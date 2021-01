Estados Unidos planea restablecer nuevas restricciones a viajeros: ¿A quiénes afecta?

El flamante presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, reestablecerá desde este lunes las restricciones de ingresos al país de pasajeros provenientes de Reino Unido, países de la Comunidad Europea, Brasil, China, Irán y República de Irlanda.

El presidente de EE.UU., Joe Biden, restablecerá este lunes las restricciones de viaje por el covid-19 para los ciudadanos no estadounidenses que hayan estado en Brasil, Irlanda, Reino Unido y gran parte de Europa, y las extenderá a Sudáfrica. https://t.co/spJBbpTFKs

Además, el gobierno de Biden incluirá a pasajeros provenientes de Sudáfrica. Apunta a combatir el COVID-19 limitando la movilidad. El país norteamericano superó los 25 millones de contagios y las 400 mil muertes por el coronavirus.

Estos son los países que figuran en la lista negra de los Estados Unidos, cuyos pasajeros no podrán ingresar al país: China, Irán, Alemania, Austria, Bélgica, Ciudad del Vaticano, Dinamarca, Estonia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, San Marino, Suecia, Suiza, Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte, República de Irlanda, Brasil y Sudáfrica.

La medida fue confirmada tanto por CNN como por el sitio de noticias Político, quienes anunciaron que el nuevo gobierno de los Estados Unidos no ve con bueno ojos levantar las restricciones de ingresos al país.

Exclusive: Biden to impose South Africa travel ban to combat new COVID-19 variant – sources https://t.co/VLRKDJdVw0 pic.twitter.com/ngvZVUXwmh

— Reuters (@Reuters) January 24, 2021