Diego Maradona y su reveladora historia clínica: ¿Con qué nombre ficticio lo internaron antes de morir?

Camino a que se cumplan dos meses de su repentina muerte, Diego Maradona no puede descansar en paz. Las idas y vueltas entre familiares y allegados del “Diez” para esclarecer los motivos de su fallecimiento son moneda corriente y ahora, para colmo, se conoció la reveladora historia clínica del astro.

El sitio argentino Infobae tuvo acceso exclusivo a un documento explosivo de Maradona, el cual contiene detalles impactantes referidos a su cuadro de salud semanas antes de su muerte y que, además, deja en un escenario adverso a sus médicos de cabecera, el cirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov.

Tanto Luque como Cosachov siempre se deslindaron de responsabilidades en las causas de muertes de Diego Maradona, argumentando que no se consideraban sus médicos de cabecera. Sin embargo, esta documentación refuta por completo sus declaraciones públicas.

Diego Maradona se hizo llamar “Ariel Gómez” en la Clínica Olivos

La historia clínica electrónica de Diego Maradona que confeccionó la Clínica Olivos, donde el ex FC Barcelona y Napoli fuera intervenido en su cabeza el último 3 de noviembre para drenar un hematoma subdural, expone información de relevancia sobre la salud del astro argentino.

Al principio del documento obtenido por Infobae, lo primero que sorprende es el nombre del paciente en la historia clínica de Diego Maradona. Con el objetivo de que ningún empleado del sanatorio pudiera observar la historia clínica del “Diez” internamente, Diego fue ingresado bajo el nombre ficticio de “Gómez, Ariel”. Asimismo, el campeón del mundo en México 1986 con Argentina utilizó un DNI y fecha de nacimiento falsos.

No obstante, dicha manipulación no fue efectuada en el día de internación en la Clínica Olivos.

La información que complica a Leopoldo Luque y Agustina Cosachov, cirujano y psiquiatra de Diego Maradona

Otro tramo de la historia clínica de Diego Maradona puede ser vital para la investigación sobre las causas de su muerte, ocurrida el pasado 25 de noviembre. Y determinante para el futuro judicial del cirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov.

El primero de los párrafos no solo detalla los participantes del cónclave que se llevó a cabo el 5 de noviembre, dos días después de la intervención quirúrgica a Maradona, en la Clínica Olivos, sino que además precisa que tanto Luque como Cosachov son “médicos de cabecera” del “Diez”.

Ante esta reveladora información, un allegado a los tribunales de San Isidro, donde se lleva a cabo la investigación sobre el fallecimiento de Diego Maradona, habló con Infobae y alertó: “Esto es fundamental para la causa porque estamos hablando de un documento central que los menciona directamente como los responsables de la salud de Maradona”.

Y en la misma línea, la fuente consultada por el citado medio completó: “No estamos hablando de un papel cualquiera sino directamente de la historia clínica del paciente. Evidentemente para el médico que firma no hubo dudas de que ambos eran los médicos de cabecera”.

Por su parte, el texto también manifiesta el proceso de rehabilitación sugerido por los profesionales del sanatorio, el Dr. Pablo Dimitroff (Director de Clínica Olivos) y quien suscribe, Fernando Villarejo, jefe médico de Unidad de cuidados Intensivos, además de advertir sobre los riesgos que corría Diego Maradona si abandonaba el centro de salud en el corto plazo.

“Habida cuenta del estado general del paciente (síndrome de abstinencia alcohólica y de drogas no indicadas médicamente) que configura por su característica riesgo para su vida y para los demás, se decide iniciar tratamiento con drogas sedantes parenterales, bajo el protocolo de tratamiento de síndrome de abstinencia”, se puede leer en la historia clínica de Diego.

En último lugar, cierra: “Todos los presentes entienden los riesgos a los que se expone el enfermo si no se somete al tratamiento requerido y se explicita claramente que por las características del paciente en particular también hay riesgos de no tener éxito inmediato con la administración de las drogas indicadas y que a su vez éstas, aún a dosis controladas y con monitoreo adecuado pueden deprimir la conciencia y el drive respiratorio de modo que el paciente pueda necesitar apoyo ventilatorio y asistencia nutricional. Se explicita asimismo las complicaciones eventuales de estas condiciones”.

Sobre este último punto, un investigador de la causa Maradona brindó su opinión en diálogo con Infobae: “Esta parte del documento es de una claridad brutal sobre los riesgos que corría Maradona. Para que se entienda, la clínica le está diciendo a los médicos de cabecera que el tratamiento puede ser peligroso aun con dosis controladas, con monitoreo, apoyo ventilatorio y asistencia nutricional. De todo esto, en la casa de Tigre, no había absolutamente nada”.

Gianinna Maradona saca a la luz un chat inédito con Diego

A pesar de que recientemente cerró su cuenta de Instagram, Gianinna Maradona, una de las dos hijas que Diego tuvo con Claudia Villafañe -la otra se llama Dalma-, está muy activa en la red social Twitter y en las últimas horas los fanáticos del mejor futbolista de todos los tiempos fueron sorprendidos con fotos inéditas de su gran ídolo.

“Cuando lográs bajar la información de tus teléfonos viejos. Experta en informática te salgo de ésta. ¡Vamo’, Gianinna, carajo! Y eso que aún no vi Revenge”, reza la publicación de Gianinna que dejó helados a sus seguidores. Y ella cumplió: compartió fotos inéditas y hasta un chat íntimo con su padre en el que se evidencia el sentido del humor de Diego.

“No importa cuándo leas esto: el hombre más gracioso del mundo. ‘No pude dormir por eso’”, escribió Gianinna junto al chat en el que se ve el diálogo con su padre.

Diego: Este es el otro número.

Gianinna: Ah, bueno.

D: Mandame los audios por acá. Giani, ¿por qué lo mandan al arco a Benjamín? No pude dormir por eso.

G: jajajaja van todos al arco un rato, pa.

D: ¿Cómo andan? ¿Necesitás algo?

G: (imagen omitida)

D: ¿Cómo te fue en la presentación?

G: Es hoy, papucho.

D: Yo voy a estar dormido, igual dejame mensaje para saber cómo te fue.

G: Gracias, papi.

