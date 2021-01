Estados Unidos registra récord de muertes diarias por COVID-19:¿Cuántas?

Estados Unidos registró este martes un récord de muertes por COVID-19. Se estima que un total de 3.936 fallecidos alertaron a las autoridades sanitarias del país de Norteamérica. El registro se da a pocos días del traspaso de la presidencia de Donald Trump a Joe Biden, mandatario electo que ya avisó su intransigencia ante la obligatoriedad del uso del tapaboca.

La cifra fue confirmada por la prestigiosa Universidad Johns Hopkins, fuente principal en el análisis de datos de la pandemia del COVID-19 en Estados Unidos.

The US has surpassed 350,000 #COVID19 deaths.

This is the fastest increase of 50k deaths yet.

1st death➡️50k: 55 days

50k➡️100k: 33 days

100k➡️150k: 63 days

150k➡️200k: 55 days

200k➡️250k: 58 days

250k➡️300k: 25 days

300k➡️350k: 20 days

Wear a mask & keep distance to save lives

— Johns Hopkins Center for Health Security (@JHSPH_CHS) January 5, 2021