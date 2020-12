Dos hombres abren fuego contra un club de striptease tras negarse a usar máscaras. Hay heridos?

Tres hombres en California enfrentan largas condenas de prisión después de que, según un informe de la policía, abrieran fuego contra un club de striptease de Anaheim con un rifle de asalto AK-47 desde un vehículo en Halloween. Dos de los hombres habían sido expulsados del club Sahara Theater por negarse a usar máscaras dentro del establecimiento, según la oficina del fiscal de distrito del condado de Orange.

La policía de Anaheim dijo que más de 30 personas estaban dentro del club de striptease en el momento del tiroteo. Tres víctimas recibieron disparos, pero afortunadamente no hubieron muertos.

Los tres hombres fueron identificados como Edgar Nava-Ayala, Daniel Juvenal Ocampo y Juan José Acosta-Soto. Los tres fueron arrestados el 17 de diciembre y estaban detenidos en la cárcel del condado de Orange con una fianza de $5 millones cada uno, según el fiscal de distrito.

Esto es lo que necesitas saber:

Nava-Ayala es acusado de disparar al menos 15 rondas contra el club de striptease

Four Shot Outside Strip Club, Shooter on the Run | NBCLAFour people are hurt and a gunman is on the run after a shooting in a strip club in Anaheim. The incident happened early Saturday at the Sahara Theater, which was not supposed to be open due to the pandemic. ——— Don’t miss an NBCLA video, subscribe here: https://bit.ly/2NnofFF For more, visit NBCLA.COM here: https://bit.ly/2uB6niE… 2020-11-01T03:00:23Z

Los investigadores dicen que el tiroteo en el Sahara Theater ocurrió después de que los sospechosos fueron expulsados del club de striptease por no cumplir con las normas de seguridad del coronavirus. La oficina del fiscal del distrito explicó en un comunicado de prensa que Ocampo y Nava-Ayala se habían negado a cubrirse la cara y que la seguridad del club los escoltó a la salida. The Washington Post informó que a los hombres se les pidió varias veces que se cubrieran la cara antes de ser expulsados del club.

El fiscal no mencionó si Acosta-Soto había estado usando una máscara, pero declaró en el comunicado de prensa que abandonó el club junto con Nava-Ayala y Ocampo. Según la Policía de Anaheim, los tres sospechosos regresaron poco tiempo después en un Toyota Camry rojo conducido por Acosta-Soto. NBC Los Ángeles informó que el tiroteo ocurrió alrededor de la 1:30 a.m. y citó a testigos que recordaron haber visto el vehículo detenerse frente al club de striptease.

Los investigadores dicen que Nava-Ayala abrió fuego contra el club de striptease con un rifle AK-47. El fiscal de distrito dice que disparó al menos 15 rondas contra el establecimiento antes de que el grupo se marchara.

Tres personas fueron trasladadas al hospital con heridas de bala. El fiscal de distrito dijo que una víctima tenía la escápula izquierda rota y otra tuvo que someterse a una cirugía. NBC Los Ángeles informó que una cuarta víctima fue tratada en el lugar de los hechos.

Dos de los hombres enfrentan cargos de intento de asesinato

Los investigadores tardaron más de un mes en identificar y localizar a los tres sospechosos. La Policía de Anaheim anunció que los tres sospechosos, todos los cuales vivían dentro de los límites de la ciudad. Fueron arrestados el 17 de diciembre. El departamento compartió una foto del rifle AK-47 que los oficiales incautaron durante el arresto. El arma se encontró escondida debajo de un colchón. La policía no especificó en qué casa se encontró el arma o si era un arma de fuego legal.

Según el fiscal de distrito del condado de Orange, Nava-Ayala y Ocampo enfrentan cargos más severos que Acosta-Soto. Tanto Nava-Ayala como Ocampo enfrentan los siguientes cargos:

3 delitos graves de intento de asesinato con premeditación y deliberación

3 delitos graves de asalto con un arma de asalto

1 cargo de delito grave de disparar contra un edificio ocupado

Nava-Ayala también enfrenta “siete mejoras por delitos graves de uso personal de un arma de asalto y tres mejoras por delitos graves de causar lesiones corporales graves”. Ocampo también enfrenta siete mejoras por delitos graves, pero por “suministrar un arma de fuego por la comisión de un delito grave”.

Si es declarado culpable de todos los cargos, Nava-Ayala podría enfrentar hasta 82 años de prisión perpetua. Ocampo enfrenta una sentencia máxima de 21 años tras las rejas.

Mientras tanto, Acosta-Soto podría pasar más de 17 años en prisión si es declarado culpable de “tres delitos graves de asalto con un arma de asalto y un delito grave de disparar contra un edificio ocupado”.

Los tres se han declarado inocentes de los cargos, según el fiscal de distrito.

El club de striptease tenía permitido operar si servía alimentos

California ha implementado algunas de las restricciones más severas en medio de la pandemia de coronavirus. El gobernador Gavin Newsom emitió una nueva orden de estancia en casa el 3 de diciembre que prohibía a los residentes del estado reunirse con cualquier persona que no viva con ellos. También se ha prohibido temporalmente comer en el interior de los restaurantes.

Pero en octubre, las reglas fueron un poco más relajadas y las regulaciones sobre los clubes de striptease eran más complicadas. Como informó el San Diego Union-Tribune el 13 de octubre, se ordenó el cierre de los bares y lugares que ofrecían entretenimiento en vivo. Pero a los establecimientos que vendían comida se les permitió permanecer abiertos porque podrían clasificarse como restaurantes. El periódico agregó que las regulaciones significaban que a las bailarinas de clubes de striptease no se les permitía actuar en el escenario o dar bailes eróticos, pero no estaba claro si podían servir comida desnudas.

En el momento del tiroteo en el Sahara se suponía que el club de striptease no estaba abierto, informó NBC Los Ángeles. Pero el sargento Shane Carringer, del Departamento de Policía de Anaheim, le dijo a Los Angeles Times que creía que el club podría haber estado operando legalmente si también servía comida.

