Empleada del estado de California se robó $80,000 en beneficios desempleo COVID

Una ex empleada del programa de seguro de desempleo de California ha sido acusada de conspirar con su novio encarcelado para robar cientos de miles de dólares en ayuda pandémica, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en ingles).

Nyika Gómez, de San Diego, fue acusada en un tribunal federal el jueves 17 de diciembre de una docena de cargos de fraude y robo de identidad, anunció la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Sur de California. La mujer de 40 años conspiró con su novio, quien cumple 94 años de prisión perpetua en la prisión estatal de California por asesinato, para presentar reclamaciones fraudulentas de seguro de desempleo pandémico para prisioneros estatales “cuya información de identificación fue robada”, dijo la Oficina.

Gómez era una empleada contratada del Departamento de Desarrollo del Empleo de California, que administra el programa de seguro de desempleo del estado, según el comunicado de prensa.

“Los programas de seguro de desempleo pandémico son una parte fundamental de nuestra red de seguridad diseñada para apoyar a los ciudadanos trabajadores que están sufriendo durante este tiempo sin precedentes”, dijo el fiscal federal Robert Brewer en el anuncio. “El fraude relacionado con COVID-19 es particularmente perturbador ya que explota una crisis nacional para beneficio personal”.

Las autoridades iniciaron una investigación sobre Gómez después de notar varias reclamaciones de beneficios del seguro de desempleo que se originaron en su computadora y enumeraron su dirección como la residencia del reclamante, continuó el DOJ. Los investigadores encontraron a través de una búsqueda autorizada por la corte en la casa de Gómez que ella tenía y estaba usando dos de las tarjetas de débito emitidas para reclamos de presos, indicó el comunicado.

Gómez fue arrestada en su casa el miércoles 16 de diciembre y se declaró inocente de los cargos en la corte federal de San Diego, dijo la Oficina del Fiscal Federal.

Si es declarada culpable, Gómez podría enfrentar hasta 20 años por cargo de fraude electrónico y un mínimo obligatorio de dos años por cargo de robo de identidad agravado, según el DOJ.

Esto es lo que necesitas saber:

Según la denuncia penal, Gómez fue empleada como agente de un centro de llamadas por un contratista del EDD en julio de 2020, dijo la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos. Trabajó para ayudar a los californianos desempleados a calificar para los beneficios y procesar sus reclamos de seguro, continuó en el comunicado.

“Como se alega en la demanda, ella usó su capacitación y experiencia para defraudar ese mismo programa en un esquema diseñado para generar cientos de miles de dólares en beneficios robados”, declaró el fiscal federal adjunto Stephen Wong en el comunicado.

Gómez, capacitada en los procedimientos y regulaciones del departamento, tuvo acceso a información confidencial sobre el programa de seguro de desempleo que le permitió presentar reclamos fraudulentos, continuó.

Según el comunicado de prensa:

Los beneficios robados, que fueron pagados en forma de tarjeta de débito, fueron arreglados por Gomez para ser enviados por correo a su casa o “la residencia de alguien que trabaja con ella”, dijo la Oficina del Fiscal del Distrito de los Estados Unidos.

Luego transfirió parte del dinero a las cuentas de la prisión de los presos, agregó.

The Sacramento Bee informó que Gómez y su novio robaron casi $80,000 en reclamos de desempleo.

Former California Unemployment Office Worker Charged in Scheme to Steal Hundreds of Thousands of Dollars in Pandemic Aid https://t.co/TYAUkyqnjR This video screen-capture at an ATM shows the defendant allegedly using an EDD-issued debit card she obtained through fraud pic.twitter.com/sVRRlBKFYu

— US Attorney CAS (@SDCAnews) December 18, 2020