Incendio en fábrica de vacunas deja cinco muertos – VIDEOS

Un trágico incendio se reportó este jueves en el edificio del Instituto Serum, en la India, considerado el mayor fabricante de vacunas del mundo.

La agencia DPA confirma al menos cinco muertos por el accidente, cuyas causas aún no están debidamente aclaradas. Dicho medio agrega que no corre peligro la fabricación de vacunas que la empresa realizaba para sus cliente AstraZéneca, quien junto con la Universidad de Oxford desarrollaron un fármaco contra el COVID-19.

La fabrica del Instituto Serum se encuentra en la ciudad de Pune, al oeste del estado Maharastra. Es la séptima ciudad más poblada de la India. De acuerdo a los reportes preliminares, las llamas avanzaron por un edificio en construcción. El fuego ardió durante al menos tres horas hasta que el cuerpo de bomberos pudo sosegar las llamas.

🇮🇳🔥 Un gran incendio se desató en el Serum Institute de India, pero el mayor fabricante de vacunas del mundo dijo que su producción de las vacunas de AstraZeneca y Oxford para el COVID-19 no se perdería. REUTERS/vía Pune City News pic.twitter.com/66CoBszBUl — Reuters Latam (@ReutersLatam) January 21, 2021

Adar Poonawalla, consejero delegado del Instituto Serum, confirmó que el incendio ocasionó muertes. “Ha habido muertos”, expresó. Y les envió las condolencias a los familiares de las víctimas fatales. De acuerdo a la agencia Reuters, los servicios de emergencia localizaron en el lugar al menos cinco cadáveres. Decenas de personas atrapadas en el edificio fueron rescatadas.

#ÚLTIMAHORA Al menos cinco muertos en incendio en mayor fábrica de vacunas del mundo, en India (empresa) #AFP pic.twitter.com/YSAPFIzNND — Agence France-Presse (@AFPespanol) January 21, 2021

#JustIn | Fire on the second floor of Serum Institute Of India plant in Pune pic.twitter.com/VurgUCA9GK — CNBC-TV18 (@CNBCTV18Live) January 21, 2021

Instituto Serum asegura que el incendio no afectará la fabricación

I would like to reassure all governments & the public that there would be no loss of #COVISHIELD production due to multiple production buildings that I had kept in reserve to deal with such contingencies at @SerumInstIndia. Thank you very much @PuneCityPolice & Fire Department — Adar Poonawalla (@adarpoonawalla) January 21, 2021

El Instituto Serum, que este jueves sufrió un trágico incendio en su factoría de Pune, en la India, aseguró que el desarrollo de vacunas no se verá afectado por el accidente.

Tal como lo indica la agencia Reuters, los líderes de la compañía llevaron tranquilidad a las farmacéuticas para las que desarrollan vacunas para aplicar los fármacos contra el COVID-19.

Adar Poonawalla, consejero delegado del Instituto Serum, garantizó que las vacunas fabricadas para AstraZeneca y la Universidad de Oxford fueron almacenadas en otro edificio como previsión para este tipo de contingencias.

“Me gustaría llevar tranquilidad a los gobiernos y al público en relación a la fabricación de vacunas para los fármacos del coronavirus. No habrá pérdida de la producción ya que las mismas fueron desarrolladas en diversos edificios de fabricación”, expresó Poonawalla.

El Instituto Serum había obtenido la licencia para fabricar vacunas para AstraZena y la Universidad de Oxford. Se encamina a cerrar un acuerdo por 50 millones de vacunas mensuales con Novavax Inc, otro de los fabricantes del fármaco contra el COVID-19. El contrato podría entrar en vigencia a partir de abril.

Investigan las causas del incendio en la fábrica del Instituto Serum

We have just received some distressing updates; upon further investigation we have learnt that there has unfortunately been some loss of life at the incident. We are deeply saddened and offer our deepest condolences to the family members of the departed. — Adar Poonawalla (@adarpoonawalla) January 21, 2021

Una investigación se lleva a cabo para determinar con precisión las causas del incendio que este jueves afectó a la fábrica del Instituto Serum, el mayor fabricante de vacunas del mundo.

Adar Poonawalla, máxima autoridad de la compañía, lamentó las muertes provocadas por el fuego y aseguró que irán a fondo para saber por qué se originaron las llamas.

Al parecer, el fuego podría haber derivado desde un edificio vecino. Como sea, a las pérdidas de vidas se les suman los daños materiales. “Varios pisos del edificio de la fábrica han sido destruidos”, informó Poonawalla.

