) December 25, 2020

